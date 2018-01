Die nächste Zuwanderungswelle ist ante portas, davor warnt Sachsens Innenminister Roland Wöller. Nach dem Plan der EU-Politiker soll künftig dasjenige Land für ein Asylverfahren zuständig sein, in dem schon Angehörige des Flüchtlings leben.

Was zu nichts anderem führt, „als zu einer Ungleichbehandlung Deutschlands und einer weiteren großen Belastungsprobe der Menschen hier“, sagte der CDU-Politiker dpa in Dresden.

Laut Wöller würden Behörden und Kommunen in Deutschland „erneut vor riesige Herausforderungen gestellt und der gesellschaftliche Frieden in unserem Land wäre gefährdet, warnte er.

Was den deutschen Staatsbürgern zugemutet wird, wäre eine weitaus größere Welle von Immigranten, wenn damit zu rechnen ist, dass auf jeden der 1,5 bis 2 Millionen Immigranten, die bereits offiziell oder anonym im Land leben die fünf- oder mehrfache Anzahl Familienzuzügler nachkommen.

Roland Wöller fordert: „Der Rechtsstaat darf nicht ins Wanken geraten.“ Andernfalls seien das Thema Asyl immer schwerer vermittelbar „und die dringend benötigte Solidarität für die wirklich Schutzbedürftigen nachhaltig in Frage gestellt“.

„Vertreter von Sicherheitsbehörden seien frustriert und rechneten mit einer weiteren Verschlechterung der Lage. Union und SPD verdrängten und beschönigten das Dilemma in ihrem Sondierungspapier mit Unschärfe und Nebelkerzen (…) In der Führung der Bundespolizei herrsche die übereinstimmende Erkenntnis, dass die im Sondierungspapier geforderten Rückführungen aus Sammelstellen rechnerisch und rechtlich „Schwachsinn“ seien und nicht funktionieren würden. Die Bevölkerung werde schlicht für dumm verkauft.“ Stefan Aust und Helmar Büchel in der „Welt am Sonntag“ (veröffentlicht bei pi-news.net)

Einige der neuen Regeln sollen wie folgt lauten:

1. Ein Migrant muss nicht mehr in dem Land einen Asylantrag stellen, in dem er die EU betreten hat.

2. Wünsche der Migranten hinsichtlich ihres bevorzugten Landes werden berücksichtigt. Dabei können sie unter vier Ländern wählen, die bisher die wenigsten Migranten aufgenommen haben.

3. Haben Asylbewerber Angehörige oder „sonstige Beziehungen“ zu einem Staat, dann sollen sie in dieses Land gebracht werden, um „Wanderbewegungen“ zu vermeiden und eine bessere Integration zu ermöglichen.

4. Haben Asylbewerber keine derartige direkte Beziehung zu einem Land, werden sie automatisch einem Land zugewiesen. Dieses Land ist dann für das Asylverfahren zuständig. Die Fingerabdrücke sollen dort genommen werden und mit internationalen Datenbanken wie Europol abgeglichen werden.

5. Asylanträge können zukünftig auch für ganze Gruppen von bis zu 30 Personen in Europa gestellt werden. Das bedeutet nicht, das Recht zu erhalten, in einem bestimmtem Staat Asyl zu erhalten, sondern von Bekannten oder von Menschen seiner Heimatstadt umgeben zu sein, oder von jemandem, den man auf der Wanderung kennengelernt hat.

