Süchtig nach der Monster-Schuldenmaschine

Das Monstrum hat eine Vielzahl Motoren, die alles saufen, fressen und verschlingen, was nur irgendwie nach Energie riecht. Das Monstrum läuft gerade heiß. Aber die Welt fiebert nach mehr Schulden.

Die Bankenwelt hat geheimnisvolle Namen für die Rohstoffe, die von Monstermotoren gefressen werden. Einer heißt „Target2“.

Damit wir nicht verstehen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, erklärt die Bundesbank höchst verklausuliert:

Der TARGET2-Saldo in der Bundesbankbilanz geht also im Wesentlichen auf grenzüberschreitende Transaktionen zurück, die Banken betreffen, welche über die Bundesbank an TARGET2 teilnehmen (über die Bundesbank nehmen auch einige Banken aus anderen EU-Ländern an TARGET2 teil, deren nationale Zentralbanken selbst nicht an TARGET2 beteiligt sind). Er wird einerseits von den Geschäften der Kreditinstitute am Geld- und Kapitalmarkt beeinflusst, beruht andererseits aber auch auf Transaktionen des Nicht-Banken-Sektors, der Zahlungen über das Bankensystem leistet. (BuBa)