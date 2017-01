GoldseitenBlog.de

Roboter übernehmen die Welt. Müssen wir sie besiegen, oder nicht? Im sich abzeichnenden digitalen Kapitalismus werden die Gesellschaften in eine Schieflage geraten, die diese bis zur Unkenntlichkeit verändern wird.

Das Problem ist für die Deutschen überproportional groß. Von den 1,2 Millionen Migranten, die nach offizieller Lesart 2014 und 2015 in Deutschland ankamen, fanden nur 34.000 einen Arbeitsplatz. Inzwischen ist die Zahl in 2016 auf über 1,6 Millionen Zuwanderer angewachsen. Nach offiziellen Mitteilungen:

Können zwei Drittel dieser Menschen kaum lesen und schreiben.

und brechen 70 Prozent der ohnehin wenigen ausbildungswilligen Flüchtlinge ihre Ausbildung wieder ab.

Schon sorgt Arbeitsministerin Andrea Nahles vor und betont, daß in den kommenden Jahren die Zahl der Arbeitslosen steigen werde.

Eine alarmierende Zahl nennt Lothar Semper, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer München und Oberbayern:

Von Flüchtlingen, die aus Afghanistan, Syrien und dem Irak stammen, haben, nachdem sie im September 2013 eine Ausbildung begannen, 70 Prozent ihre Ausbildung abgebrochen.

Bildungsökonom Ludger Wößmann nennt in einem Interview auf ZEIT-ONLINE die möglichen Gründe:

Etwa zwei Drittel der Schüler in Syrien können nur sehr eingeschränkt lesen und schreiben und auch nur einfachste Rechenaufgaben lösen. Und das bedeutet, daß diese Schüler in Deutschland, selbst wenn sie Deutsch gelernt haben, kaum dem Unterrichtsgeschehen folgen können. Vom Lernstoff her hinken syrische Achtklässler im Schnitt fünf Schuljahre hinter etwa gleichaltrigen deutschen Schülern her.

Dabei gelten syrische Schüler noch als weitaus besser ausgebildet als die Mehrzahl der jungen Leute aus Afrika.

Schon heute gebe es in Deutschland Hunderttausende unqualifizierte Arbeitslose bestätigt der Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen.

Es kommen jetzt bis zu 1,5 Millionen Menschen dazu, von denen etwa 70 Prozent ebenfalls unqualifiziert sind“, meint er und glaubt, daß die Mehrheit der Zuwanderer nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden kann. „Es wird eher eine Integration in die sozialen Sicherungssysteme.

Vor dem Hintergrund, daß die Menschen, die als 30-Jährige ins Land kommen und kaum eine Chance haben, 45 Jahre lang in die Rentenversicherung einzuzahlen, rechnet Raffelhüschen in den kommenden Jahrzehnten mit einer starken Zunahme der Altersarmut. Er erwarte deshalb, daß die steuerfinanzierte Grundsicherung des Alters deutlich ausgebaut werden muss – was angesichts der sich dramatisch ändernden Wirtschaftsstruktur der Staat überhaupt nicht zu leisten vermag.

Deutschland ist nach Ansicht von Raffelhüschen: „Das einzige Einwanderungsland der Welt ohne Regeln.“ Vernünftigerweise darf als einzige Regel nur gelten: Einwanderung nur für diejenigen, die im Land gebraucht werden.“ Das klingt nach Auslese. Aber nur die wäre für das Land verkraftbar bei einer Entwicklung, in der Software eine immer größere Rolle für alle Branchen der Wirtschaft spielt. Internet-Unternehmer und Wagniskapitalgeber Marc Andreesen hat diese Tatsache mit dem Schlagwort auf den Punkt gebracht: „Software is eating the world“. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ob Automobilindustrie, Handel, Banken oder Maschinenbau – dort und anderswo spielt Software die entscheidende Rolle für den Firmenerfolg.

Beispiel Bergbau ohne Bergleute: Schwerlaster ohne Fahrerkabine. Der Laster ist 15 Meter lang und 8,5 Meter breit. Er wiegt 416 Tonnen und kann mit 230 Tonnen beladen werden. Dafür braucht er einen starken Motor: Der leistet 2.700 PS. Dieser Laster fährt sich selbst. Das Innovative Autonomous Haulage Vehicle ist ausschließlich für den Automatikbetrieb entwickelt worden.

In einer Studie der Oxford-Professoren Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne wurde bereits im September vergangenes Jahr analysiert, wie groß die Gefahr ist, daß ein Beruf künftig von Maschinen ersetzt wird. Ihrer Erkenntnis nach sind 47 Prozent der Arbeitsplätze in den USA durch die voranschreitende Automatisierung gefährdet. Auf Deutschland übertragen wären das 18 Millionen Arbeitslose, neben denen zusätzlich das Heer der unqualifizierten Zuwanderer vom sozialen Netz aufgefangen werden müßte. Anderenfalls drohen Revolution und Bürgerkrieg. Aber keine Maschinensteuer kann jemals die immensen Kosten des künfig notwendigen sozialen Netzes übernehmen. Rentenkassen, Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherungen werden nur noch eine Minimalversorgung und Existenzsicherung auf niedrigstem Niveau erlauben.

Beispiel Die Schweizer Post testet ab September 2016, ob selbstfahrende Lieferroboter Waren auf der letzten Etappe zustellen können. Hermes erprobt die kleinen sechsrädrigen Roboter bereits bei der Paketzustellung in Hamburg. Der Roboter stammt von Starship Technologies und ist mit einer Alarmanlage ausgestattet, damit er nicht ausgeraubt werden kann. Zudem wird laufend der Standort per GPS übermittelt.

Vor der Automatisierung sicher seien nach Ansicht der Forscher vor allem Jobs, die zum Beispiel Menschenkenntnis, Verhandlungsgeschick oder Überzeugungskraft verlangen. In der sozial schwachen Unterschicht und unter den minderqualifizierten Wirtschaftsmigranten wird man diese Fähigkeiten nicht finden.

Als Antwort auf die absehbare Misere fabuliert Mancher von der Idee eines Grundeinkommens. Eine weltfremde Idee, da ein Grundeinkommen Almosen ist, das sich jederzeit widerrufen läßt. Außerdem ist bei der hohen Zahl von Arbeitslosen und der Masse von im Sozialnetz hängenden Migranten das Geld für das Grundeinkommen einfach nicht vorhanden.

Der Staat, der bei dieser Entwicklung die Gesellschaft vor Auflösung oder gar Bürgerkrieg bewahren will, kommt an einer Diktatur nicht vorbei. Schon jetzt ist die Bundesrepublik auf dem besten Weg in diese Zukunft.

Starker Staat vs. wütende Bürger. Wer setzt sich durch?