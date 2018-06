Konzertierter Angriff auf SchrangTV

Mittlerweile wird immer schärfer gegen Systemkritiker vorgegangen. Hintergrund hierfür ist, dass mehr und mehr Menschen erwachen und den gleichgeschalteten Massenmedien den Rücken kehren. Im letzten Jahr habe ich am eigenen Leib erlebt, dass aus staatlich finanzierten Institutionen beispielsweise Unterlassungsklagen gegen meinen Kanal eingereicht wurden.

Mehr in der neuen Sendung SchrangTV:

Gleichzeitig wird aber auch mit zunehmend subtileren Methoden gearbeitet. Aufgrund des großen Erfolgs meines Videos „Warum der 25.05.18 der Auftakt zum Bürgerkrieg sein kann?“, rückte ich ins Fadenkreuz der Gesinnungspolizei. Unmittelbar nach Erreichen des 3. Platzes der Youtube-Trends (Hitliste aller Videos bei Youtube), wurde auf einmal meine Seite im Minutentakt mit negativen Kommentaren geflutet.

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Screenshot der uns zugespielt wurde. Er stammt von einem geheimen Internetforum der „Reconquista Internet“. Die Neue Westfälische schreibt darüber:

„‚Reconquista Internet‘ – eine Aktion, die sich als Gegenbewegung zu rechten Troll-Netzwerken versteht und das Netz „mit Liebe und Vernunft fluten“ will. 60.000 Menschen beteiligen sich inzwischen daran.“

Dort wurde mein Video aufgelistet und dazu geschrieben:

„Nicht sicher, ob das hier richtig ist, aber der ist gerade in den Trends und ich glaube, da sollte in den Kommentaren vielleicht mal eine liebevolle Diskussion begonnen werden und ein bisschen Faktenarbeit.“

Das Video hatte bis zu diesem Zeitpunkt (14:00 Uhr), nach circa 20 Stunden 4200 „Gefällt mir“-Angaben und ungefähr 200 negative Bewertungen. Von 14 bis 15 Uhr kamen über 1000 negative Bewertungen hinzu. Bemerkenswert ist, dass der mir zugespielte Screenshot eindeutig zeigt, dass der Aufruf der „Reconquista Internet“ meinen Kanal „mit Liebe und Vernunft zu fluten“ von 13:59 Uhr stammt.

Die Kommentare waren alles andere als „liebevoll“, sondern zielten aggressiv, diffamierend und beleidigend gegen meine Person. Sollten diese Beiträge tatsächlich von dort stammen, dann hat man dort ein sehr spezielles Verständnis davon, wie „Liebe und Vernunft“ auszusehen hat. Was jedoch die wenigsten wissen: Seit Jahren agieren die Geheimdienste im Hintergrund. So wurden dem Bundesnachrichtendienst (BND) in den letzten Jahren 300 Millionen Euro für die Internetüberwachung – allen voran in sozialen Netzwerken – zur Verfügung gestellt. Mit anderen Worten: Geld spielt keine Rolle, um ein untergehendes System aufrecht zu erhalten.

Aldous Huxley sagte bereits 1958: „Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“

Erkennen – erwachen – verändern

Euer Heiko Schrang

