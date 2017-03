GoldseitenBlog.de

Der Vorsprung von Geert Wilders war Wochen vor den Wahlen in Holland evident. Die Eskalation des Streits mit der Türkei über deren Wahlkampfauftritte in Holland für deren Referendum hat die Stimmung für Wilders kräftig angeheizt. Die europäischen Politiker hatten den Wilder-Sieg schon befürchtet. In quasi letzter Minute hat Mark Rutte hoch gepokert und der PVV von Wilders den Wind aus den Segeln genommen, und die Wahl für sich entschieden. Wie war das möglich? (Foto: dpa / Symbolfoto)

Mark Rutte hat seinen politischen Widersacher in der Türkei-Frage politisch rechts überholt und Erdoğan hat ihm kräftig dabei geholfen. Zu unüberwindlich schien wohl dem türkischen Regierungschef die islamfeindliche Haltung des Herrn Wilders. Recep Tayyip Erdoğan, der sein Land als führende Nation bei der islamischen Welteroberung sieht, kann es ganz sicher nicht gebrauchen, wenn in Europa nach einem holländischen Wilders-Sieg eine islamfeindliche Kettenreaktion losgetreten worden wäre.

Damit Mark Rutte als Pro-Europäer und bis dato gemäßigter Islamkritiker an der Macht bleiben würde, mußte innerhalb von zwei Tagen der Konflikt mit der Türkei ganz nach oben katapultiert werden. Nur so konnte Mark Rutte vorübergehend an die Spitze des Anti-Türkei-Zuges aufspringen und die Wahl doch noch für sich entscheiden.

Das politische Affentheater wurde beidseitig noch Stunden vor der Wahl auf die Spitze getrieben. Mark Rutte mußte zähneknirschend mitspielen, hat klare Kante gezeigt und Erdoğan hat noch eins draufgesetzt, indem er am Wahltag 40 holländische Zuchtkühe aus der Türkei zurück an den Absender schicken ließ. Die Stimmung in Holland schlug voll um. Die plötzlich einsetzende hohe Wahlbeteiligun (93%) hat die Partei von Mark Rutte gerettet.

Nie zuvor war das Wort „erleichtert“ am Tag nach der Wahl häufiger zu hören, als an diesem Nachrichten-Vormittag. Das Damoklesschwert nach Brexit und Trump-Wahl könnte nun auch in der EU der „Populismus“ an die Macht kommen, wurde noch einmal in die Scheide geschoben. Von ganz Links bis rechts von der Mitte hoffen die Machthaber darauf, daß nun auch Marine Le Pen in Frankreich ihr ihr Waterloo erlebeb wird.

Erdoğan dürfte bis zum Verfassungsreferendum am 16. April seine Taktik kaum ändern, schon wegen der 1,4 Millionen Deutsch-Türken in der BRiD. Nach dem zu erwartenden Ausgang des Referendums sind dann bis zur Wahl in Frankreich am 23. April noch 7 Tage Zeit, in denen der Jubel über den islamischen Sieg in der Türkei hohe Wellen schlagen wird.

In diesen 7 Tagen könnte der islamische Enthusiasmus die Menschen aus den türkischen Flüchtlingslagern zum Exodus treiben. Von 2,5 Millionen Lagerinsassen ist die Rede.

Wie sich eine solche Entwicklung auf die letzten Wahlkampftage in Frankreich auswirken kann, ist schwer zu sagen. Folgt Emmanuel Macron der Taktik des Holländers Mark Rutte, könnte er vermutlich ebenfalls Marine Le Pen in die Schranken weisen. Daß daran ein breites Interesse von Angela Merkel bis Recep Tayyip Erdoğan besteht, ist kein Zweifel.

In Frankreich gibt es weiße Charolais-Rindviecher, die lassen sich vielleicht auch in die Türkei verkaufen.

Zu dem großen Schauspiel darf man durchaus auch die Frage nach der Regie stellen: Wer hat eingefädelt, daß just vor drei entscheidenden Wahlen in Europa (die BRiD-Wahl im Herbst zählt dazu) der künftigen islamische Großmogul eine solche Popularität und demnächst auch Machtfülle erlangen kann?

War die Wahl von Mark Rutte ein Pyrrhus-Sieg?

„Bald könnten in Europa auch Religionskriege beginnen, und sie werden beginnen“- sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vom Donnerstag im südtürkischen Antalya voraus.

