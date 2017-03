GoldseitenBlog.de

Auszug eines Artikels bei castellgold.de:

Immer wieder geistern Gerüchte und Ängste durch die Goldkäufer-Gruppen, dass auch in Deutschland oder Europa ein Goldverbot neu aufflammen könnte. Hintergrund sind einige Zuspitzungen in Europa, die den Goldkauf und Goldverkauf deutlich erschweren:

So muss man in Frankreich bereits beim Goldkauf ab 3000 Euro seinen Ausweis vorzeigen und die Daten werden an eine zentrale Erfassungsstelle weiter gegeben.

(Dies macht man natürlich nur, um die „zahlreichen Kupferdiebe, die Dachrinnen abmontieren und zum Schrotthändler bringen“ besser erfassen zu können). Rein „zufällig“ baut sich der Staat damit eine Datei der Goldbesitzer auf.

Italien, Griechenland und Großbritannien haben ähnliche Regelungen. In Großbritannien müssen sich Goldkäufer teilweise auch dann registrieren lassen, wenn sie unbar bezahlen. Auch hier kann der Staat somit eine Datei der Goldkäufer und damit vermeintlichen Goldbesitzer aufbauen.

Gold aus Bankschließfächern: Der Staat schreckte damals auch nicht davor zurück, systematisch Bankschließfächer aufzuschweißen oder aufzusägen, um das dahin enthaltene und nicht gemeldete Gold zu konfiszieren. Ersatzlos. Ohne Vergütung des festgelegten Goldpreises von 20,67$ je Unze.

Konfiszierung von Goldmünzen

Gold, insbesondere Goldmünzen, die unter das Goldverbot fielen und nicht freiwillig abgegeben worden sind, wurden ersatzlos konfisziert, wenn diese bei Durchsuchungen gefunden wurden. Zudem drohten Haftstrafen bis zu 10 Jahren Gefängnis auf den privaten Goldbesitz und Geldstrafen bis zu 10.000 US$.

Gold aus Bankschließfächern

