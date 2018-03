Genug ist genug!

Unsere Großväter haben sich beim Stammtisch die Köpfe heiß geredet. Heute endet Empörung nicht beim letzten Bier.

Damals konnte man sich zwar noch – sofern man in Gesellschaft nach Hause ging – weiter erregen, doch mit der Arbeit am Folgetag war Schluss. Der Erregungspegel steigt heute viel höher. Das liegt am Internet mit seiner Möglichkeit, ein breites Spektrum von Meinungen zu betrachten und sich zugleich per Kommentar oder auf einem eigenen Blog zu einer unbequenen Meinung zu äußern. Dann prallen Meinungen gegeneinander, die früher gar nicht miteinander in Berührung gekommen wären.

So kann schnell im Netz eine eigene ethische Postion zu einer „Hypermoral“ werden, wenn man sich im „Echo-Raum“ in eine solche hineinsteigern lässt. Die andere Gefahr, der wir leicht unterliegen, ist die medial verbreitete oktruierte Hypermoral“, die nicht aufklärt, sondern indoktriniert. Der kritische User wird ständig mit Meinungen konfrontiert, die eigentlich der Rubrik Propaganda angehören – Propaganda, die mit dem Etikett „ehrlicher“ Moral daher kommt.

So wird plötzlich die kritische Haltung zur Frage, wie denn Millionen zugewanderter Migranten ohne katastrophale Folgen für die sozialen Netze, in diese integriert werden können, in ein Rassismusproblem verwandelt, ganz einfach, weil die Anschuldigung nicht unter einem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt erfolgt, sondern aus banalen wirtschaftlichen Interessen, wie sie etwa ein Handwerker anstellt, der in der Asylindustrie gutes Geld verdient. Ganz ähnlich wird ein Vertreter der Caritas oder einer anderen kirchlichen Einrichtung argumentieren, ebenso eine Istitution, die wie etwa die Amadeu Antonio Stiftung, von staatlicher Förderung lebt, oder nicht zuletzt auch die sogenannte Antifa, deren Gliederungen direkt aus Kassen der Landesregierungen finanziert werden.

Rassismus, Fremdenfeinlichkeit, Rechtsradikalität usw. werden auf breiter Ebene zur Unterdrückung unliebsamer Ansichten eingesetzt. Das geschieht reflexartig, automatisch. Krankenschwestern erleben das längst häufig seitens der Migranten, Kontrolleure in der Straßenbahn, auch Flüchtlingsbetreuer. Intoleranz ist scheinbar grenzenlos.

Die größte Intoleranz verüben Journalisten – vermutlich im Auftrag ihrer Verleger und deren politischer Orientierung. Die Vorgaben der Politik sind Mainstream. Wer sich dem verweigert ist automatisch Rassist, Fremdenfeind, Nazi. Damit nicht genug.

Die Selbstverwirklichungsgesellschaft hat alles zu tolerieren, fordert eine Moral der Offenheit. Niemand darf ausgegrenzt werden, auch nicht der vergewaltigende, weil traumatisierte, Flüchtling. Wer dem widerspricht, hat mit massiven Sanktionen zu rechnen. Seit sich der ehemalige Justizminister Heiko Maas in diese Auseinandersetzung mit dem unseligen Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingemischt hat, darf die Moralkeule von Krethi und Plethi nach Lust und Laune gehandhabt werden.

Der Kampf zwischen Lückenjournaille einerseits und konservativ-liberalen Blogs, auch PEGIDA und AfD andererseits wird zum Kampf um die Moral. Man wirft sich wechselseitig Faschismus vor, Verfassungsbruch, Mord, Totschlag, Fake News und Verschwörungs-Nachrichten. Es ist kein Kampf um Rechtspositionen, sondern um Rechthaberei. Die eigene Moral ist vorbildlich, die andere gilt als Unmoral, ist verabscheuungswürdig.

Die Redlichkeit ist abhanden gekommen. Sie galt einmal als die Tugend und Charaktereigenschaft einer Person, die sich entsprechend den Regeln der Gemeinschaft gerecht, aufrichtig und loyal verhielt.

Wikipedia erklärt:

Im Kern soll Redlichkeit mit den Äußerungen einer Person übereinstimmen, mit ihrer Rede und mit dem, was diese Person tut. So definierte Johann August Eberhard redlich 1910:

„(von Rede, d. i. eig. einer, der über alles, was er tut, mit gutem Gewissen Rede stehen, von allem Rechenschaft ablegen kann) bezeichnet einen, der seine Pflicht unter allen Umständen treu erfüllt. Namentlich gebraucht man es dann, wo es sich wirklich um eine Rechnungsablage handelt, z. B. ein Haushalter, Kassierer, Dienstbote usw. ist redlich, wenn er nichts von dem anvertrauten Gute zu seinem Nutzen verwendet; dann aber wird das Wort auch auf andere Pflichtverhältnisse übertragen, z. B. der Schriftsteller, der Künstler, der Staatsmann usw. haben sich redlich bemüht, ihrer Aufgabe gerecht zu werden.“

Indem sich Politik, Religion, ja die ganze Gesellschaft von diesem Redlichkeitsverständnis meilenweit entfernt haben, sind Moral und Ethik zu einem ideologisch auslegbaren Artikel verkommen.

Foto: pixabay.com