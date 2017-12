Energiewende oder Öko-Diktatur?

Schier sprachlos ist man über die Lethargie unserer Gesellschaft angesichts des Größenwahns unserer Polit-Klasse. Merkels Energiewende zerstört riesige, dringend benötigte Natur- und Erholungsräume. Robert Niebach bei Vera Lengsfeld.Der Flächenbedarf von Windkraftanlagen übertrifft schon heute jedes vernünftige Maß. Doch damit nicht genug: Von momentan 2,5 Gigawatt soll die Kapazität deutscher Windkraftanlagen nun auf 25 Gigawatt jährlich aufgerüstet werden. Dabei ist eine Wirkung von Windkraft aufs Klima nachweislich nicht vorhanden.

Beispiel Uckermark, vor den Toren Berlins: Die Website des Landkreises wirbt mit unverbrauchten Naturlandschaften, Naturschutz, Artenvielfalt, kleinen Dörfern und einem eigenen Menschenschlag. Angesichts der landschaftlichen Zerstörung, die die Windkraftanlagen der Region angerichtet haben sind dies zunehmend Wunschträume. Doch wenn man als Bürger den Zuständigen seine berechtigten Sorgen vorträgt, erntet man nichts als Schweigen im Walde. Region Prenzlau: Im Laufe von 10 Jahren ist hier auf einer Fläche von etwa 30 mal 40 km ein alle Dimensionen sprengender Windpark entstanden. Die Profite streichen einige wenige Vermögende ein.

Den Preis hingegen zahlt die Allgemeinheit. Die Anlage wird nun beständig weiter verdichtet. Die Menschen hat man dabei vergessen. Schon heute findet man in der Region kaum einen Hügel ohne Windkraftanlage. Eine drehende unruhige Landschaft wurde künstlich aus dem Boden gestampft. Am Tag blinken die Räder weiß; des nachts sieht man tausende geisterhaft blinkender, roter Pylone, Reih an Reih. Das Bild gleicht einem Endzeitszenario. Hinzu kommt der ständig pulsierende, körperlich wahrnehmbare Infraschall. 365 Tage, das 24 Stunden, ohne Pause.

Diese Form der Weltverbesserung bleibt nicht ohne Wirkungen auf die Ansässigen. Die äußern sich in hohen Krankenständen, Schlaflosigkeit, Depressionen und drohendem wirtschaftlichen Niedergang. Anwohner verlassen ihre Häuser nur noch ungern. Man freut sich auf trübe Tage, an denen der Nebel den Schall der Anlagen dämpft. Es steht zu erwarten, dass 350 000 der ärmsten Bürger durch die sogenannte Energiewende wegen unbezahlbarer Energiepreise vom Stromnetz getrennt werden. Vergrößert wird die soziale Katastrophe durch die weiter explodierenden Stromkosten, die in Deutschland schon heute höher liegen, als in jedem anderen Land Europas. Die Armen werden sich zunehmend nicht mehr in der Lage finden, am allgemeinen Leben teilzunehmen. Es ist ein einziges Trauerspiel und die einzige Rolle des Landesamts für Umwelt darin ist, die berechtigten Einwände der Bürger abzuwehren.

Vor 20 Jahren war die Region noch unberührt vom Windkraft-Wahn. (Zitatende)

Es ist zu fürchten, dass der Albtraum, der durch Photovoltaik und Biogas-Anlagen noch eine Steigerungs erfährt, angesichts der Verblendung von Schwarz-Gelb-Grün noch lange nicht an seine Grenzen stößt.

Beitragsfoto: pixabay.com