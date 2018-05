Das Schweigen der Lemminge + Video

Während wir noch darüber debattieren, ob in Deutschland tatsächlich ein Bevölkerungsaustausch stattfindet, ist dieser für die junge Generation längst Realität. Nachdem mich vor circa 14 Tagen während einer Livesendung am Brandenburger Tor ein Jugendlicher erkannte und ansprach, erhielt ich zahlreiche Mails von anderen Jugendlichen. Diese erzählten mir alle eine ähnlich erschütternde Geschichte, was tatsächlich in den Schulen in ihrer Altersgruppe abläuft.

Mehr in der neuen Sendung SchrangTV:

Mit einem von ihnen, einem 15jährigen Schüler aus Berlin, habe ich mich nun getroffen. Er besucht dort eine Sekundarschule. In seiner Klasse gibt es dort neben ihm nur noch einen anderen Deutschen. Laut seiner Aussage werden die beiden von den Mitschülern und auch von den Lehrern (!) ausgegrenzt und als Menschen zweiter Klasse behandelt.

Ferner sagte er mir, dass es auf dem Schulhof gang und gäbe ist, von Seiten der Migrationskinder mit Marihuana zu handeln und dieses auf dem Schulhof zu rauchen. Kein Lehrer traut sich, etwas hiergegen zu sagen. Besonders krass fand ich, dass laut seiner Aussage Lehrer bedroht werden, wenn sie Schülern schlechte Noten geben. Aus Angst davor, durch den Familienclan zur Rechenschaft gezogen zu werden, vergeben viele von ihnen inzwischen prinzipiell nur noch gute Noten.

Dies kann jedoch nur funktionieren, da eine Wegguckmentalität entstanden ist, in der sich keiner mehr traut, etwas zu sagen. Es ist an der Zeit, dass ein Aufschrei der Eltern und Schüler stattfindet, die diese Zustände nicht mehr länger tolerieren möchten. Warum es in solchen Fällen Sinn macht, einen Beschwerdebrief an den Direktor bzw. an andere zuständige Stellen zu schreiben, erfahrt ihr im obigen Video von SchrangTV.

Der Spruch von Pastor Martin Niemöller ist aktueller denn je:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

Meldet euch bei unserem kostenlosen Newsletter an, damit wir Euch über anstehende Demos informieren können: https://www.macht-steuert-wissen.de/newsletteranmeldung/

Erkennen – erwachen – verändern

Euer Heiko Schrang