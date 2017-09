Das verdrängte Goldene Zeitalter

Im Kaiserreich unter Wilhelm II. erlebte Deutschland eine Glanzzeit; sie endete erst 1914 jäh mit Beginn des Ersten Weltkrieges. Bis dahin gab es bahnbrechende Erfolge in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur – und Deutschland wurde zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt.

Heute verbinden wir mit diesem sprichwörtlich Goldenen Zeitalter in erster Linie Militarismus und Untertanengeist – ein leichtfertiges und grotesk eindimensionales Urteil. Lange vor Ludwig Ehrhard hat Deutschland einen international viel beachteten Boom erlebt. Um 1900 betraten Daimler, Bosch, Linde, Siemens, die heutigen Chemie-Giganten Bayer und BASF und Hunderte weitere Unternehmen die große Bühne der Welt.

Uns wurde beigebracht, das wäre nur möglich gewesen, weil die Deutschen nach dem Krieg 1870/71 die Franzosen ausgeplündert hätten. In der Tat floß durch die Reparationszahlungen viel Geld in die deutsche Wirtschaft. Aber mit viel Geld allein ist der Boom nicht zu erklären.

Linde ist nur ein Beispiel für die lnnovationskraft, die im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs Unternehmer und Wissenschaftler inspirierte.

Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen brachte der Medizin ein neues bildgebendes Verfahren. Der badische Tüftler Carl Benz brachte das erste Automobil auf die Straße. Der Physiker Felix Hoffmann entwickelte für Bayer Aspirin – noch immer weltweit in den Apotheken eine der bekanntesten Marken. Siemens hat die erste Straßenbahn in Peking gebaut, Mannesmann installierte die erste Öl-Pipeline im Kaukasus, und die BASF brachte erstmals die synthetische Farbe Indigo für Hosen und Hemden auf den Markt, auch die Jeans profitierten davon.

Dies sind die originalen Aufzeichnungen von Carl Benz, der sein Leben und seine Erfindung des Automobils vom ersten Entwurf bis zum funktionsfähigen Fahrzeug rekapituliert. Anhand von Abbildungen, Skizzen und technischen Zeichnungen beschreibt der geniale deutsche Erfinder die zahlreichen Hürden, die es bis zum fertigen Automobil zu überwinden galt.

Die Faszination des Menschen im Hinblick auf das Automobil reißt bis heute nicht ab. Dieses Werk beschreibt eine besondere Lebensgeschichte und die Realisierung eines Traumes, der Geschichte schrieb. Carl Friedrich Benz, 1844 in Mühlburg bei Karlsruhe geboren, gilt als einer der maßgeblichen Entwickler des Automobils. Nach seinem Maschinenbaustudium arbeitete er als Schlosser und Konstrukteur und gründete 1871 die „Eisengießerei und mechanische Werkstätte“. 1883 gründete er die „Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik“ (spätere „Daimler-Benz AG“) und widmete sich fortan dem Bau von Automobilen, wofür er 1886 ein erstes Patent erhielt. 1888 und 1889 präsentierte Benz seine drei-, später vierrädrigen Automobile auf Ausstellungen in München und Paris. Im Jahre 1903 verließ er die „Benz & Cie.“ und gründete 1906 die Firma „Carl Benz Söhne“ in Ladenburg, wo eine Automobilbau-Fabrik entstand. Seit 1872 war Benz mit Bertha Ringer verheiratet, mit der er 5 Kinder hatte. Im April 1929 starb er in Ladenburg.

Globalisierung war im Kaiserreich nichts Neues. Vor mehr als 100 Jahren legten Unternehmer das Fundament für den weltweiten Erfolg der deutschen Wirtschaft. Bayer zum Beispiel errichtete Tochtergesellschaften in den USA, Russland, Frankreich, Belgien und Großbritannien. Ohne die Innovationskraft von Robert Bosch wäre der Aufschwung der Automobilindustrie bei Ford, in Frankreich oder England nicht denkbar gewesen. Vor dem 1. Weltkrieg hätte Deutschland sogar fast Großbritannien vom 1. Platz als »Global Player« verdrängt. Zu Beginn der 80er Jahre verfügte die chemische Industrie Deutschlands auf dem Weltmarkt über einen Anteil von fünfzig Prozent, der bis zur Jahrhundertwende auf neunzig Prozent gesteigert werden konnte.

“Bis 1914 hatte Deutschland den britischen Konkurrenten fast eingeholt und in zukunftsträchtigen Industrien weit hinter sich gelassen.“ (Ralf Georg Reuth: Deutschlands vergessene Blütejahre. In: Welt am Sonntag, 15.01.2006)

Robert Bosch (1861 – 1942) war einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig ein Pionier der sozialen Marktwirtschaft. Mit diesem Buch liegt die umfassende Biographie eines Visionärs vor, der wie kaum ein anderer über seine Zeit hinaus gedacht hat. Robert Bosch eröffnete1886 in einem Stuttgarter Hinterhaus die Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik, die heutige Robert Bosch GmbH. Hier entwickelte er bahnbrechende Innovationen für das Kraftfahrzeug und konnte als industrieller Unternehmer schon bald international große Erfolge verzeichnen. Sein Name steht heute exemplarisch für die Motorisierung des Verkehrs und die Elektrifizierung des Haushalts. Darüber hinaus wirkte er mit ausgeprägtem politischem Profil als sozial verantwortungsbewusster Stifter und Mäzen. In einer Zeit der Kriege und Umbrüche, in einem Zeitalter der Extreme, positionierte sich Bosch als überzeugter Demokrat, der die deutsche Geschichte gegen den Strich bürstete. Peter Theiner begibt sich in seiner eindrucksvollen Biographie auf die Spurensuche dieser faszinierenden Persönlichkeit – eines Wegbereiters der Moderne, der eines der ersten Weltunternehmen gründete. Um die Wende des 19. Jahrhunderts entstanden in Deutschland jährlich etwas 380.000 neue Arbeitsplätze. Das reale Nettosozialprodukt kletterte schneller als der private Verbrauch. Das Geld wurde reinvestiert und nicht verprasst oder als verlorene Geschenke in alle Welt verteilt. Die Steuerlast lag nur knapp über 10 Prozent. In Großbritannien dagegen schöpfte der Staat 26,5 Prozent an Steuern ab.

Das vergessene Goldene Zeitalter:

Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur im Deutschen Kaiserreich

„Die wirtschaftliche Blüte kam, solange sie dauerte, den breiten Volksmassen zugute. Bewundernswertes in der Förderung des Gesunden und Schönen leistete die Selbstverwaltung der Kommunen. Von weither kamen die Fremden, die in der geistreichen Arbeitswelt Berlins, in der behaglich freieren, gastlichen Atmosphäre Münchens oder Dresdens zu leben wünschten. Auf die Errungenschaften des liberalen Zeitgeistes war Verlaß. Mochte das Beamtentum rauhbeinig sein, es kannte seine Pflichten und die Rechte der Bürger. […] Das Deutsche Reich war damals ein in seiner Wirklichkeit ungeheuer starker, konzentrierter, von dem Motor einer machtvollen Industrie vorwärtsgetriebener Nationalstaat.“

(Golo Mann: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt 2004, S. 499)

Der Boom war hauptsächlich möglich, weil Deutschland ein hervorragendes Bildungssystem hatte. In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg erhöhte der Staat den Bildungsetat von 100 Millionen (1861) auf 1,4 Milliarden (1913) – wohlgemerkt in Goldmark. Um 1900 gab es nur 0,9 Prozent Analphabeten im Reich.

Der Aufschwung war vor allem so erfolgreich, weil der Staat mit vernünftigen Rahmenbedingungen (besonders im Bildungsbereich), durch Beschränkung von Bürokratie und eine kluge Steuerpolitik Fleiß und Erfolg gefördert hat, und weil die Gesellschaft nicht voll Neid auf unternehmerisches Handeln mit dem Finger gezeigt hat. Damals gab es in Preußen einen Kultusminister Robert Bosse, der die Wirtschaftswissenschaftler an den Universitäten beschwor, Unternehmer nicht zu diffamieren. Hennen, die die Eier legen, soll man füttern und nicht schlagen.

Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich Sebastian Conrad Die Globalisierung ist kein neues Phänomen. Vor allem die Zeit zwischen etwa 1880 und dem Ersten Weltkrieg kann als eine frühe Hochphase der Globalisierung verstanden werden. Sebastian Conrad zeigt, daß die besondere Form des Nationalismus, wie sie sich vor dem Ersten Weltkrieg im Deutschen Reich herausgebildet hat, nicht nur aus der deutschen Geschichte heraus, sondern auch als Reaktion auf die globalen Vernetzungen der Zeit verstanden werden muß.

Dieses Buch untersucht den Einfluß der Globalisierung auf das Deutsche Kaiserreich. Ab etwa 1880 nahmen transnationale Beziehungen erheblich zu, führten jedoch nicht zur Einebnung nationaler Differenzen, im Gegenteil: Die globale Vernetzung vor dem Ersten Weltkrieg ging mit einer Verfestigung nationaler Abgrenzungen einher. Das besondere Verständnis von Nation in Deutschland, wie es vor dem Ersten Weltkrieg zu beobachten ist, muß daher auch als Reaktion auf die globalen Vernetzungen verstanden werden.

Der Autor verfolgt hier eine explizit transnationale Perspektive und blickt von den afrikanischen Kolonien, den polnischen Gebieten in Osteuropa, aus China und Südamerika auf das Deutsche Kaiserreich. Er kann dabei überzeugend zeigen, daß die deutsche Geschichte nicht an den Grenzen des Reiches haltmachte und zugleich die Bezüge zur Welt in der wilhelminischen Gesellschaft gegenwärtig waren. Sebastian Conrad ist Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin.

Die Deutschen galten um 1900 als das wohl kultivierteste Volk der Welt.

