Die Balance von Omega-3 und Omega-6

Fettsäure ist nicht gleich Fettsäure. Der Körper benötigt unterschiedliche Fettsäuren, wie die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für die Bildung der Zellmembranen und eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffwechselfunktionen.

In der Ernährung kann ein Ungleichgewicht zwischen Omega-3- und Omega-6-Fetten zu einem Anstieg entzündungsauslösender Stoffe führen, was für zahlreiche Zivilisationserkrankungen zumindest mitveranwortlich ist.

Unsere Gesundheit hängt also in der Tat von der regelmäßigen Zufuhr der lebensnotwendigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ab. Doch dieses Verhältnis ist in der täglichen Ernährung kräftig gestört. Unsere Nahrung enthält heute deutlich mehr Omega-6- als Omega-3-Fettsäuren. Als der Speiseplan unserer Eltern und Großeltern aus reichlich Gemüsesorten, Fischen und pflanzlichen Ölen bestand, lag das Verhältnis bei ca. 2:1. Dies entsprach auch den Vorgaben der Natur.

Heute liegt das Verhältnis im Schnitt bei 20:1. Wer das Verhältnis wieder auf das gesunde Niveau von 2:1 herunter schrauben will, sollte sich Gedanken machen, wie er dies angesichts seiner täglichen Nahrungsauswahl bewerkstelligen kann.

Warum genau ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 nun so wichtig?