Das Integrations-Mysterium

Unter welchen geistigen Blockaden leiden die meisten Deutschen – und mit ihnen die Mehrzahl der Politiker – da sie nicht erkennen, dass selbst bei nur äußerst oberflächlicher Integration der kulturfremden Zuwanderer die demokratische Gesellschaftsordnung zerfallen muss ?

Die Simulation von Integration wird hierzulande bis zum totalen Gesichtsverlust getrieben – offensichtlich erkennbar für jeden mit einem Quäntchen Restverstand. Skeptikern wird die Mär vorgehalten, Deutschland sei schon seit Urzeiten eine Einwanderungsnation gewesen. Die Deutschen hätten die Hugenotten aus Frankreich erfolgreich integriert, Italiener als Gastarbeiter aufgenommen, die heute als Pizzabäcker, Heizungsbauer, Fliesenleger gute Geschäfte machen, auch Spanier, Holländer, Tschechen hätten sich hervorragend eingebürgert. Doch: das waren Europäer, aus dem gleichen Kulturkreis, mit vergleichbaren sozialen Erfahrungen.

Jetzt kommen Millionen ins Land aus einer fremden Kultur, extrem anderer Sozialisation, anderer Lebenserfahrung und zum großen Teil auch einer Religion, die sich über andere Religionen erhebt, die dominieren will und über Jahrhunderte eine Männerwelt herausgebildet hat, in der Frauen sich unterzuordnen haben. Wir stehen unausweichlich vor dem Umbau unserer Gesellschaft. Diese Millionen – und die weiteren Millionen, die kommen werden – können nicht integriert werden. Die ‚Integration‘ könnte allenfalls eine Durchmischung sein, sofern die Massen aus dem anderen Kulturkreis und die Deutschen dazu bereit sind. Das aber muss nach aller Erfahrung mit den ‚gastarbeitenden‘ Türken bezweifelt werden. Ihre Mehrzahl lebt noch heute in einer gettoisierten Parallelgesellschaft. Es gibt zahlreiche solcher Gettos, in denen sich Zuwanderer ihre ‚Heimat‘ mit eigener Rechtsordnung und kriminellen Infrastrukturen schaffen.

Wer glaubt, diese Entwicklung ließe sich noch in Richtung einer demokratischen rechtsstaatlichen Ordnung korrigieren, ist auf dem Holzweg. Es ist purer Wahnsinn, einen Zustrom von Migranten zu akzeptieren, die keinerlei Absicht haben, sich in die Kultur ihres Gastländer zu assimilieren. Es ist purer Unfug, Menschen als „rassistisch“ zu bezeichnen, weil sie Immigranten ablehnen, die Frauen und Mädchen wegen ihrer kulturellen Unterschiede vergewaltigen. Es ist der Höhepunkt der Dummheit, Außenstehenden zu erlauben, „Zonen“ zu besetzen, in denen die Polizei keine Ordnung mehr garantieren kann. Warum ist die Mehrheit nicht fähig oder willens, das Ende dieser Reise nach Nirgendwo zu erkennen?

Lehnen wir uns nicht zurück, zeigen wir nicht allein auf Angela Merkel. Diese Frau ist nicht (demnächst werden wir „diese Frau war nicht“ sagen) die eigentlich Schuldige. Angela Merkel ist lediglich eine „nützliche Figur“ auf dem Schachbrett jener Menschen, die sie und andere „Mächtige“, die meinen, die Herrschaft in Händen zu halten, dirigieren, damit sie ihre Staatsbürger dorthin lenken, wohin sie gelenkt werden sollen.

Die mächtigen Strategen setzen gnadenlos die eigene Agenda durch, und die heißt „Völkerwanderung“. Dafür wurde sogar die UNO eingespannt1). Und wenn Angela Merkel die Deutschen nicht mehr im Griff hat, werden diese Herrschaften jemanden finden, der es besser kann. Vor allen Dingen sollen die Deutschen wieder fest an das irrsinnige Integrations-Mysterium glauben. Es ist in der Tat ein Kuriosum, dass noch eine Mehrheit hofft, den Schlüssel für das Sesam-öffne-dich zu finden, mit dem Integration gelingen kann. Merkel hat das seit 2015 mit ihrem Mantra „Wir schaffen das“ den Deutschen eingeredet. Nun werden Zweifel laut.

Merkel hat ihre Schuldigkeit erfüllt. Der oder die Nachfolger(-in) muss es mit neuem Anlauf noch einmal versuchen – bis man auch diese(n) als verbrauchten „nützlichen Idioten“ ablösen wird. Durch die massenhafte Zuwanderung aus Staaten außerhalb Europas in europäische Gesellschaften entstehen unlösbare Konflikte, von denen die meisten bereits heute deutlich erkennbar sind. Völlig unwichtig dabei ist, ob die politische ‚Elite‘ glaubt, eine größere Anstrengung bei der Integration könnte die Widersprüche lösen, die der Hamburger Philosoph Lars Grünewald deutlich in einem Video-Vortrag beschreibt.2) In seinen Augen gibt es vier Hürden, die der Integration im Weg stehen:

+ ein Kommunikationsproblem,

+ ein Verarmungsproblem,

+ ein Kriminalitätsproblem,

+ ein Verdummungs- oder Bildungsproblem.

Schon wenn die große Masse der Zuwanderer der deutschen Sprache nicht mächtig ist, also die unterschiedlichen Menschengruppen keine Möglichkeit haben

…sich über alltägliche gesellschaftliche Konflikte miteinander zu verständigen, ist es nicht mal im Ansatz möglich, sich über die einfachsten Dinge des alltäglichen Lebens untereinander zu verständigen“(Lars Grünewald).

Wenn schon keine oberflächliche Integration möglich ist, wie soll dann ein Verständnis für die tiefere europäische oder spezifisch deutsche Kultur möglich sein?

Die Mehrzahl der Zuwanderer kommt nicht ins Land, um sich hier zu integrieren. Etliche suchen Schutz vor Krieg und Verfolgung, andere werden angelockt – durch staatliche oder weniger staatliche (NGO)-Versprechungen und großzügig ausgeschüttete Sozialgelder – um hier das Märchen aus Tausend-und-einer-Nacht zu erleben.

Es gibt zwar seit 1.1.2005 für jeden Einwanderer aus einem Nicht-EU-Land die Auflage, einen Sprach- und Integrationskurs zu durchlaufen, doch der Anreiz fehlt, wenn man in Migranten-Gettos auch ohne Integration zurecht kommt und Abschiebungen kaum durchgezogen werden.

Die Qualifikation der Zuwanderer ist auf einem erschreckenden Niveau. 59 % der arbeitssuchenden Asylwerber haben keinen Schulabschluss3), können also kaum lesen und schreiben. Da rund 25 % der arbeitsuchenden Asylwerber zu ihrer Bildung keine Angaben machten, darf vermutet werden, dass auch diese Gruppe in Wahrheit keinen Schulabschluss hat. Insgesamt sind damit rund 84 % als mehr oder weniger Analphabeten ins Land gekommen.

Als Analphabet eine fremde Sprache zu lernen, erfordert hohe Motivation, verbunden mit einer beträchtlichen Portion Ehrgeiz. Menschen, vor denen das Füllhorn des Sozialstaates ausgeschüttet wird, dürfte ein solcher Wille abhanden kommen. Und wer erst in den Genuss dieser Annehmlichkeit gelangt ist, wird rebellieren, wenn ihm härtere Bedingungen auferlegt werden. So steht neben Bildungsvoraussetzungen mangelnde Arbeitsbereitschaft einer Integration im Wege. Bereits am 2.10.2015 kam die Bundesagentur für Arbeit (BA) zu der Erkenntnis, dass arbeitslose Flüchtlinge zu 81 % keine formale Qualifikation erkennen lassen und nur 11 % eine berufliche Ausbildung und 8 % eine akademische Ausbildung haben.4)

Es ist pure Augenwischerei, dass nur jeder zweite Arbeitslose einen Migrationshintergrund haben soll. In Wahrheit tauchen fast zwei Drittel der als arbeitssuchend gemeldeten Flüchtlinge nicht in der Arbeitslosenstatistik auf. Die Statistik der BA (Bundesagentur) unterscheidet zwischen „arbeitslos“ und „arbeitssuchend“. Nicht jeder erwerbsfähige Mensch ohne Arbeit ist ein Arbeitsloser. Das ist auch bei Flüchtlingen nicht anders.

„Im Sozialgesetzbuch gilt eine Person als arbeitslos, wenn sie keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und nicht an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnimmt. Das bedeutet, Flüchtlinge, die Sprach- und Integrationskurse, Praktika, Weiterbildungen und Ein-Euro-Jobs nachgehen, gelten offiziell nicht als arbeitslos.“5)

So ist nicht verwunderlich, wenn unter den 4,3 Millionen Hartz-IV-Empfängern der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 55,2 % (September 2017) beträgt – mit eingerechnet „Aufstocker“, deren Lohn nicht zum Leben reicht. Der Sozialstaat wird immer weiter gedehnt mit der Konsequenz dass der Wohlstand einerseits zusehends wegbricht und andererseits der Sozialstaat weniger leisten kann.

Gegenüber dem Leben in ihren Ursprungsländern sollten die meisten Geflüchteten das Leben im deutschen sozialen Netz angenehm empfinden. Wenn dennoch die Kriminalität der massenhaft unkontrolliert Zugewanderten gegenüber der einheimischen Bevölkerung – bezogen auf jeweils 1000 Personen – um das 10-fache höher ist, dann hat dies mit dem anderen Verhaltensgewohnheiten in ihrem heimatlichen kulturellen Umfeld und mit anderen Strafverfolgungsmethoden zu tun, die mit unserer freiheitlichen Lebensauffassung und unseren Rechtsnormen kollidieren.

Besonders tritt dies in der islamischen Tradition hervor, in der verankerten männlichen Dominanz und Unterordnung der Frau (Mehr-Ehe und Kinder-Ehe). Die verächtliche Haltung muslimischer Männer gegenüber deutschen Frauen wird immer wieder deutlich. Wenn Frauen als Menschen zweiter Klasse sich verhüllen und zu Hause bleiben müssen, dann darf man jene, die sich regelwidrig offen und freizügig kleiden, behandeln wie man will – das lernen Jungs im frühen Kindesalter. Freizügige, selbstbewusste Mädchen und Frauen sind „schamal“ – falsch, sind Schlampen und Freiwild, man darf sie sexuell angehen und notfalls mit Gewalt gefügig machen oder bei einem Taharush mit mehreren jungen Männern begrapschen und sexuell demütigen. Zusätzlich gibt es ein kriminelles Problem:

„Es ist vielmehr zu erwarten, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen, die zu uns kommen, eben eine kriminelle Vergangenheit und möglicherweise auch kriminelle Verhaltensgewohnheiten haben und dass ein anderer Teil erst durch den Umzug in ein neues soziales Milieu dazu kommt und dazu motiviert wird, überhaupt erst kriminelle Aktivitäten zu entfalten und zwar aus unterschiedlichen Ursachen.“6)

Auch solche wie jener Mörder der Freiburger Studentin Maria Ladenburger, der nach Vergewaltigung und bestialischem Mord vor Gericht erklärt: „Aber es war doch nur eine Frau.“ Es sind aber auch organisierte kriminelle Clans, von denen in Berlin z.B. „Neun dieser Clans bestehen aus arabischen Großfamilien mit jeweils mehreren Hundert Mitgliedern. Sie beschäftigen sich mit Drogenhandel, Einbruch, Raub, Hehlerei, Menschenhandel, Prostitution, Spielhöllen.“7) Die Polizei ist machtlos. Die Clans haben „die Hauptstadt fest im Griff“.

Natürlich gibt es auch unter den beschäftigungslos, in Heimen herumlungernden Zugereisten ein zunehmendes Kriminalitätspotential. Je länger diese jungen Leute sehen, dass es ihnen nicht so gut geht wie der Mehrheit der Deutschen, desto eher besteht die Gefahr der Kriminalisierung:

„Und es kann schließlich aus der sozialen Desintegration auch eine Art Isolationskriminalität hervorgehen. Denn insbesondere die Jüngeren der Zugewanderten haben ihre alte Heimat verloren, und in der neuen Umgebung haben sie kaum eine Chance, heimisch zu werden. Sie sind also sozial in einer nahezu hilflosen und aussichtslosen Situation.“8)

Über die nach wie vor offenen Grenzen sickern auch weiter islamische Terroristen ein und können sich freizügig innerhalb der EU bewegen. Der Verfassungsschutz rechnete schon 2016 mehr als 43.000 Menschen zur „islamistischen Szene“. Die Zahl ist inzwischen weiter gewachsen, darunter Salafisten – eine besonders fundamentalistische Strömung im Islam mit aktuell geschätzten 11.000 Leuten, darunter 720 Gefährder, denen die Polizei zutraut, dass sie einen Terrorakt begehen könnten.9)

Nicht unterschlagen werden darf das sinkende Bildungsniveau, das mit der unkontrollierten Zuwanderung eingezogen ist. Der größte Schaden entsteht im Schulsystem. Grundschullehrer klagen über einen Migrantenanteil in den Klassen von 50% – 60%. Damit diese Kinder „mitgeschleppt“ werden können, wurden durch die Kultusminister die Lehrpläne geändert. Das zu vermittelnde Wissen wird reduziert, samt der damit verbundenen Leistungsanforderungen. Die Lehrer sind nicht nur total überfordert. Schüler aus verschiedenen Nationen werden mit wenigen einheimischen Schülern unterrichtet, unter denen unter Umständen auch noch lernschwache und verhaltensgestörte Schüler sind, die völlig gestresste Lehrer „durchbringen“ müssen. Die Kultusminister verlangen es!

Besonders problematisch wird es für Lehrer, wenn sie in einer Klasse mit mehrheitlichem Migrantenanteil unterrichten. Sie sind dann kaum in der Lage, den Auswüchsen von Intoleranz, Feindschaft und Mobbing gegen deutsche Kinder und gegen die eigene Person hinreichend zu begegnen. Lars Grünewald sieht die Lehrer vor folgendem Dilemma:

„…entweder mit dem Lerntempo über diese Kinder hinwegzugehen und sie auf der Strecke zu lassen, so dass sie nicht integriert werden können, oder aber das Lern- und Bildungstempo den Immigranten anzupassen, d.h. aber deutlich abzusenken und damit den Bildungsstoff in seiner Gesamtheit zu reduzieren.Am Ende bedeutet das aber für die gesamte Klasse und gegebenenfalls auch für gesamte Studiengänge, wenn es in den Studiengängen ebenfalls darum geht, Sprachbarrieren entsprechend zu berücksichtigen, dass die Absolventen des jeweiligen Schul- oder Studienabschlusses weitaus weniger wissen und können, als sie wissen und können würden, wenn es diese Sprachprobleme und Sprachbarrieren nicht geben würde. Damit aber werden die Generationen in ihrer Summe im Schnitt deutlich dümmer und ungebildeter, als es ohne das Immigrantenproblem der Fall gewesen ist.“10)

Die vom UNHCR gewollte internationale „Völkerwan-derung“ hat die Zerstörung der homogenen Kulturvölker Europas zum Ziel. Verdummung heißt das strategische Instrument, mit dem verhindert wird:

„…dass eine Bevölkerung die Mittel hat zu durchschauen und dagegen vorzugehen, was mit ihnen gespielt wird. Die Massenimmigration führt zu Sprachproblemen. Die Sprachprobleme führen zu einem herabgesetzten Bildungsniveau in allgemeinbildenden Schulen und gegebenenfalls auch in den Hochschulen. Das senkt den Bildungsstand der Bevölkerung. Und damit sind die Menschen den Machenschaften ihrer Eliten noch wehrloser ausgeliefert, als das bisher bereits der Fall gewesen ist. Die Massenimmigration hat dann auch auf diesem Weg ihr Ziel erreicht.“

Nicht zu vergessen, dass das wichtigste Ziel des Islam, die freiheitlichen Gesellschaftsordnungen der Völker Europas zu dominieren, hier zusätzlich berücksichtigt werden muss.

Religiöser Fundamentalismus unter Muslimen ist in Westeuropa kein Randphänomen. Zu diesem Ergebnis kommt Ruud Koopmans vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) in seiner Auswertung einer repräsentativen Befragung von Einwanderern und Einheimischen in sechs europäischen Ländern. Zwei Drittel der befragten Muslime halten demnach religiöse Gesetze für wichtiger als die Gesetze des Landes, in dem sie leben. Drei Viertel von ihnen finden, es gebe nur eine mögliche Auslegung des Korans.11)

Werden im Reichstag eines schönen Tages Muftis sitzen? Denkbar ist es. Das große Demokratie-Simulationstheater hätte damit ein Ende. Der Politiker-Luxus mit eigenem Fahrdienst, absoluten Niedrigstpreisen in der Parlamentarischen Gesellschaft, eigenem Reisebüro und jenem rund um die Uhr bewachten, mit Tunneln und Brücken verbundenen Büro- und Sitzungssaal-Kosmos. Welche Tagesordnungen werden dann gelten, welche neuen Problemverleugnungs-Mechanismen, wenn sich die neuen Eliten gegenseitig ihre eigene Bedeutung bestätigen…?

