Warum nur wird in Deutschland sooo viel Pessimismus verbreitet? Sieht denn niemand, daß die Deutschen viel lieber glücklich sein möchten? Von Optimismus getragen? Mit positivem Blick auf die Zukunft gerichtet?

Leben wir nicht im wohlhabendsten Land der Welt? Haben wir doch eine Kanzlerin, die eisern Kurs hält, und uns über Jahre hinweg eine traumhafte Wirtschaftskonjunktur beschert? Wir können es uns sogar leisten, für knapp eine Billion diese Konjunktur durch den Export in die südlichen Euroländer zu kreditieren (Target2).

Wir können es uns leisten 1,5 Millionen traumatisierte Flüchtlinge ins Land zu holen, nein, nicht zu holen, sondern einfach so hereinfluten zu lassen und willkommen zu heißen. Großherzig nehmen wir in Kauf, daß sich unter diesen hauptsächlich jungen kräftigen Männern so mancher Terrorist einschleicht. Das ficht unseren Rechtsstaat nicht an; auch nicht das gesteigerte Potential an Drogenhändlern, Vergewaltigern und sonstigen Gewalttätern.

Nein, wir fühlen uns auf der Seite der Guten und Gerechten, weil wir sooo viel gut zu machen haben.

Sollen doch die ewigen Mißmacher von UNO-Programmen angeblicher Bestandserhaltungsmigration reden, von 56 Millionen Menschen, die vermeintlich nach Europa umgesiedelt werden sollen, von Umvolkungsplanung, mulitikultureller Durchmischung und geplanter Absenkung unseres höheren IQ der weißen Rasse.

Was sind das für böse Begriffe, mit denen uns Schwarzmaler Angst machen wollen?

Nein, wir sind stolz auf die offene Gesellschaft und verteidigen unseren Rechtsstaat mit allen Mitteln, auch wenn dazu Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Freiheit der Lehre an unseren Hochschulen erforderlich sind. Logisch, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen nicht nach gleichem Recht und Gesetzen behandelt werden dürfen, logisch, wenn Menschen, die so viel Elend erleben mußten, ein bischen besser behandelt werden, als die Armen und Obdachlosen, die schon länger hier leben.

Natürlich opfern wir gern ein Stück Zukunft – wir leben doch heute und mit uns gemeinsam die bunte Gemeinschaft. Schließlich sind wir „Gutmenschen“ und wollen nicht das Maß subjektiver Befindlichkeit einiger Weniger zur politischen Vernunft erheben. Auch wenn man uns zu psychopathologischen Trottels qualifiziert – wir bleiben die Guten.

Hoch lebe unsere Kanzlerin!

