Kann Assad überleben?

Unlängst wurden bei 3-SAT Frauen von Diktatoren vorgeführt. Imelda Marcos von den Philippinen, Elena Ceaușescu, die Witwe Enver Hodschas und diverse Lieblingsfrauen von Kaiser Bokassa, und dabei wurde immer wieder Assad mit seiner schönen Asma eingeblendet. Da kam mir unwillkürlich der Gedanke…

…ob es Assad und seiner Asma einmal genauso gehen könnte wie Benito Mussolini und seiner Freundin Clara Petacci, die beide erschossen und am 28. April 1945 an den Füßen aufgehängt in Mailand ausgestellt wurden.

Tribunus plebis: Warum es mit Assad höchstwahrscheinlich ein schlechtes Ende nehmen wird:



Wie macht man aus einem zivilisierten Feindstaat am besten einen Vasallenstaat, der dem eigenen untertänig ist? Man schlägt alles von seiner Kultur kurz und klein, zerstört alle Städte, läßt seine bisherige Elite durch Pseudo-Gerichtsurteile verurteilen und hängen, installiert eigene Massenmedien und beruft landeseigene Verräter durch Scheinwahlen an die Regierung, die heimlich den eigenen Befehlen gehorchen, dem eigenen Volk jedoch Unabhängigkeit vortäuschen. Die Masse der Bevölkerung ist in diesem Zustand der „Befreiung“ kurz vorm Verhungern, steht unter Schock, hat eine Psychose und will vor allen Dingen wieder materiell gesunden. Das Materielle ist für des Menschen Existenz nämlich immer vorrangig; alle ideale Bestrebungen wie „Freiheit“ oder „Demokratie“ sind dem gegenüber sekundär. Diese Strategie hat im 20. Jahrhundert bestens geklappt mit dem Deutschen Reich und Japan, die so komplett umgewandelt wurden, daß sie sich ihre früheren idealen nationalen Auffassungen gar nicht mehr vorstellen können und seitdem zu treusten Vasallen und Materialisten erzogen wurden.

Was hat das mit Syrien zu tun? Gestern hat sich dessen „Bürger“-Krieg zum siebten Mal gejährt. Die Motive dieses Kriegs hat uns der Rundfunk trotz der durch Gerichtsvollziehern eingetriebenen Gebühren von Anfang an verheimlicht, so daß niemand so recht verstehen kann: warum, wieso, weshalb. Es handelt sich um eine geradezu unheimliche Gemengelage von religiösen (Wahabiten gegen Schiiten), nationalen (Kurden gegen Türken) und geopolitischen (USA + NATO + EU + Saudi-Arabien + Israel gegen Syrien + Rußland + Iran) Motiven, die für uns nicht durchsehbar sind, weil wir als Vasallen vom Rundfunk prinzipiell dumm gehalten werden. Eines können wir jedoch unklar erkennen: Von nichts kommt nichts, und die Waffen der „Rebellen“, eigentlich bezahlte Söldner und ehemalige Arbeitslose, werden vom „Westen“ kostenlos geliefert.

Inzwischen liegt Syrien in weiten Teilen in Schutt und Asche, wurden Hunderttausende von Fanatikern ermordet oder vertrieben, und niemand weiß, wie der Wiederaufbau des völlig zerstörten Landes bezahlt werden soll.

Aus Sicht des „Westens“ kann der Vorwurf und die Schuld von ihm selbst nur weggeschoben bzw. unterdrückt werden, wenn Assad und Frau sowie seine Führungsriege nach Art der Liquidierung der Führung des Dritten Reichs beseitigt werden, siehe auch Saddam Hussein und Muammar Gaddafi. Denn wenn Assad am Leben bleibt, hat ein Kronzeuge der „westlichen“ Verbrechen überlebt und wird ständig seine eigene Unschuld und die „westliche“ Schuld beteuern und dem „Westen“ medial Abbruch tun. Es muß also wie im Dritten Reich und Japan 1945 die bisherige Elite liquidiert werden und durch treue verräterische Vasallen ersetzt werden, die die historische Wahrheit des Geschehenen beschönigen, verkleistern und den Geist der eigenen Bevölkerung verwirren.

Meiner Meinung nach sehen wir jetzt „westliche“ Anzeichen durch militärische Gewalt in Syrien noch massiver einzusteigen und das Rad der Geschichte zuungunsten Assads noch einmal umzudrehen.

Assad wurde bisher mit unbewiesenen Giftgasangriffen medial als Unhold diffamiert, seine russischen Verbündeten jetzt neuerdings wegen der Skripal-Affäre ebenso unbewiesen als Giftgasverbrecher gebrandmarkt. Und Trump hat durch den Angriff mit 59 Tomahawk-Cruise-missiles auf Al Shayrat Assad als Giftgasmörder dargestellt, ohne jedweden Beweis, und kann die Wahrheit seiner blutigen Behauptung, ca. 13 Tote, nur aufrechterhalten, wenn er den Kronzeugen Assad beseitigt.

Nachdem unlängst der Kronprinz von Saudi-Arabien in London war, ereignete sich anschließend die mysteriöse Skripal-Affäre und seitdem sind die Schlachtreihen USA + NATO + EU + Türkei + Saudi-Arabien + Israel versus Syrien + Rußland + Iran aufmarschiert, so daß es demnächst die Endabrechnung mit Assad geben dürfte.

Inzwischen warnen die Iraner und Russen vor einem Angriff auf Damaskus: (Quelle)

“Iran warns US not to make ‘foolish’ decisions on Syria” (“Iran warnt die USA vor ‚närrischen’ Entscheidungen in Syrien“)

“We’ll respond if lives of our military, incl. from strikes on Damascus, are endangered – Russian MoD” (Quelle)



(“Wir werden zurückschlagen, wenn das Leben unseres Militärs durch Angriffe auf Damaskus bedroht ist – russischer Verteidigungsminister”)

Die Gefahr ist somit groß, daß aus dem Stellvertreterkrieg der Großmächte ein Krieg der Großmächte selbst wird. Die Frage ist, ob die derzeit heiß laufende „westliche“ Medien- und Kriegskampagne wegen angeblicher Giftgasangriffe Assads überhaupt noch gestoppt werden kann, oder ob Assad und Asma in Damaskus demnächst von Flugzeugen erschlagen bzw. Dschihadisten zur Liquidation freigegeben werden.