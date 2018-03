Gefakte Atteste

Die Mitglieder der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag Klaus Dürr, Daniel Rottmann und Lars Patrick Berg gehen einer Geschichte wie aus Grimms Märchen nach… (Quelle)

Ihre Strafanzeige gegen Unbekannt richtet sich auch gegen eine Ärztin im „Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten e.V.“ wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“. Der Verein erhält (wie mehrere andere übers Land verstreute „psychosoziale Zentren“ ebenfalls) über 100.000 Euro im Jahr aus Landesmitteln, die nach Auffassung der AfD verwendet werden, um die Abschiebeziele der Landesregierung zu unterlaufen. Die Staatsanwaltschaft sei aufgerufen, mögliche Verflechtungen zwischen dem Lobbyverein zur Unterstützung traumatisierter Migranten e.V. und staatlichen Stellen in Sozialministerium und Regierungspräsidium auszuleuchten.

Die Abgeordneten werfen den Behörden vor, dass erst schwerste Straftaten sogenannter „UMA“ und „Brandbriefe“ von Kommunalpolitikern offen gelegt haben, dass wohl jahrelang zu nachsichtig, ja wohlwollend dem Treiben in vielen Fällen real volljähriger, auf dem Papier jedoch minderjähriger „UMA“ zugesehen wurde. Dieses Fehlverhalten würde sich bislang unbemerkt in der mutmaßlich massenhaften Ausstellung „gefakter“ Atteste zur Abschiebeverhinderung fortsetzen. Darüber werde hinter vorgehaltener Hand in Behörden und Gerichten offen geredet und es sei höchste Zeit, die Mißstände aufzudecken.

Tatsächlich berichtet ein vom Regierungspräsidium beauftragter Mediziner, dass Ärzte und Psychologen „unrichtige Gesundheitszeugnisse“, über psychische Erkrankungen ausstellen, um die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern zu verhindern. In 80% der Fälle werde betrogen. Es ist zu vermuten, dass die Straftaten vielen Entscheidungsträgern der zentralen Abschiebebehörde über Jahre bekannt gewesen sind und ihnen aus politischen Gründen nicht nachgegangen wurde oder werden durfte.

Foto: pixabay.com