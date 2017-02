GoldseitenBlog.de

Was geschieht, wenn in der Schweiz und anschließend in ganz Europa plötzlich der Strom ausfällt? Nicht nur für ein paar Stunden, sondern mehrere Tage lang. Wie abhängig sind wir vom Strom, und wie können wir uns auf einen solchen Fall vorbereiten? Das Schweizer Fernsehen SRF ist diesen Fragen am 2. Januar 2017 in einer umfassenden Thementag-Sendung nachgegangen.

Grosse Stromausfälle kommen rund um den Erdball vor. Bereits vor der Thementag-Sendung informierte SRF am 23. Dez. 2016 über die fünf grössten Blackouts weltweit und zeigte Ursache und Folgen dieser fünf gravierendsten Blackouts der letzten 15 Jahre – mit bis zu 620 Millionen betroffenen Menschen. SRF:

„Ein grossflächiges Blackout mit einer darauf folgenden sogenannten Strom-Mangellage stellt gemäss dem Urteil von Risikoexperten eines der grössten und potenziell folgenreichsten Katastrophenszenarien dar, denen die Schweiz in den nächsten Jahrzehnten ausgesetzt ist.“

Den Kern des Thementags bildete der mehrstündige fiktionale Dokumentarfilm «Blackout». Er kombinierte fiktionale Handlungsstränge, die sich aber genau so abgespielt haben könnten, mit realen Szenen und Akteuren. (Die sieben Filmteile auf der Internetseite von SRF)

Die Filme erzählen aus verschiedenen Perspektiven, was ein solches Ereignis für die Schweiz und ihre Bewohnerinnen und Bewohner bedeuten würde. Er zeigt die Odyssee der hochschwangeren Susanne Berger, die kurz vor der Geburt ihrer Tochter steht. Er dokumentiert die Arbeit der Krisenstäbe, die das Chaos ordnen wollen. Er erklärt, wie einzelne Player der Strombranche die Katastrophe verursacht, erlebt und bewältigt haben.

Der Film zeigt, dass ein Blackout durch die Vernetzung im europäischen Stromverbund nicht auf die Schweiz allein begrenzt werden kann. Das Blackout breitet sich sekundenschnell über ganz Westeuropa aus.

Eines der gefährlichsten Katastrophenszenarien für die Schweiz in den nächsten Jahrzehnten wäre ein grossflächiges Blackout mit einer darauf folgenden sogenannten Strommangel-Lage. Am Thementag «Blackout» hat sich SRF mit einem solchen lange andauernden Stromausfall in ganz Europa befasst.

Bezeichnend ist, dass es in den Filmsequenzen zur Verhaftung eines Stromhändlers kommt, dessen zu hoher Stromeinkauf , getätigt um Spekulationsgewinne zu erzielen, bringt in dem Film das europäische Stromnetz in eine Schieflage, so dass es zum Blackout kommt. Es ist also kein Strommangel, sondern die Auswirkungen einer Trennung des Gesamtsystems in einen „Markt“, der sich von allen physikalischen Randbedingungen losgelöst hat. Das führt dann zu einem Multiorganversagen und – wie in der Medizin – ist die Ursache ein gleichzeitig an mehreren Stellen eintretendes Versagen wichtiger, untereinander vielfältig vernetzter Kom­ponenten infolge einer Kettenreaktion, die dann unaufhaltsam das gesamte System betrifft. Im Nachhinein ist nicht mehr feststellbar, ob es absichtlich, versehentlich, aus Unkenntnis oder aus Leichtsinn zu diesem Blackout kam.

Das dargestellte Szenario eines Blackouts ist durchaus realistisch. Die Infografik zeigt, welche Einschränkungen ein Stromausfall auf unseren Alltag hat.

SRF zeigt die wichtigsten Folgen eines Stromausfalls über mehrere Tage:

Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung hat für die Gemeinden keine Priorität. Denn die Gemeinden setzen diejenigen Mitarbeiter, welche ihren Arbeitsort trotz der eingeschränkten Mobilität noch erreichen können, zur Krisenbewältigung ein.

Auto

Privatautos sind einsatzfähig, solange das vorrätige Benzin im Tank reicht. Auf der Strasse herrscht ein Verkehrschaos. Auf Kreuzungen mit ausgefallenen Ampeln kommt es zu Unfällen, alle Autobahntunnel ohne Notbeleuchtung und -belüftung sind aus Sicherheitsgründen gesperrt und es ist mit langen Staus zu rechnen.

Banken

Die Banken stellen die Ausgabe von Bargeld am Schalter ein, um zu verhindern, dass es zu einem unkontrollierten Run der Bevölkerung auf Bargeld kommt.

Behörden

Behörden und Einsatzkräfte sind von Beginn an in allen Bereichen gefordert. Die Menschen versuchen auf den verschiedensten Wegen, an die Behörden zu gelangen wegen Unfällen im Schneetreiben, steckengebliebenen Personen in Aufzügen und gesteigerter Kleinkriminalität. Die Erreichbarkeit ist jedoch stark eingeschränkt, weil das Mobilfunknetz erst überlastet ist und dann zusammenbricht.

Die Behörden versuchen mittels Radio (IBBK-Notradio funktioniert auch bei Stromausfall), Flugblättern und persönlichen Gesprächen die Bevölkerung zu informieren und Verhaltensanweisungen durchzugeben (z.B. Sparen von Trinkwasser).

Bus

Der Busverkehr ist – falls autonome Betankungsanlagen vorhanden sind, die über Notstromaggregate verfügen – eingeschränkt gewährleistet. Einzelne Linien fallen jedoch aus und im gesamten Netz kommt es zu Verspätungen. Der Taktfahrplan kann nicht mehr gewährleistet werden, der Fahrplan ist erheblich ausgedünnt.

Computer

Computer, die direkt am Stromnetz angeschlossen sind, fallen aus; Laptops und Tablets laufen, solange ihre Akkus halten.

Einkaufen

DorflädenBis zu einem halben Tag nach dem Stromausfall sind kleinere Dorfläden (Tante Emma-Läden) noch geöffnet, danach sind ihre Produkte aufgrund der grossen Nachfrage ausverkauft. Frischprodukte gibt es keine zu kaufen, weil sie über Nacht entweder verdorben sind oder ungekühlt nicht mehr verkauft werden dürfen. Bezahlen ist nur mit Bargeld möglich.

SupermärkteGrossverteiler wie etwa Migros und Coop bleiben aufgrund ihrer elektronischen Kassensysteme ab dem Stromausfall geschlossen. Lebensmittel wären zwar vorhanden – jedoch nicht in den Läden, sie stapeln sich in den externen Lagern. Durch die automatisierten Logistikprozesse, die auf Bedarf ausgerichtet sind, werden in den einzelnen Filialen nur ganz kleine Stöcke von Produkten gelagert. Diese automatisierte Lebensmittel-Nachschubversorgung bricht ohne Strom gänzlich zusammen. Den Grossverteilern in der Schweiz war die Ausstattung ihrer Filialen mit Notstromaggregaten bisher zu teuer.

FachgeschäfteFachgeschäfte mit automatischen Schiebetüren oder elektronischen Kassensystemen müssen ebenfalls schliessen. Andere Geschäfte können nur noch verkaufen, solange die Kunden mit Bargeld bezahlen.

Eisenbahn

Obwohl die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ein eigenes Bahnstromnetz haben, stellen sie den Bahnbetrieb im betroffenen Gebiet ein. Die elektronische Zugsicherung sowie die Stellwerke funktionieren ohne öffentliches Stromnetz nämlich nicht.

Elektronischer Zahlungsverkehr

Bargeldbezüge am Automaten sowie Kartenzahlungen sind in Einkaufsläden, Restaurants etc. nicht mehr möglich, weil die Automaten, Kartenlesegeräte etc. nicht mehr mit Strom versorgt werden.

Die endlos erscheinende Liste all dessen was unser Leben beträchtlich erschwert – sie betrifft sämtliche Lebensbereiche und kann für viele zur ernsten Bedrohung werden. Bei SFR vollständig nachzulesen.

Essen / Geld / Gefriertruhe/Kühlschrank / Internet / Heizen / Hilfe von Nachbarn und Fachpersonen / Kochen / Körperhygiene (Ausfall Strom- und Wasserversorgung) / Licht / Post / Radio / Krankenhäuser / Sicherheit / Tanken/ Telefonfestnetz / Handynetz / TV / Wäschewaschen / Zeitung / Zivilschutz /



Wen es interessiert, hier die gut recherchierte Übersicht des SFR Stromausfall – die Alltagskonsequenzen von A bis Z

Ein Blackout ist kein Schicksalsszenario

lesen wir auf herbert.saurugg.net:

Die Gesellschaft kann sich durch eine aktive und breite Auseinandersetzung mit diesem Szenario bzw. mit den damit verbundenen Konsequenzen vorbereiten und so das Schreckenspotenzial minimieren. Aufgrund der erwartbaren Dimensionen – jeder Einzelne, aber auch jede Organisation wird zum Betroffenen – und aufgrund der Zeitkritikalität – eine Störung kann jederzeit eintreten – sind unkonventionelle Herangehensweisen erforderlich.

Es geht nicht nur um die Stromversorgung

Die größte Herausforderung ist nach Ansicht von Herbert Saurugg nicht ein mehrstündiger Stromausfall, sondern der damit verbundene infrastrukturelle Kollaps. Auch wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist, dauert es noch wesentlich länger, bis die Normalität in unser Gesellschaftsleben wieder eingekehrt sein wird. Erst wenn die Stromversorgung wieder weitgehend stabil funktioniert, können die anderen Infrastrukturbereiche beginnen, ihre Systeme wieder hochzufahren. Etwa die Telekommunikationsverbindungen. Dann die Services, wie etwa das Internet. Dann weitere Applikationen, etwa die für die gesamte Warenlogistik erforderlich sind. Und erst dann kann ein realer Warenfluss wieder beginnen … wobei die tatsächliche Synchronisation wahrscheinlich noch wesentlich länger dauern wird.

Besonders kritisch: Die transnationalen Logistikketten und die Lebensmittelversorgung

Daher stellt eine ausreichende Eigenbevorratung der Bevölkerung die wesentliche Voraussetzung dar, um eine mehrtägige Versorgungsunterbrechung bewältigen zu können. Siehe dazu auch die Studie „Ernährungsvorsorge in Österreich„.

Wer auf einen Blackout vorbereitet ist, ist auf fast jede Krise gut vorbereitet!

Blackout – eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung

Die Vorbereitung auf ein mögliches Blackout ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und betrifft nicht nur die Einsatzorganisationen oder die organisierte Hilfe. Hören Sie dazu ein ausführliches Interview auf Freies Radio Salzkammergut.

Weitere ausführliche Informationen zum Thema auf herbert.saurugg.net

Parteienherrschaft statt Volkssouveränität

Hans Herbert von Arnim beschreibt in seinem Buch „Die Hebel der Macht und wer sie bedient“ die Bedrohung durch ein Blackout. Längst ist eine Wiederentdeckung der Subsidiarität notwendig. Dann wäre auch der Weg frei für eine bürgerschaftlichen Selbstversorgung mit Energie. Das wäre für so manche ein echter Anreiz und ein Einstieg in das Mitgestalten der Energiewende, auch zu einem Teilhaben an dem gemeinsamen Voranbringen der Energiewende.

Das ist auch in diesem Beitrag angesprochen:

Energiethemen gewinnen an Bedeutung

Hierin wird die eigene Stromerzeugung thematisiert und eine Studie zitiert, welche das BMWi in Auftrag gegeben hat. Aber von Rahmenbedingungen, welche dies unterstützen, sind wir „Lichtjahre“ entfernt. Kürzlich wurde eine BMWi-Broschüre verteilt (mit einem Grußwort der neu ernannten Bundesministerien Zypries), welche im Gegensatz zu der „Frostigen Wirklichkeit“ und dem Monitoringbericht alles so schildert, dass man nur noch als „alternative Fakten“ sehen kann.

Die einheitliche Day-Ahead- und die Intraday-Marktkopplung gewährleisten, dass der Strom in der Regel aus Niedrigpreisgebieten in Hochpreisgebiete fließt.

Eine größere Abgehobenheit gegenüber der Wirklichkeit ist kaum mehr vorstellbar. „Der Markt“ ist der neuer Götze ideologisch verengter Menschen.

Dass ein Staatssekretär eine die Bevölkerung total verblödende Aussage trifft, ist nahezu nicht mehr zu glauben. Das ist aber Tatsache, genauso wie eine völlige Abkehr von einem physikalischen Gesetz in einer Verordnung der EU-Kommission (unter CACM-Regeln zu finden). Dort steht tatsächlich:

Dazu wäre allerdings nicht mehr und nicht weniger als „nur“ eine Novellierung eines Kirchhoffschen Gesetzes nötig.

Sollte es den engsichtigen Politikern nicht gelingen, das Kirchhoffsche Gesetz endgültig durch Marktgesetze abzulösen, dann muss die Physik aus der EU ausgewiesen werden. Die Lehrpläne sind sofort zu entschlacken, die ohnehin nicht besonders beliebte, weil schwierige Physik ist zu streichen und durch mehr zur Marktideologie passenden Unterweisungen (z. B. Marktdesign) zu ersetzen. Andere physikalische Gesetze stehen dann sicher auch zur Novellierung an, z. B. das Kausalitätsgesetz. Dann kann endlich alles rückwirkend und passend zur momentanen Ideologie verändert werden.

Das Problem zu erkennen, ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen, denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung. (Albert Einstein)



