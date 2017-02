GoldseitenBlog.de

Auch wenn sie schon lange nicht mehr in die Kirche gehen oder noch nie ein Gotteshaus betreten haben orientieren sich die gutmeinenden, hilfsbereiten Deutschen an der christlichen Ethik des Neuen Testaments.

Kennt man doch aus Erzählungen zumindest die Geschichte vom Barmherzigen Samariter, die Worte Jesu, der die Mühseeligen und Beladenen einlädt, ja selbst Maria, die im Stall noch Unterschlupf für ihre Niederkunft gefunden hat, wird ein Beispiel verpflichtender Hilfsbereitschaft.

Wirkliche Worte des Mannes aus Nazareth im Thomas Evangelium!

Man erinnert an unser reiches Land, das in der Lage sein sollte, jeden, der in Not ist, aufzunehmen. Ja, sind die sprudelnden Steuereinnahmen des Finanzministers nicht Beweis dafür, welch wirtschaftlichen Nutzen uns die Flüchtlinge bisher schon gebracht haben?

Selbst der Hinweis auf die unzureichende Bildung und Ausbildung, besonders der Flüchtlinge aus Afrika, mit der Folge immerwährender Sozialversorgung, schrumpft als Argument zur Bedeutungslosigkeit angesichts der Pflichten, die jeder Mensch in der großen gemeinsamen Welt ganz einfach verspüren müsse.

Nachdem diese Haltung durch Frau Merkel und ihre CDU zum politischen Programm für Deutschland erkoren und durch ihr Mantra vom „Wir schaffen das“ nachdrücklich unterstrichen wurde, sind die Außengrenzen dieses „Staates“ gefallen. Seit Sommer 2015 sind offiziell 1,7 Millionen „Schutzsuchende“ ins Land geströmt. Inoffiziell waren es nach Schätzungen mehr als 3 Millionen und die Flut nimmt auch heuer auf verschiedenen, der Öffentlichkeit verborgenen Wegen, kein Ende. Aufs Neue wird die Millionengrenze vermutlich überschritten, was angesichts der bevorstehenden Wahlen streng unter der Decke gehalten wird, denn die anfängliche Euphorie der Deutschen über ihr Gutmenschentum weicht – wenn auch langsam – einer realistischeren Betrachtung. Dazu tragen nicht zuletzt die steigenden Zahlen in der Kriminalstatistik bei, die den hohen Anteil Straftäter unter den Zugereisten belegen. Trotzdem setzt die Merkel-CDU weiter auf die Pflicht, noch mehr Flüchtlinge aus der weiten Welt ins Land zu lassen.

Kann Deutschland der Armut in der Welt damit wirklich helfen?

Im video erklärt der US-Journalist Roy Beck anschaulich anhand von Fruchtgummibällchen, warum offene Grenzen einfach nicht funktionieren können. Die Aufnahme von einer Million Menschen pro Jahr (er nennt als Beispiel die USA) bedeutet nichts angesichts der Tatsache, daß jährlich weltweit zusätzlich weitere 80 Millionen Menschen unter extremer Armut, Gewalt und Krieg geboren werden. Laut Beck würde auch die Öffnung der Grenzen der USA für fünf Millionen Menschen pro Jahr die wirklichen Probleme nicht lösen.

Die Menscheit befindet sich angesichts der Geburtenzahlen im Zustand inhärenter Selbstzerstörung. Schuld ist das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung – ganz besonders in Afrika -, das auch durch den größten Exodus Richtung der Länder mit niedrigen Geburtenraten nicht mehr ins Lot gebracht werden kann.

Wer Zuwanderung als Rechtfertigung für politische Strategien, Umwälzungen oder Bürgerkrieg benutzen will, und auch diejenigen, die ganz einfach nur Geschäfte machen wollen, auf Emotionen setzen und nationales Denken auszuschalten suchen, sollten wissen, daß sie mit jedem Abfluss einer neuen Million Menschen aus dem Armenhäusern der Welt dazu beitragen, daß ebendort und in den aufnehmenden Ländern die Geburtenzahlen noch schneller wachsen.

Selbst wenn die Merkel-CDU mit radikalsten Maßnahmen und breiter Unterstützung durch diverse NGOs und Soros-Medien die Einwanderung auf zehn Millionen/Jahr vervielfachen würde, die Selbstzerstörung der Menschheit wäre damit nicht gestoppt – mit Sicherheit jedoch unsere physischen, natürlichen und sozialen Infrastrukturen im Galopp vernichtet.

Man kann einwänden, daß diese Zerstörung angesichts der Fehlentwicklungen in der Finanzwelt und die weltweiten Kriegsszenarien ohnehin nicht mehr aufzuhalten sei, doch der Trump´sche Versuch, durch Abschottung und Beschränkung auf nationale Interessen den Karren vor dem Zerbersten gerade noch einmal zu retten, könnte vielleicht ein Ausweg sein.

Die Merkelsche Politik ist das gewiss nicht!

Gibson, Carl

