Im Wald daheim

Kurzer Bericht über eine Nacht im Wald unter dem Gesichtspunkt, daß in absehbarer Zeit die Notwendigkeit bestehen könnte, mit einem Notfall-Rucksack die Wohnung zu verlassen. Als Jäger habe ich letzte Nacht im Wald auf dem Hochsitz von 21 Uhr bis morgens um 5:30 auf Wildschweine angesessen. War jedoch keins anzutreffen.

Dafür habe ich von 21:45 bis morgens gegen eins eine Rehfamilie beobachten können. Geiß, Bock und Kitz. Ich hätte den Bock erlegen können, aber der Anblick war ein so friedvolles Bild, wie die Drei auf der Wiese gegenüber den Hochsitz geäst haben, der Bock die Geiß im überschießenden Testosteron getrieben hat, die Geiß behände ausweichen konnte und sich später im Gras ausgeruht hat – das konnte ich alles durchs Glas verfolgen.

Das Kitz ist irgendwann in einer Hecke verschwunden. Auch der Bock hat sich nicht weit entfernt von der Geiß niedergetan – morgens etwa um eins – haben sich Bock und Geiß dann ebenfalls in die Hecke verzogen.

In einer Notlage hätte ich den Bock gewiss geschossen. Doch eigentlich ging es mir um eine Sau. Man muß mehrere Nächte im Wald verbringen, um bei einer Sau Waidmannsheil zu haben. Dennoch gibt es viele schöne Erlebnisse im Wald. Etwa dem besten Mäusejäger vis á vis zu begegnen.

Es gibt aber auch am Tag allerhand zu entdecken. Man kann z.B. Kräuter bestimmen und zu Hause schon mal üben, was man damit alles anstellen kann und wie sie zubereitet werden. Nicht nur reden, machen! Darüber berichte ich in Jagers Kräuterküche.

Auch biwakieren läßt sich erproben. Noch gehört der Wald allen, man darf zwar nicht frei campen, aber doch biwakieren. Nur beim Feuer machen sollte man höllisch aufpassen. Wir sind nicht in Wildwest. Das kann aber kommen, vielleicht nicht mehr lange, und wer Erfahrungen sammeln konnte, ist im Vorteil.

Wenn es ganz still nachts ist, auch die Käuze längst schlafen, kann man jedes Rascheln hören und würde jeden Schritt von weitem vernehmen. Doch es wird niemand kommen. Je tiefer der Wald ist, desto geborgener kann man sich fühlen.

Ich wünschte jedem, es einmal auszuprobieren. Und noch eins: Für einen Jagdschein braucht man – wenn es schnell gehen soll – rund 8 Wochen.