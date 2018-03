Was sagt uns die Intuition zu Merkels Kanzlerschaft + Video

Während sich die Mehrheit darüber echauffiert, dass Angela Merkel wieder zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, gibt es andere, die das völlig gelassen sehen. Nämlich diejenigen, die ihrer Intuition vertrauen, spüren sofort, wenn bei anderen etwas nicht stimmt. Das hängt damit zusammen, dass die andere Person nicht authentisch ist. Bei Frau Merkel braucht man noch nicht einmal ein Meister der Intuition zu sein, um zu erkennen, dass sie nichts weiter ist als jemand, der seine Seele dem Teufel verkauft hat.

Selbst Albert Einstein meinte schon „Intuition ist alles, was wirklich zählt“. Er gab an, die spezielle Relativitätstheorie intuitiv entwickelt zu haben. Das ist jedoch keineswegs ein Privileg, welches nur Wissenschaftlern oder Künstlern vorbehalten ist. Neue wissenschaftliche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass die meisten Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“ bzw. intuitiv getroffen und nachträglich vom Verstand erklärt bzw. rationalisiert werden. Das bedeutet, dass die meisten, die Merkel gewählt haben, Kopfmenschen sind.

Doch Intuition ist weit mehr, als die meisten Menschen zu träumen wagen. So spielt ein Pianist beispielsweise 30 Noten pro Sekunde, im wahrsten Sinne schneller als er denken und sie erfassen kann. Ein Profisprinter verlässt den Startblock 120 Millisekunden (etwa die Dauer eines Wimpernschlags) nach dem Startschuss. Somit hört der Sprinter erst bewusst den Knall, wenn er bereits rennt.

Dazu ist es wichtig zu wissen, dass jeder Mensch und jedes Tier in sich das Geheimnis der Intuition trägt, nur bei uns Menschen liegt sie zum Teil verschüttet unter der verstandesdominierten Oberfläche, vergleichbar mit einem funkelnden Diamanten, der unter einem riesigen Sandberg verschüttet wurde.

Speziell in den letzten zwei Jahrtausenden wurde die Intuition immer mehr durch den Einfluss der Gesellschaft in den Hintergrund gedrängt und dem Verstand mehr Kompetenz eingeräumt. Doch wie wir im Fall Merkel gesehen haben, ist der Verstand sehr leicht manipulierbar, die Intuition allerdings nicht. Das heißt, wenn dieses kleine Bauchgefühl in Zukunft aufkommt, das sagt, es ist Vorsicht geboten, dann sollten wir auch danach handeln und nicht vom Verstand einlullen lassen.

Deswegen ist es wichtiger, denn je, als erstes auf die Mainstreammedien zu verzichten, um Kontakt zur inneren Stimme aufzunehmen.

Euer Heiko Schrang

