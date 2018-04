Die Zeit rennt davon

Die von Vera Lengsfeld initiierte „Gemeinsame Erklärung 2018“ sorgt für wilde Erregung im politisch-medialen Komplex.

Wenn sich prominente Journalisten, Künstler und Schriftsteller gegen die Merkelsche Politik der offenen Grenzen solidarisieren, gilt höchste Alarmstufe. So bricht eine regelrechte mediale Hetzjagd auf die Unterzeichner der „Gemeinsamen Erklärung 2018“ los.

Die Unterzeichner werden diffamiert und als Unterstützer in die rechtsradikale Ecke dämonisiert. Die ZEIT und die WELT verbreiten einen Gesinnungscheck inklusive „Fahndungsfotos“ über „gefährliche deutsche Schriftsteller“. „In Deutschland gibt es wieder Rechtsintellektuelle, die mit großem Selbstbewusstsein öffentlich auftreten“ poltert die WELT.

„Sie hetzen dich“ sagt Leni zu Josef K. in Kafkas Roman Der Prozess. Der Protagonist des Romans sieht sich einer unbekannten, anonymen Macht gegenüber, welche durch weit verzweigte, undurchdringbare Hierarchien gekennzeichnet ist, gegen die er letzten Endes machtlos ist und die mit ihm machen kann, was sie will.

Nach der Flut von Twitter- und Facebooksperren (Jürgen Fritz berichtete) gegen prominente Kritiker wie Anabel Schunke (aber auch Hamed Abdel-Samad, Akif Pirinçci, David Berger, Karoline Seibt, Ines Laufer, Leyla Bilge, Imad Karim, Adrian F. Lauber, Iris Nicole Masson, Markus Hibbeler, Cahit Kaya und viele, viele andere, JF) kommt jetzt die nächste Stufe im Kampf gegen die Meinungsfreiheit: Alternative Medien werden mit unsachlichen Klagen überhäuft. (Jürgen Fritz)

Kafka lässt grüßen.

Es sind Figuren wie Anetta Kahane, die im Schauerkabinett von Franz Kafka ein Platz finden könnten. Die Ex-Stasi-Agentin, die als IM Victoria ihre Freunde verriet, leitet heute die Amadeu-Antonio-Stiftung, die im Namen der Bundesregierung den „Kampf gegen Rechts“ übernommrn hat. Von 2008 bis 2014 erhielt die Kahane-Stiftung fast 6,2 Millionen Euro an Zuschüssen, rechnete der Anwalt Ansgar Neuhof vor. Seit 2013 sind die Ausgaben der Bundesregierung für den „Kampf gegen Rechts“ von 46,425 Millionen Euro auf 116,5 Millionen Euro in die Höhe geschnellt.

Am 19. März fand in Hamburg die siebte Merkel-muss-weg-Demo statt, die regelmäßig von rund 1000 Polizisten vor einem linken Mob geschützt werden muß. Immer wieder kommt es trotzdem zu tätlichen Angriffen durch die Linksextreme („Antifa“„) auf friedliche Demo-Teilnehmer. So haben nach Ende der Demo zwei Männer einem 37-Jährigen aufgelauert und angegriffen, ihn bewußtlos geschlagen und ins Gesicht getreten, so heftig, daß er mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik eingeliefert werden mußte.

Die Polizei wird die linken Schläger – wie in den meisten Fällen – nicht ausfindig machen können, zumal die zweite Bürgermeisterin Hamburgs, Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), in einem Interview mit dem NDR erklärte, das sind alles „stramm Rechte“, ja mehr als das: „keine Rechtspopulisten“ – man darf das nicht verharmlosen oder gar verniedlichen! -, nein das sind – wir müssen das Kind beim Namen nennen – „echte Nazis“.

Man darf „den Rechten keine Chance“ geben, weil die unsere Gesellschaft kaputt machen wollen.

Dabei hilft die Antifa. Mit dabei linksgrüne weltoffene, nirgendwo verwurzelte, angegenderte Gutmenschen, die den Kampf gegen die klimaschändenden, fleischfressenden, national und traditionell verhafteten rechten Unholde mit voller Härte durchziehen.

Anfänglich waren es lediglich Ausschreibungen der Antifa auf Facebook für die bezahlte Teilnahme an Demonstrationen. Nun ergeben weitere Nachforschungen von wem die Antifa und für welche Massnahmen sie tatsächlich bezahlt wird:

Recherchen des als „Russland-getreuen Propagandasender“ diffamierten TVKanals «RT» zufolge besteht die Antifa aus mehreren Organisationen von der Antifa GmbH über die Antifa-Gewerkschaft bis hin zum Antifa-Verein. Diese erhalten Geld von der deutschen Bundesregierung, den Parteien SPD, CDU und den Grünen sowie einzelnen sozialistisch-kommunistisch orientierten Verbänden. Die Antifa wäre damit eine von der Regierung bezahlte gewaltbereite Einheit, die abseits rechtsstaatlicher Strukturen auftritt, um unliebsame Demonstrationen oder bloßse Meinungsäusserungen zu bekämpfen. Verständlich wird nun auch, warum die Polizei die gewaltbereiten Antifa-Einheiten gewähren und strafrechtlich unbehelligt lässt. (Quelle)

Was sich anhört wie eine wilde, rechte Verschwörungstheorie, ist anscheinend bitterer Ernst: 25 Euro Stundenlohn für die Teilnahme an einem antifaschistischen Protest. Dies geht aus einem internen Organisationsschreiben eines Vereins namens „Antifa e.V.“ hervor. Darin wird über die Organisation von nicht weniger als 48 Bussen informiert, die zu den Protesten gegen Pegida und Legida am 9. Februar 2015 fahren – samt Vergütung für alle Mitfahrer. Auch Freibier wird versprochen und Vermummungsmaterial („Hassis“) zum Kauf oder Verleih angeboten. (Quelle)

Damit werden auch die schier unfassbaren Vorwürfe von Christian Jung von Journalistenwatch/Metropolico Medien nachvollziehbar, der in Kandel vor Ort war und erleben mußte, wie die Polizei zum Kompagnon der Linken wurde und vollziehe, was die linksextreme Antifa von ihr verlange. Linke Störer wären auf ihn (Christian Jung) losgegangen und hätten ihm die Kamera runtergedrückt. Die Polizei habe sich geweigert einzugreifen und seine journalistische Arbeit zu schützen. Ganz im Gegenteil, habe die Polizei nun ihm gedroht, ihn „rauszunehmen“. (Jürgen Fritz)

Die Zuwanderung hat das Deutschland, in dem ich nach dem Krieg aufwuchs, nicht beschädigt – sie half, es zu zerstören. Zu unser aller Glück – entblödet sich nicht die Berliner Zeitung festzustellen.

Beitragsfoto: pixabay.com