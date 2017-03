GoldseitenBlog.de

Viele träumen in diesen Zeiten davon, sich von dem zu ernähren, was im eigenen Garten wächst oder in freier Natur gesammelt werden kann. Wer einen Garten besitzt, der im Krisenfall seine Überlebens-Chance verbessern kann, sollte sich rechtzeitig über die optimale Nutzung einer noch so kleinen Fläche kundig machen. Der bekannte Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl praktiziert dies seit Jahrzehnten.

Der Selbstversorger

Wolf-Dieter Storl, geboren am 1.10.1942 in Sachsen, ist Kulturanthropologe und Ethnobotaniker. Als Elfjähriger wanderte er mit seinen Eltern nach Amerika (Ohio) aus, verbrachte seine Freizeit bereits als

Kind in der Waldwildnis.

Später schrieb er sich als Botanikstudent an der Ohio State University ein, wechselte aber – vom Laborbetrieb angeödet – zur Völkerkunde. Nach Abschluss dozierte er an der Kent State University, promovierte zum Doktor der Ethnologie in Bern. Es folgten Lehrstellen in Wien, Oregon, Genf, Bern, an der Benares Hindu University und in Wyoming.

Zahlreiche Reisen, ethnographische und ethnobotanische Feldforschungen prägten sein Denken. Gärtnern und die wilde, ursprüngliche Natur war stets seine Inspiration und formte seine Lebensphilosophie. Von den Cheyenne, von traditionellen Völkern in Asien und Afrika, aus Überlieferungen und Erzählungen europäischer Bauern und Kräuterkundiger erfuhr er viel über das Wesen der Pflanzen. Der Gelehrte, Referent und Autor zahlreicher Bücher lebt im Allgäu.

In seinem ebenso spannenden wie hoch informativen Buch erzählt Wolf-Dieter Storl seine eigene Selbstversorger-Geschichte und schöpft dabei aus dem Vollen.

Der Selbstversorger gibt fundierte Informationen, Tipps und Anleitungen für den Eigenanbau von Gemüse, die Wildsammlung von Kräutern, für natürliche Schädlingsbekämpfung, die Herstellung von hochwertigem Kompost und vieles andere mehr. Storl setzt auf Nachhaltigkeit, Naturnähe und Ganzheitlichkeit. Ein prall gefüllter Schatz an Profi- und Geheim-Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Mein Gartenjahr

Umfassendes Praxiswissen rund um’s Jahr!

► Alle wichtigen Arbeitsschritte zum Selbstversorger-Garten detailliert in Text und Bild erklärt

► Der Autor zeigt im eigenen Garten ganz authentisch, anschaulich und auf ganz praktische Weise, wie’s geht.

So klappt`s garantiert: Alle wichtigen Arbeitsschritte zum Selbstversorger-Garten werden nicht nur im Buch detailliert in Text und Bild erklärt, sondern auch als Video über die kostenlose App und auf der DVD vom Autor selbst gezeigt.

Gewusst wann: Die phänologische Aufbereitung der Themen garantiert eine einfache Umsetzung und ein gutes Gelingen : alle Termine für Gartenaktivitäten sind damit allgemeingültig und unabhängig von Wohnort und Wetter.

Mit dem Selbstversorger durch das Gartenjahr: Vom ersten Umgraben im Vorfrühling bis zur letzten Ernte im Winter – der Kultautor Wolf-Dieter Storl verrät seine ganz persönlichen Tipps und Tricks zur erfolgreichen Gartenpraxis.

Alle wichtigen Arbeitsschritte werden Schritt für Schritt erklärt und zusätzlich von Herrn Storl im Video gezeigt. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Region Sie leben, welchen Monat der Kalender anzeigt und wie das Wetter ist. Anhand von Naturphänomenen, wie der Apfelblüte zeigt Herr Storl wann der richtige Zeitpunkt fürs Säen, Pflanzen, Mulchen oder Ernten ist.

Begleiten Sie Herrn Storl auf seinem Hof erfolgreich durchs Gartenjahr.

Unsere Wurzeln entdecken

Woher kommen wir, wohin gehen wir?

Die Urspünge des Menschen, sein Weg, seine geistige und spirituelle Entwicklung – dargestellt in einem sehr persönlichen Interviewband. Gespräche mit Wolf-Dieter Storl über die Ursprünge des Menschseins, die Evolution unseres Bewusstseins und die Entwicklung von Spiritualität und Religion von der Jungsteinzeit bis heute, von der Höhlenmalerei bis zur Kathedrale. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was können wir von alten Wegen lernen? Wie kann unsere Spiritualität aussehen, wenn wir die Botschaften der Alten hören und ihnen in unserem Leben Raum geben? Die großen Fragen werden mit seinen Erfahrungen bei indigenen Völkern, besonders den amerikanischen Indianern, verbunden und in den Kontext unserer modernen Welt gestellt. Ausblicke in vorstellbare oder wünschenswerte Entwicklungen der Zukunft runden diesen außergewöhnlichen Band ab.

Biographisches über Dr. Wolf-Dieter Storl

1974 promovierte er als Fullbright Scholar zum Doktor der Ethnologie (magna cum laude) in Bern, Schweiz. Es folgten Lehrstellen am Institute for International Studies (Wien), am Rogue College (Oregon), am Seminaire pour la Formation de Socio-Therapeutes (Genf), als Gastdozent an der Universität Bern, als Visiting Scholar an der Benares Hindu University, als Lehrbeauftragter am Sheridan College (Wyoming).