Gottes Vollender oder Satanisten?

Das Geheimnis der Kabbala. Ein jeder mag zu den Endzeit-Visionen der Offenbarung im Neuen Testament oder zu Daniel im Alten Testament stehen, wie er will; man mag an die biblischen Prophetien glauben oder nicht, meinen, daß die Welt in einer fernen apokalyptischen Endzeit durchaus vernichtet werden könnte – es gibt bestimmte Kreise, die sich mit was möglich wäre und sein könnte nicht zufrieden geben.

Diese Kreise fühlen sich berufen, die biblischen Prophetien als „Fahrplan“ zum Armageddon umzusetzen, sie warten nicht auf irgendein göttliches Einwirken zu irgendeinem Zeitpunkt. Sie wollen dieses Armageddon erleben, jetzt und zwar schnell! Sie selbst glauben, daß sie in dieser apokalyptischen Zeit verschont bleiben.

Bis ins späte Mittelalter suchte die reale säkuläre Politik unter Juden und Christen in der Bibel tiefere Erkenntnis zum Verstehen des göttlichen Willens und seines Wirkens, also eine eher kontemplative Form der Betrachtung. Auch heute gibt es noch Gruppen, die sehr stark auf die Vergangenheit gerichtet sind, also eher fundamentalistische Ideologien wie etwa dem Islam.

Neben diesen Gruppen gibt es aber auch messianistische Kreise, die in Erwartung einer nicht allzu fernen Zukunft leben, sie sind sehr stark mit der Apokalypse und der Prophetie der Bibel verbunden. Drei dieser messianistischen Kreise haben einen starken Einfluss auf die gegenwärtige Politik des Westens. Wolfgang Eggert hat sich eingehend mit diesen gefährlichen mystischen Kreisen befasst.

Für den Historiker Eggert (siehe video) beginnt die okkulte Ausrichtung auf die Politik seitens der ältesten dieser Gruppen etwa im Jahr 1492/93, zu der Zeit, in der das Judentum aus Spanien vertrieben wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden im Judentum göttliche Nachrichten, von denen sie in der Thora lasen, innerlich bewältigt – so war dies ab 1492, als die Juden aus Spanien vertrieben wurden, anders. Die Vertreibung war für sie ein apokalyptisches Geschehen, und was sie in der Kabbala dazu fanden, wurde für diese Juden zu einem aktiven politischen Ansporn. In dem Moment hat das kabbalistische – das okkulte Judentum – gemeint, einen Auftrag zu haben, die Prophetien, die man in der Bibel gelesen hatte, in die Tat umzusetzen. Sie befassten sich mit geheimen verschlüsselten Botschaften der Bibel, die sie aus der Kabbala ableiten konnten. Diese Geheimlehre vermittelt eine zweite Botschaft, die unterhalb der von jedem wahrnehmbaren Bibelbotschaft liegt. Sie nehmen durch Verschlüsselungs- und Entschlüsselungssysteme in der Bibel eine zweite Realität wahr (Nachrichten, Botschaften und Prophezeiungen).

Die Erlöserfrage

Im Mainstream-Judentum ist die Lehre vom Messias gegenwärtig. Das Judentum wartet noch immer auf den ihm verheißenen Erlöser.

Während das Christentum einen Messias kennt, der 30 Jahre auf Erden gelebt und gewirkt hat, gekreuzigt wurde, zum himmlischen Vater aufgefahren ist und am Ende der Zeiten wieder erscheinen wird, kommt für das Mainstream-Judentum der Erlöser nur einmal, am Ende der Zeiten, wenn Gott, die ganzen Prophetien, die sich mit der Bibel verbinden, in die Tat umgesetzt hat. Erst dann ist für einen gläubigen Juden die Zeit reif für die Erlösung.

Wolfgang Eggert erklärt: Das kabbalistische Judentum (das okkulte Judentum), daß sich um 1492 herausformte, kennt eine andere Lehre, und die heißt: es gibt zwei Messiasse. Einen Messias ben David und einen Messias ben Joseph. Der Messias ben Joseph ist der Vorbereiter, der hier auf Erden beauftragt ist, alle Prophetien in die politische Tat umzusetzen. Erst wenn er diese Aufgabe bewältigt hat, kommt der Messias ben David.

Der endzeitliche Prozess

Wir wissen, daß die Prophetien der Bibel sich mit Pestilenz, Krieg, Blutvergießen verbinden. Allesamt negativ, weil die Prophetien mit dem Ende der Zeiten zu tun haben.

Die Okkultkreise im Judentum, von denen Eggert spricht, begreifen diesen endzeitlich messianischen Prozeß, wenn die Erde in Blut und Tränen ausbricht, als eine Art Kreissaal, in dem eine Geburt stattfindet. Der Messias ben David wird dann erscheinen, wenn die Erde blutet. Das gefährliche an dieser Position ist, daß diese Kreise zugleich vermeinen, daß sie selber den Auftrag haben, die Prophetien der Bibel in die Tat umzusetzen. Sie halten sich selbst für den Vorbereiter ben Joseph.

Eine einzige bestimmte Sekte aus diesem Sektenkonglomerat (es besteht aus einem großen Netzwerk), ist die Lubawitsch-Sekte, auch Chabad genannt.

Das Ziel der Chabadniks (oder Lubawitscher) ist es, das Weltgeschehen in Einklang mit den biblischen “Endzeit”-Prophezeiungen, die vom zweiten Kommen des Messias handeln, zu bringen. Dessen Voraussetzung ist ein weltweiter Flächenbrand, aus dem die geeigneten, reinen und deutlich jüdischen Menschen gerettet werden, während der Rest von uns zugrunde gehen wird. Aus dem Chaos werde eine Neue jüdische Weltordnung entstehen – mit ultraorthodoxen jüdischen Gesetzen regiert. Fanatische Sekten in den USA stellen ähnliche Bemühungen in Washington (Dispensationalisten) an. Die Chabads sind in allen wichtigen Regierungen der Welt sehr einflussreich, aber am meisten in Moskau, Washington und Jerusalem. Die Jerusalem Post gab am 19. Oktober 2001 eine Zusammenfassung der Chabad Lubawitsch als: “eine starke Kraft mit 2.600 Institutionen auf der ganzen Welt. Sie ist eine Organisation mit immensen weltweiten Finanzressourcen… Ihr Einfluss kann nicht überschätzt werden. Der ehemalige Vizepräsident Al Gore ist Chabad. (Quelle)



Neben diesen jüdischen Okkultkreisen, (Chassidim), gibt es in jeder anderen Religion verwandte Sekten, die exakt das gleiche wollen, und die sich ebenfalls messianistisch ausrichten in der Überzeugung, daß es ihnen aufgetragen ist, die Weltgeschichte nach biblischer Vorgabe zu gestalten, um dann eine messianische Gestalt in Erscheinung treten zu lassen.

Im Christentum ist dies die schottische Freimaurerei, die als Schottische Hochgradfreimaurerei agiert.

(Auch im Islam erwarten die Muslimbruderschaften, daß nach Ablauf der Zeitgeschichte, wie es in ihren Schriften prophezeit ist, am Ende der Tage der sogenannte Mahdi wiedererscheint – eine apokalyptische, messianistische Gestalt).

Okkulte Juden waren es, die in der Zeit von Oliver Cromwell um 1640, als England Republik wurde und dort die Puritaner aufkamen, eine alttestamentarische (fast jüdische wirkende Lehre des Christentums) sich nach England begeben haben, um dort Verbündete zu suchen. Sie kamen mit der Nachricht zu Cromwell, daß England nach der Zukunftsschau des alten Testaments dazu auserkoren sei, die Prophetie der Bibel seinerseits in die Tat umzusetzen. England sei vor langer Zeit von einem israelischen Stamm besiedelt worden… England müsse sich also an dieser epochalen messianischen Aufgabe beteiligen…

Eggert: Es ist Fakt, daß sich die englische Königsfamilie seit damals auf den Stamm David zurückführt. Es ist Fakt, daß die englischen Königsfamilie, wenn sie zur Krönung schreitet, unter ihrem Krönungsstuhl einen Stein hat, den Jakob unter sich liegen hatte, als er die himmlische Leiter erblickte und zu Gott in den Himmel aufschaute. Es gibt eine sehr starke biblische Verbindung des englischen Königshauses, die sich auch im Freimaurertum darstellt. Damals, als die okkulten Juden die Verbindung zu Oliver Cromwell aufnahmen entstand zum gleichen Zeitpunkt die Freimaurerei, welche ebenso wie der Chassidismus (also das okkulte Judentum) einen Geheimbund darstellt – einen esotherischen Geheimbund, der sich stark biblisch erklärt. Die Freimaurer nennen sich die Noachiden, womit sie zum Ausdruck bringen, daß sie die Herrschaft des jüdischen Geistes anerkennen und sich selbst zu einer niedereren Gefolgsreligion bereit erklären. Der Noachismus ist nichts anderes, als eine Religion, die abseits des Judentums für den Rest der Welt dargebracht wird. Die Freimaurerei hat diesen Auftrag übernommen.

(…) Die Chassiden überzeugten Cromwell auch, daß Amerika genauso zur Vorbereitung der messianischen Zeit ausersehen sei wie England.

Seitdem hat der Chassidismus drei Verbündete im christlichen Lager: England (englisches Königshaus), Amerika (die Mehrzahl der US-Präsidenten waren Jesuiten und zugleich Freimaurer) und das biblische Hochgrad-Freimaurertum.

15 US- Präsidenten waren Freimaurer (in chronologischer Reihenfolge): 1) George Washington

2) James Monroe

3) Andrew Jackson

4) James Knox Polk

5) James Buchanan

6) Andrew Johnson

7) James Abram Garfield

8) William McKinley

9) Theodore Roosevelt

10) William Howard Taft

11) Warren Gamaliel Harding

12) Franklin Delano Roosevelt

13) Harry Spencer Truman

14) Lyndon Baines Johnson

15) Gerald Rudolph Ford Quelle: Binder, Dieter A. / Lennhoff, Eugen / Posner, Oskar; Internationales Freimaurer Lexikon

Herbig Verlag, München, 2000

Sonderproduktion 2003

Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932 (Quelle)



Alle drei Machtgruppen arbeiten bewußt an der Umsetzung der biblischen Prophetie. Alle drei Mächte werden durch die Chassiden gesteuert. Ihr Auftrag: die Welt ans apokalytpische Ende zu führen. Niemand unter diesen „Vollstreckern“ – davon sind die Leute überzeugt – wird unter den endzeitlichen Katastrophen leiden, denn der erwartete Messias wird sie rechtzeitig ins göttliche Reich entrücken.

Eines allerdings erkennen die Leute in ihrem Wahn freilich nicht: Wenn ein Messias sie retten soll, kann dieser nur im Auftrag Gottes handeln. Wenn sie aber Gott anerkennen, dann müssten sie auch begreifen, daß kein Mensch Gottes Plan beeinflussen kann, weder beschleunigend, noch verlangsamend. Die Chassiden und ihre Mitstreiter werden zwar Leid, Not, Pestilenz und Krieg über die Menschheit bringen, doch auf den Plan Gottes werden sie keinen Einfluss haben.

Und doch dürften diese verrannten Kreaturen ganz wesentlich für das Elend unserer Tage verantwortlich sein.

Beitragsgrafik: pixabay.com