GoldseitenBlog.de

Ist Merkel nach Trump die letzte Bastion der Globalisierer?

BlackRock gilt als einflussreichste und „größte Schattenbank der Welt“. Der Konzern übt „seine Macht meist aus dem Hintergrund aus“ und hegt offen Sympathien für Merkels Flüchtlingspolitik.

Kommentar von Florian Meyer

BlackRock gilt als der einflussreichste Konzern weltweit – diese Information ist nicht länger „Verschwörungstheorie“, wie aktuelle Meldungen belegen. Ob und in welcher Form BlackRock auch Merkel unterstützt, bleibt hingegen Spekulation. Eine Unterstützung wurde allerdings offen angekündigt:

BlackRock-Gründer signalisiert Wahl-Hilfe für Merkel

Larry Fink ist CEO von BlackRock und Gründer des Konzerns. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am 16. Jänner 2017: „Fink signalisiert Unterstützung für Merkels Politik im deutschen Wahljahr“ („Fink Signals Support for Merkel Policies in German Election Year“). In einer Rede soll der BlackRock-Banker die „europäischen Werte von Toleranz und gemeinsamen Wohlstand“ gelobt haben. Man muss wissen: Wenn Vampire wie Larry Fink „Toleranz“ sagen, meinen sie die dümmliche Gutmütigkeit des auszusaugenden Nutzviehs. Wenn Globalisten „gemeinsamen Wohlstand“ sagen, meinen sie den unerhörten Reichtum ihrer zahlenmäßig überschaubaren Heuschrecken-Clique. Die finanziellen Mittel zur Unterstützung von Angela Merkel hätte das Investment-Unternehmen zweifelsohne, wird BlackRock derzeit ein Vermögen von 5,15 Billionen Dollar zugeschrieben.

Merkel als letzte Führerin der westlich-liberalen Welt

Nach der Wahl Donald Trumps scheinen die Globalisten erkannt zu haben, dass sie sich mit Europa ein zweites Standbein schaffen müssen. Denn auch wenn Trump Banker von Goldman Sachs & Co in seinen Reihen hat, so ist er doch für das internationale Kartell nicht länger kontrollierbar. Die „New York Times“ nannte Angela Merkel also bereits im November 2016 die „letzte Führerin des liberalen Westens“. BlackRock Larry Fink teilt offenbar diese Ansicht, kündigt seine Unterstützung für Merkels Flüchtlingspolitik und das Wahljahr an. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass Deutschland seinen Weg als „führende und stabilisierende Kraft in der Welt“ fortsetzen werde. Merkel bezeichnete er als „moralische Führerin in einer zunehmend ungleichförmigen Welt“.

Merkel soll also die letzte Bastion der Globalisierer werden? Auf ihr soll die ganze Hoffnung der Ausbeuter liegen? Das zumindest sollte die Europäer hoffen lassen.

Der große Report:

Wer steckt hinter dem Geld, das die Welt regiert?



Sie heißen Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone Group) oder Scheich Khalifa bin Zayed al Nahyan (Emir der Vereinigten Arabischen Emirate). Sie verstecken sich hinter Fonds, Private Equity oder Stiftungen. Sie dominieren die zentralen Felder der Weltwirtschaft. Doch wer sie wirklich sind und welche Ziele sie verfolgen, wusste bisher niemand. In Wem gehört die Welt? decken Hans-Jürgen Jakobs und seine Kollegen erstmals systematisch auf, zu welcher Kapital- und Machtkonzentration die Globalisierung geführt hat.

Hans-Jürgen Jakobs hat mit seinen Kollegen alle Zahlen, Daten und Fakten anschaulich aufbereitet und stellt die 200 wirkungsmächtigsten Personen des globalen Kapitalismus ins Rampenlicht. Er beschreibt das Agieren dieser Elite auf den wichtigsten Feldern der Weltwirtschaft und bewertet die Teilnehmer am globalen Spiel nach den Kriterien »Korruption«, »Nachhaltigkeit«, »Steuerquote«, »Humanität« und »Transparenz«. Seine Ergebnisse zeigen, dass es höchste Zeit ist, supranationale Institutionen zu schaffen, die in der Lage sind, die sozialen Verpflichtungen von Eigentum und Kapital nicht nur einzufordern, sondern zu garantieren.

Die 200 mächtigsten Akteure des Weltfinanzwesens, die hier im Porträt vorgestellt werden, versammeln zusammen mehr als 40 Billionen US-Dollar – das sind 60 Prozent des Buttoinlandsprodukts der Welt oder fast das Dreifache der Wirtschaftsleistung der EU.

Das Gesamtbild ist bedrohlich: Denn die nächste große Krise wird vom »grauen« Kapitalmarkt und den »Schattenbanken« ausgehen, die in der Gier nach Renditen ungeregelt und ungezügelt wachsen.