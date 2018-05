Integration mit ???

Im Oberbergischen Waldbröl wurde ein islamisches Internat in Betrieb genommen. Während auf katholischen und religionsfreien Internaten Mädchen aufgenommen werden, sind es bei dem islamischen Internat junge Frauen.

Träger der islamischen Bildungsanstalt, in der Frauen für jeweils ein Jahr im Koran unterwiesen werden sollen, ist der Verband der islamischen Kulturzentren in Deutschland, zu dem auch der Waldbröler Kulturverein gehört.

Innerhalb von zwölf Monaten werden junge Frauen auf ihre Unterwürfigkeit erzogen. Sie lernen dass sie ihrem jetzigen/zukünftigen Ehemann jederzeit sexuell zur Verfügung stehen müssen und dass sie die Familienehre verkörpern. Es wird ihnen vermittelt dass es völlig normal ist, dass sie nur halb so viel erben wie ihre Brüder und ihre Zeugenaussage vor Gericht nur halb so viel wert ist, wie die von Männern. Es wird ihnen angeraten stets 4 Zeugen dabei zu haben, sollten sie einmal vergewaltigt werden. Das richtige Tragen von Kopftüchern und Verschleierungen haben sie bereits daheim gelernt, aber es kommt der Burkini als Ergänzung hinzu. (Quelle)

Dieses Kulturzentrum ist nun 1 Jahr alt.

PI-NEWS: Anlässlich des “Frühlingsfestes” des erst 2017 eröffneten Waldbröler Islaminternats für Frauen durften, obwohl der Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ) zuvor mit Transparenz und Zusammenarbeit geworben hatte, Frauen und Männer strikt islamkonform nur getrennt feiern und Gespräche zwischen Islamschülererinnen und Nichtmuslimen wurden selbst an einem solchen Tag unterbunden.

Die islamkundige SPD-Politikerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Lale Akgün beurteilte die Situation in aller Nüchternheit: Die Schule habe schlicht mit Integration nichts im Sinn.

Noch kritischer äußerte sich die rheinland-pfälzische AfD-Abgeordnete Nicole Höchst:

„Wie naiv und ignorant muss man denn sein, um den Islam nicht als das zu verstehen, was er ist? Er ist eine Ideologie im Deckmäntelchen einer dezentral geführten Religion.“

und sie fragt weiter:

„Was wird man wohl den jungen Mädchen dort beibringen? (…) Wir Deutschen tolerieren uns zu Tode. Wir tolerieren sogar eine ‚Religion‘, die Frauen schlechter stellt als Männer.“ „Interessiert sich hier keine Schulbehörde für Lerninhalte und das vermittelte Wertegerüst? Werden die jungen Frauen dort auf ihre Unterwürfigkeit erzogen? Es wird Zeit, diesem gesetzeswidrigen Treiben auf deutschem Boden ein Ende zu bereiten.“

Während die Behörden strikt über die Vorschriften für private oder religiöse Träger von Bildungseinrichtungen wachen, so mußten z.B. zwei saarländische Schulen der fundamental-katholischen Piusbruderschaft den Unterricht aus “politisch-ideologisch motivierten Gründen” einstellen, während in Waldbröl und anderenorts kaum eine Behörde überprüft, was in Moscheen oder Koranschulen unterrichtet wird.

Am Wochenende habe ich mich mit einer Polin aus Danzig über die hiesige Situation unterhalten. Habe ihr gesagt, daß ich wenn es ganz schlimm kommen sollte, nach Danzig ziehen würde. Sie hatte dafür vollstes Verständnis, besonders wegen der Gefahren der kommenden Total-Islamisierung.

Beitragsfoto: pixabay.com