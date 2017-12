Wenn Organisationen wie Caritas oder der Diakonieverband sich darum kümmern, dass Flüchtlinge einen Mindeststandard an Erfassung, Nahrungsmittelversorgung, Überwachung hygienischer Zustände und einfachster medizinischer Versorgung erhalten ist das etwas anderes, … wenn sich in Deutschland illegal aufhaltenden Leuten eine aufwendige Beratung angeboten wird, wie sie sich ein Bleiberecht erstreiten können, um in den Genuss verbesserter sozialer Leistungen zu gelangen.

Es gibt Beispiele, in denen mit allen Tricks und Hilfe von Anwälten die Voraussetzungen geschaffen werden, so lange nicht abgeschoben zu werden, bis sie geduldet werden müssen. Hier begibt man sich in die Zone der Anstiftung oder Beihilfe zur Rechtsverletzung.

Damit wird an illegale Eindringlinge das fatale Signal gegeben, dass man eben doch vollkommen risikolos widerrechtlich nach Deutschland einsickern kann, es wird dann schon für alles gesorgt. Das ist eine Art indirekter Menschenschlepperei. Und das im vollem Bewusstsein, dass damit das Problem immer weiter ausufert.

Der Zettel, der in Göttingen hinter der Windschutzscheibe eines geparkten Pkw angebracht war, wurde auf der Seite der “ Unbestechlichen“ veröffentlicht.

Skandal: Nach dem Vordruck auf dem Zettel wird die Aktion durch die Niedersächsische Landesregierung gefördert.