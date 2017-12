Die Wahrheit drängt ans Tageslicht

Videobeweis

Landeshauptmann Peter Kaiser gibt unter dem Druck von Fakten und Öffentlichkeit im Kärntner Landtag zu: Er kennt die Pläne 70 Mio. Migranten in der EU in den nächsten Jahren anzusiedeln. Es wurde in der EU besprochen & geplant!!!

Damit ist bewiesen, diese Migration ist geplant, es geht nicht um „Flüchtlinge“, es geht um einen von der EU geplanten „Volksaustausch“!!!

Hier die im Video genannten Quellen die JEDE Partei im Kärntner Landtag bekommen hat:

– http://bit.ly/2xKBNGA

– http://bit.ly/2cpimFI

– http://bit.ly/2xwpw8Q

Gefunden auf und zitiert von der Seite von Martin Rutter: https://www.facebook.com/Systemkritik/

Originallink vom Video: http://bit.ly/2ytuEHx

Diese Meldung wurde gefunden bei: pressefreiheit24