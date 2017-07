Die Umkehrung der Migration wird kommen

Deagel.com ist ein Leitfaden für militärische Ausrüstungen, auf denen nachvollziehbar ist, wer mit wem welche Waffengeschäfte treibt. Schon das ist hochinteressant, aber noch spannender ist die Deagel-Vorhersage zur Entwicklung der Weltbevölkerung.

(foto: pixabay)

Bis zum Jahr 2025 werden die Bevölkerungen vieler Länder massivst schrumpfen. Uns interessiert natürlich Deutschland. Deagel geht davon aus, dass die deutsche Bevölkerung von 2016 mit rund 80 Millionen auf 2015 nur noch 31 Millionen sinken wird. Die Schrumpfung muß nicht durch ein großes Kriegsereignis oder eine Naturkatastrophe ausgelöst werden, sondern ganz einfach durch Migration.

Deagel geht im Wesentlichen davon aus, dass die Migrationsströme zum Zusammenbruch der Sozialsysteme, der Bruttoinlandsprodukte und damit zum Kollaps des Finanzsystems führen wird. In der Folge wird es zu Pandemien, Verhungern, Selbstmorde, Kämpfe um Wasser und Energie kommen. Am Ende werden sich die Migrationsströme umkehren. Wer immer in der Lage ist, das Land zu verlassen, wird dies tun – und nicht allein die Migranten. Es werden hauptsächlich jüngere Menschen sein und damit die Lage der Älteren und Schwachen zusätzlich vergrößern.

Mit einem Atomkrieg rechnet Deagel nicht. Es würde die ganze Weltbevölkerung betreffen. Auch zeigt die Prognose für Russland und China keinen drastischen Rückgang der Bevölkerungen. Besonders Russland muß nur mit relativ wenig Toten rechnen (gerade mal 4% der Bevölkerung).

In Deutschland sinkt die Bevölkerung auf unter 50% gegenüber 2016. Das BIP sinkt von derzeit 3.477 Milliarden auf jämmerliche 799 Milliarden. Noch im September des vergangenen Jahres ging Deagel davon aus, daß Deutschland mit FR und I gleich auf liegen wird; nach der aktuellen Prognose sinkt das BIP tiefer und Deutschland wird weit abgeschlagen hinter Italien und Frankreich landen.

Die Mehrzahl der Daten stammt von der CIA, der UNO, dem IWF und anderer Institutionen, sowie staatlichen Stellen. Demzufolge werden die asiatischen Staaten und andere Schwellenländer die Profiteure der in den westlichen Ländern ausgelösten Migrations- und Finanzkrise sein. Während es in den westlichen Ländern zu einer unbeschreiblichen Verelendung kommt, vertdereifacht sich das BIP z.B. in Russland. Das liegt wesentlich an der Politik Putins, der die Ausplünderung der russischen Bodenschätze durch anglo-amerikanische Konzerne gestoppt hat.

(Deagel forcast)

Ein weiterer Grund für die Verelendung der westlichen Welt liegt im Zusammenbruch des Dollarsystems. Sollte das Dollarsystem noch ein paar Monate länger halten als der Euro wird das Eurosystem ganz schnell kollabieren – auch das Gegenteil kann angenommen werden: der Euro kann für wenige Tage exponentiell steigen und wird zusammen mit dem Dollar ausgelöscht.

Russland der große Gewinner!

Nur einige Schwellenländer werden beim Lebensstandard kleine Einbußen erleiden. Das einzige Land, das auch hier zulegt, ist Russland, und zwar heftig. Das BIP würde dann nur noch etwas 20% des russischen BIP betragen. Putin sei danken, der das russische Tafelsilber nicht für ein Apfel und ein Ei an die amerikanischen Superreichen verscherbeln ließ.

Gut nachvollziehbar, dass Europa und besonders Deutschland, wenn dieses Szenario zutrifft, mehr als die Hälfte seiner Bewohner verlieren werde – nicht durch einen Atomkrieg, sondern durch selbst ausgelöste Katastrophen wie Migrationskrise und Finanzkrise. Dass inzwischen zusätzlich Tausende ISIS-Kämpfer eingeschleust wurden, muß dem Leser nicht lange erklärt werden.

Michael Grandt



