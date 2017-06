Die magische Knochenbrühe

Kalzium aus Knochen extrahieren: Um nennenswerte Kalziummengen aus den Knochen zu ziehen, ist Wasser nicht sauer genug. Der in Brüherezepten häufig empfohlene Schuss Essig im Wasser löst das Problem nur ansatzweise. Für maximale Extraktion müsste der pH-Wert entschieden niedriger liegen. Dennoch decken stillende Mütter in China ihren erhöhten Kalziumbedarf traditionell überwiegend mit dem Kalzium aus gekochten Tierknochen. Möglich machen dies die Rezepte ihrer traditionellen Esskultur. In Gerichten wie Schweinreippchen süßsauer garen sie das Fleisch mit Knochen in verdünntem Essig (75ml Reisessig auf 150ml Wasser) und erreichen so insgesamt einen pH-Wert von etwa 3,2. In der Folge löst sich genügend Kalzium aus den Knochen, um ihre Versorgung sicherzustellen. (Quelle)

Regelmäßig verzehrt unterstützt Knochenbrühe gesunde Knochen, Knorpel, Sehnen, Bänder, Haare, Haut und Nägel – deren wesentlicher Bestandteil Kollagen ist. Knochen von Tieren enthalten ebenso Kollagen, wodurch relevante Mengen der Aminosäuren Prolin, Glycin und Glutamin in die Flüssigkeit der Brühe übergehen. Der Körper bekommt damit die Bausteine, die er unter anderem für den Aufbau körpereigenen Kollagens benötigt. (Quelle)