Ist Europa verloren?

Der tschechische Präsident Milos Zeman wörtlich: „Dieses Land ist unser Land, es ist nicht für alle da und kann auch nicht für alle da sein“, sagte er zum Ausklang seiner von mehreren Fernsehsendern ausgestrahlten Weihnachstansprache 2015.

Die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei sind entschiedene Gegner der von der EU beschlossenen Verteilung der „Flüchtlinge“ nach einem verpflichtenden Quotenplan. Die Slowakei hatte dagegen geklagt. Der tschechische Präsident Zeman hatte erst vor wenigen Wochen drastische Worte für die Politik der „Willkommenskultur“ gefunden:

„Falls Sie in einem Land leben, in den Sie für das Fischen ohne Angelschein bestraft werden, jedoch nicht für illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepaß, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert.“

Der Engländer Douglas Murray hat in seinem Strange Death of Europe den Alten Kontinent und seinen Todeswunsch brilliant analysiert.

„Europa begeht Selbstmord – wenigstens haben die europäischen Führer beschlossen, Selbstmord zu begehen. Ob die europäischen Völker da mittun, ist natürlich eine andere Frage.“

So beginnt Murray sein vor drei Monaten erschienenes Buch, das in Großbritannnien lebhaft diskutiert und in Kontinentaleuropa geflissentlich ignoriert wurde.

Katalysatoren des Murrayschen Suizids sind die Masseneinwanderung fremder Völker gepaart mit existenzieller Müdigkeit bzw. dem weit verbreiteten Gefühl am Ende angekommen zu sein, denn (wörtliche Zitate in eigener Übersetzung):

„Mehr als andere Kontinente und Kulturen der heutigen Welt ist Europa von der Schuld für seine Vergangenheit tief niedergedrückt.”

Die ganze Welt komme nun hierher:

„Genau in einem Moment, in dem Europa aus den Augen verloren hat, was es ist. Bei einer starken und selbstbewussten Kultur mag das funktionieren – nicht aber bei einer schuldigen, erschöpften und sterbenden Kultur.”

Zemans oben zitierten Kassandra-Rufe vermögen nur die aufzuwecken, die aufgeweckt werden wollen, alle die, die sie beiseite wischen oder unterdrücken wollen, empfinden sie bestenfalls als lästig. Doch Zeman in seiner Rede in einem weiteren Punkt Recht:

„Manchmal komme ich mir vor wie Kassandra, die davor warnt, das Trojanische Pferd in die Stadt zu holen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, daß das, womit wir es hier zu tun haben, keine spontane Fluchtbewegung ist, sondern eine organisierte Invasion.“

Was uns als „Fluchtbewegung“ erklärt wird, ist eine „organisierte Invasion“, und zwar eine längst angekündigte – siehe: Versammlung der Vereinten Nationen 1974, Houari Boumdienne:

„Eines Tages werden Millionen Menschen die südliche Hemisphäre verlassen, um in der nördlichen Hemisphäre einzufallen. Und gewiß nicht als Freunde. Denn sie werden als Eroberer kommen. Und sie werden sie erobern, indem sie sie mit ihren Kindern bevölkern. Der Bauch unserer Frauen wird uns den Sieg schenken.“

Mit jedem Tag werde die Chance auf ein europäisches soft landing geringer, sagt Murray. Die Völker würden den Politikern nicht vergeben.

„Eine ganze politische Klasse hat nicht mitgekriegt, dass wir, die wir in Europa leben, jenes Europa lieben, das das unsere war. Wir wollen nicht, dass die Poliiker durch Schwäche, Selbsthass, Müdigkeit oder Verzicht unsere Heimat in einen völlig anderen Ort verwandeln. Für die Europäer scheint es keine anständigen Antworten mehr zu geben. Auf diese Art wird letztlich der Todesstoß erfolgen.”



Die Migration der Afrikaner nach Europa ist von der „Elite“ gewollt! Es ist ein geostrategischer Plan. Bitte Thomas P.M. Barnett lesen, jeder kann verstehen, was hier in Europa abgehen soll. Die Flüchtlingsströme wurden durch systematische Zerstörung von Ländern wie Irak, Libyen, Syrien usw. erzeugt und gezielt nach Europa insbesondere nach Deutschland geleitet. Zusätzlich wurden afrikanische Staaten bewusst destabilisiert und die erzeugten Flüchtlingsströme ebenfalls gezielt nach Deutschland geleitet.

Aber die Wahrheit ist Hatespeech. Serge Menga spricht über „Raubtiere“, die unter den jungen Migranten zu finden sind und warnt die Familien und jungen Frauen.

„Möge der Allmächtige dieses Junge Mädchen (Mia aus Kandel) aufnehmen und Ihrer Familie Trost spenden!“

Politik und Leitmedien spielen mit der Sicherheit der Bürger. Skrupellos haben die politisch Verantwortlichen die Grenzen geöffnet und Kriminelle und Terroristen ins Land gelassen. Allmählich dämmert es auch dem Letzten: Der Staat kann (oder will) seine Bürger nicht mehr schützen.

Mit seinem Hörbuch: „Das Islamisierungskomplott – Wer spielt gegen Europa?“ durchbricht Wolfgang Eggert das Kartell des Schweigens.