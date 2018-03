Es reicht!

„Wir können und werden diese eskalierende Gewalt niemals hinnehmen! Wir werden an den unterschiedlichsten Orten die Verantwortlichen mit den Folgen ihrer Politik konfrontieren.

Wir fordern ein sofortiges Ende der Masseneinwanderung, die Remigration aller illegalen und kriminellen Einwanderer sowie die Wiederherstellung von Sicherheit und Rechtsstaat“, so 120 dB auf Facebook. (SB)

„120 Dezibel“ hat mit einer Protestaktion am Freitag vor dem Landtag in Kiel auf die verfehlte Politik der CDU unter Kanzlerin Merkel aufmerksam gemacht. Der Protest der Db-Aktivisten richtete sich gegen die importierte Gewalt gegen Frauen, gegen die katastrophale Sicherheitslage für Frauen in Deutschland.

Unmittelbarer Anlass der Aktion war der Mord an der 17-jährigen Mireille in Flensburg, deren afghanischer Freund sie erstach, weil sie (wie die Freundin Mireilles wußte) sich weigerte, zum Islam zu konvertieren und immer ein Kopftuch zu tragen. Gegen den 18-jährigen Afghanen wurde Haftbefehl erlassen.(Quelle)

Mit ihrem Protest gedenken die Frauen von 120 dB in Kiel auch der 19-jährigen Maria Ladenburger aus Freiburg und der erst 15-jährigen Mia Valentin aus Kandel, die beide Opfer von jungen Männern aus Afghnistan wurden.

Genug ist genug! Konfrontieren wir die Verantwortlichen auf jede nur denkbare, legale Weise mit den Folgen ihre irrsinnigen Politik.

Beitragsfoto: Aktionsbündnis 120 Dezibel