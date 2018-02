Angela im Wunderland

Die IHK Hessen zitiert aus der Analyse der Deutschen Bank: Auch wenn Brexit, Terror und amerikanischer Protektionismus Anlass zur Verunsicherung geben, geht es Deutschland gemäß einer aktuellen Analyse von David Folkerts-Landau, dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, wirtschaftlich so gut wie nie zuvor:

Wer täglich einkaufen geht und den Inhalt seines Portemonnaies zusammenhalten muß, kommt sicher zu anderen Erkenntnissen. Welche Preise sind niedrig? Sind es die Butterpreise, die Milchpreise, der Brotpreis oder der Anstieg bei den Bankgebühren. Ganz zu schweigen von den Kosten meiner Tageszeitung.

Aber David Folkerts-Landau kommt nach einem Blick auf den Bildschirm überraschend zu anderen Erkenntnissen:

Deutschland ist Innovationsmeister. Auch wenn das Wirtschaftswachstum zuletzt vom Konsum befeuert wurde, bleibt Deutschland ein Exportmeister. Auto- und Maschinenbauer, Pharma- und Chemie-Hersteller verkaufen bis zu 60 Prozent ihrer Produktion ins Ausland. Das geht nur, weil Waren „made in Germany“ gefragt sind. Folkerts-Landau ist zuversichtlich, dass das so bleibt: „Unter den großen Ländern ist nur Deutschland in der Spitzengruppe bei Innovationen.“ Beim Vergleich der Patente pro Kopf liegt Deutschland hinter Japan, Südkorea und den USA auf Platz vier. Dies dürfte in der Zukunft die Marktanteile sichern. „Beispielsweise ist Deutschland, fast unbemerkt, führend bei der Anzahl der Patente für autonomes Fahren“, schreibt der Chefvolkswirt. Fast zwei Drittel der weltweit seit 2010 erteilten gut 3000 Patente von Zulieferern, Herstellern, Elektronik und IT-Firmen kommen demnach aus Deutschland. Dem selbstfahrenden Auto gehört die Zukunft, und für das Land, in dem jeder siebte Arbeitsplatz am Auto hängt, ist es wichtig, dabei zu sein.