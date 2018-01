Achtung: 500 Euro Belohnung – Whistleblower gesucht! + Video

Spätestens mit Inkrafttreten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes seit Anfang des Jahres, hat der Krieg um die Deutungshoheit in den Medien eine neue Dimension angenommen. Immer mehr Menschen kehren den Mainstreammedien den Rücken zu und schenken ihnen keinen Glauben mehr.

Gleichzeitig nimmt die Zugriffsrate in den alternativen Medien, die nicht in das politisch korrekte Meinungsbild passen, rasant zu. Beispielsweise wurde das Video der bekannten Hamburger Lehrerin und Autorin des Buches „Deutschland außer Rand und Band“, Petra Paulsen über eine Million Mal angeschaut. Solche Zugriffsraten sind mehr als eine Kampfansage an die gleichgeschalteten Einheitsmedien.

Aus diesem Grund werden inzwischen eine Armee bezahlter Kommentarschreiber beschäftigt, deren Aufgabe einzig und allein darin liegt, kritische Meldungen zu diskreditieren, indem sie diese als „rechts“ oder „verschwörungstheoretisch“ hinstellen. So sollen Menschen, die gerade erst die rosarote Brille abgelegt haben, verunsichert und wieder auf Linie gebracht werden.

Wie uns heute durch einen Insider bekannt gegeben wurde, kommen alleine in diesem Jahr über 10.000 Echtzeitzensoren bei Youtube dazu, die im Sinne des „Maasschen Wahrheitsministeriums" von nun an die Inhalte überprüfen, kommentieren und zensieren. Die Wahrscheinlichkeit ist daher hoch, dass unser Kanal abgeschaltet werden könnte, wie viele andere auch.

Es hat Jahrzehnte gedauert, bis eine breite Öffentlichkeit davon erfuhr, wie in den Talkshows der Zuschauer hinters Licht geführt werden. Eine, die dazu beitrug war Frau Paulsen, die selbst an der Talkrunde „Wie geht’s Deutschland“ teilnahm. Danach meldeten sich reihenweise auch bezahlte Klatscher aus dem Publikum, die weitere Details bestätigten.

Damit wir diesmal bei der Internetzensur nicht so lange warten müssen, bis die Machenschaften ans Tageslicht kommen, rufen wir hiermit alle bezahlten Echtzeitzensoren und Trolle bei Youtube auf, sich bei uns zu melden.

Jeder, der zu uns in die Sendung kommt, erhält eine Belohnung von 500 Euro: Voraussetzung hierfür ist, er kann belegen, dass er für seine Zensur- und Trolltätigkeit bezahlt wird. Selbstverständlich werden wir vor Ausstrahlung der Sendung das Gesicht des Whistleblowers unkenntlich machen und die Stimme bei Wunsch verzerren.

Euer Heiko Schrang

