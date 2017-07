Es wird spannend in Nahost

Thierry Meyssan über die neue Entwicklung im Nahen Osten: Nach und nach gewinnt die Außenpolitik von Präsident Trump an Gewicht. In Bezug auf den Erweiterten Nahen Osten hat er mit Hilfe seines nationalen Sicherheitsberaters General H.R. McMaster und seinem Direktor des CIA Mike Pompeo erreicht, der geheimen Unterstützung der Dschihadisten ein Ende zu setzen.

Im Gegensatz zu den Anspielungen der Washington Post wurde diese Entscheidung, wenn auch noch vor dem Trump-Putin-Treffen auf dem G20, tatsächlich aber ein wenig mehr als zwei Wochen vorher, bei der Vorbereitung des Gipfels in Riyad, Mitte Mai getroffen. Ihr Ziel war nicht, vor dem Zar von Russland niederzuknien, so wie die politische Klasse von Virginia es behauptet, sondern um dem Terrorismus ein Ende zu setzen, so wie Donald Trump es während seiner Wahlkampagne versprochen hatte.

Die falschen Unterstellungen der Washington Post wurden komplett von der westlichen Presse übernommen. Vielleicht muss diese Tatsache dem geselligen Geist der westlichen Journalisten zugeschrieben werden, sie zeigt jedoch eher, dass die Mainstream-Medien-Besitzer Befürworter des Krieges im Nahen Osten und gegen Russland sind.

Die bulgarischen Enthüllungen über das Bestehen eines umfangreichen, von General David Petraeus aufgebauten Netzwerks für Waffenschmuggel, als er noch Direktor der CIA im Jahr 2012 war und dann von ihm von seinem Büro im KKR-Fund aus weitergetrieben, lassen uns sprachlos über die Macht der Kriegsfaktoren.

Mindestens 17 Staaten nahmen an dieser Operation „Ahornholz“ teil, einschließlich Aserbaidschan, das den Transport von 28 000 Tonnen Waffen durchgeführt hat und Israel, das die gefälschten Dokumente zum endgültigen Bestimmungsort zur Verfügung gestellt hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden David Petraeus und KKR durch den stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen, Jeffrey Feltman unterstützt. Natürlich wird dieser gigantische, wegen seines Volumens in der Geschichte beispiellose Schmuggel nicht zu einem gerichtlichen Verfahren führen, weder in den betroffenen Staaten noch international. (Mehr bei )

Schließlich schlägt dieser Krieg, der die Staaten der Region zerstören sollte, die entgegengesetzte Richtung ein: die Einheit der iranischen, irakischen, syrischen und libanesischen Streitkräfte, schlußfolgert Thierry Meyssan.

