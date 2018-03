Ein Bauwerk wie keines zuvor

Für den Organisten am Dom zu Speyer können 0,25 Sekunden zur Ewigkeit werden.

Sein Arbeitsplatz ist 20 Meter über dem Boden an der Westwand des Doms in einer Nische. Die Orgel ist 70 Meter von ihm entfernt. 0,25 Sekunden braucht der Schall, um die 70 Meter Distanz zur Orgel und zum Chor zurückzulegen. Die Töne des Chores und der Orgel sind also bereits verklungen, wenn er sie hört. Während die Orgel spielt, sitzt der Organist mit dem Rücken zur Gemeinde, nur über einen Monitor überblickt er die Kathedrale.

Der Dom zu Speyer ist die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Ein eindrucksvoller gewaltiger Bau, der zum Totengedenken und zur Bestätigung des Machtanspruchs der Salier errichtet wurde. Nichts Vergleichbares gab es vor ihm. Seine Krypta gilt als die schönste der Welt. Nirgendwo sonst in Deutschland liegen so viele Kaiser, Kaiserinnen u. Könige begraben.

0,25 Sekunden: Das ist der wohl kleinste Zeitsprung, den man im Dom zu Speyer erlebt – in einem Raum, in dem Besucher durch ganze Epochen der europäischen Geschichte schreiten.

Werden die Europäer noch einmal eine so große Epoche erleben?

Beitragsfoto: Eigene Aufnahme