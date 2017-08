SPD Politiker:  Natürlich gibt es Verschwörungen + Video

Wenn wir uns die Ereignisse um die Flüchtlingskrise anschauen oder sehen, wie Pleitebanken mit Steuergeldern gerettet werden, dann lässt das nur einen Schluss zu, dass es Verschwörungen gibt.

Verschwörungen werden mittlerweile hartnäckiger denn je von Seiten der Politik und der Medien als Hirngespinste von Spinnern abgetan .Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt hat der SPD-Politiker und Mitglied des Bundesvorstandes der SPD, Hermann Scheer, schon vor Jahren in einem Interview bestätigt, dass es Verschwörungen gibt.

„Es gibt natürlich einen Totschlagsbegriff „Verschwörungstheorie“, und der alles abtun soll, was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten usw. da ist, und womit ja unterstellt wird — indirekt mit diesem Totschlagsbegriff — es gäbe keine Verschwörungen. Aber natürlich gibt es Verschwörungen — selbstverständlich! Und die beste Möglichkeit von Verschwörung abzulenken, ist ein „Ach Verschwörungstheorie“ — aus der Luft gegriffen, irgendwie herbei phantasiert oder sonst irgendwas. Aber — die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, sind alles andere als Verschwörungstheorien, es waren Verschwörungen! Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammen hängen, damit sich eine Demokratie vor ihren Unterminieren schützen kann. Der Feind sitzt innen — heute mehr denn je. Und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen.“

Hermann Scheer verstarb am 14. Oktober 2010 überraschend nach einer kurzen schweren Krankheit.

Wie Lisa Fitz bei SchrangTV-Talk bereits sagte: „Die ganze Geschichte ist eine einzige Kette von Verschwörungen.“

