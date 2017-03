GoldseitenBlog.de

Foto: Paris am 18. Februar 2017 am Platz der Republik. (c) LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images

2. Februar 2017: Eine „No-Go Zone“ in den östlichen Vororten von Paris. Polizisten hören auf einer Patrouille Schreie. Sie eilen, um die Situation zu überprüfen. Als sie eintreffen, werden sie von einem jungen Ausländer verbal attackiert. Sie nehmen ihn fest. Er tritt die Polizisten. Ein Kampf beginnt. Er beschuldigt einen Polizisten, ihn mit einer Polizeiwaffe vergewaltigt zu haben. Eine polizeiliche Untersuchung ergibt schnell, dass der junge Mann nicht vergewaltigt wurde. Aber es ist zu spät; ein toxischer Prozess ist angestoßen.

Ohne auf weitere Beweise zu warten, sagt der französische Innenminister, dass die Polizeibeamten „sich unkorrekt benommen haben“. Er fügt hinzu, dass „polizeiliche Fehlverhalten muss verurteilt werden“. Der französische Präsident François Hollande besucht den jungen Mann im Krankenhaus. Der Präsident betont, der junge Ausländer habe sich in einer „würdigen und verantwortungsvollen Weise“ geführt. Am nächsten Tag wird eine Demonstration gegen die Polizei organisiert. Die Demonstration verwandelt sich schnell zum Aufruhr.

Die Unruhen dehnen sich über mehr als zwei Wochen aus. Sie greifen auf mehr als zwanzig Städte in ganz Frankreich über, auch auf das Herz von Paris aus. Dutzende Autos gehen in Flammen auf. Geschäfte und Restaurants werden geplündert. Offizielle Gebäude und Polizeistationen werden angegriffen.

Der Polizei ist befohlen, nicht zu intervenieren. Sie tun, was ihnen gesagt wurde. Es kommennur nur zu wenigen Verhaftungen.

Police look on as a car, which was destroyed by rioters in a Paris suburb, is removed on February 13, 2017. (Image source: Ruptly video screenshot)

Langsam kehrt wieder Ruhe ein. Doch die Unruhen können jederzeit wieder beginnen. Frankreich ist ein Land in der Gefahr großen Aufstände. Sie können jederzeit erneut explodieren. Die französischen Führer wissen darum, und flüchten in feige Erklärungen.

Die Ereignisse, sind das Ergebnis einer vor fünf Jahrzehnten eingeleiteten korrosiven Entwicklung, nachdem in den sechziger Jahren, nach dem Krieg in Algerien, Präsident Charles de Gaulle das Land zu engeren Beziehungen mit arabischen und muslimischen Staaten geleitet hat.

Migrationsströme von „Gastarbeitern“ aus Algerien, Marokko und Tunesien, die schon früher begonnen hatten, stiegen stark an. Niemand ermutigte die Immigranten sich zu integrieren. Jeder nahm an, dass sie am Ende ihrer Arbeitsverträge nach Hause zurückkehren würden. Sie wurden am Rande der Großstädte angesiedelt. Die Wirtschaft war noch sehr dynamisch, Arbeitsplätze wurden geschaffen. Es schien, es gäbe keine Probleme.

Zwanzig Jahre später wurden ernste Schwierigkeiten offensichtlich. Die Zahl der Einwanderer war zu Millionen geworden und wuchs weiter. Menschen südlich der Sahara schlossen sich denen aus arabischen Nationen an. In den Wohngebieten bildeten sich Nachbarschaften, nur aus Arabern und Afrikanern. Die Wirtschaft aber hatte sich verlangsamt und Massenarbeitslosigkeit setzte sich ein.

Aber die arbeitslosen Einwanderer gingen nicht nach Hause zurück, sondern stützten sich auf das soziale Netz. Integration gab es noch immer nicht. Obwohl viele dieser Neuankömmlinge französische Staatsbürger geworden waren, redeten sie oft voller Zorn über Frankreich und den Westen. Politische Agitatoren begannen, die Mensche zu vereinnahmen, schürten Hass auf die westliche Zivilisation. Große Banden junger Araber und Afrikaner bildeten sich rasch. Zusammenstöße mit der Polizei wurden immer häufiger. Immer, wenn ein Bandmitglied verletzt wurde, riefen politische Agitatoren zur Gewalt auf.

Die Situation wurde immer schwerer zu kontrollieren, und nichts wurde zur Deeskalation unternommen. Ganz im Gegenteil. 1984 wurde eine Bewegung namens „SOS Racisme“ von trotzkistischen Militanten geschaffen und diese begann, jede Kritik an der Einwanderung als „rassistisch“ zu definieren. Große linke Parteien unterstützten SOS Racisme. Sie scheinen gedacht zu haben, dass sie, indem sie ihre politischen Gegner des Rassismus beschuldigten, die Stimmen der „neuen Bürger“ gewinnen könnten.

Die Anwesenheit islamistischer Agitatoren, neben Agitatoren in arabischen und afrikanischen Nachbarschaften, sowie die Entstehung des antiwestlichen islamischen Diskurses, beunruhigten viele Beobachter. SOS Racisme stellte diejenigen, die von islamischer Gefahr als „islamophobe Rassisten“ sprachen, öffentlich bloß. Im Jahre 1990 wurde ein Gesetz verabschiedet, das von einem kommunistischen Gesetzgeber, Jean-Claude Gayssot, verfasst wurde. Es stellte fest, dass „jede Diskriminierung, die auf Ethnizität, Nation, Rasse oder Religion basiert, verboten ist“. Seitdem wurde dieses Gesetz angewendet, um jeden Bericht über arabische und afrikanische Kriminalität zu kriminalisieren; auch jede Frage über die Einwanderung aus der muslimischen Welt, jede negative Analyse des Islam. Viele Schriftsteller sind bestraft worden, und die meisten „politisch falschen“ Bücher über diese Themen sind aus Buchhandlungen verschwunden.

Der Islam und die Radikalisierung der Demokratie

Im Jahr 2002 wurde die Situation im Land dramatisch. Arabische und afrikanischen Nachbarschaften wurden „No-Go-Zonen“. Der radikale Islam war weit verbreitet und die islamistischen Angriffe begannen. Dutzende Autos würden jede Woche abgefackelt. Der muslimische Antisemitismus stieg rasch an und führte zu einer Zunahme antijüdischer Angriffe. SOS Racisme und andere antirassistische Organisationen schweigen über den muslimischen Antisemitismus. Unerwünscht, und von „islamophobem Rassismus“ angeklagt, waren auch Organisationen, die sich dem Kampf gegen den Antisemitismus gewidmet hatten. Sie verstummten.

Das Buch Die verlorenen Territorien der Republik von Georges Bensoussan (erschienen unter Pseudonym) beschrieb genau, was geschehen war. Es sprach von dem feurigen Hass gegen den Westen unter den jungen Einwanderern und dem finsteren Hass der jungen Muslime auf Juden. Bensoussan sagte, dass die „No-Go-Zonen“ am Rande der Sezession seien und nicht mehr Teil des französischen Territoriums. Die Mainstream-Medien ignorierten das Buch.

Drei Jahre später, im Oktober 2005, brachen Unruhen im ganzen Land aus. Mehr als 9.000 Autos wurden verbrannt. Hunderte von Geschäften, Supermärkte und Einkaufszentren wurden geplündert und zerstört. Dutzende Polizeibeamte wurden schwer verletzt. Der Sturm hörte erst auf, als die Regierung eine Einigung mit muslimischen Verbänden erreichte. Die Macht hatte die Hände gewechselt. Seitdem sichert der Staat in Frankreich kaum noch Gesetz und Ordnung.

Ein weiteres Buch über ein unterwürfiges Frankreich wurde vor kurzem vom gleichen Autor veröffentlicht, der fünfzehn Jahre zuvor „Die verlorenen Territorien der Republik“ geschrieben hatte. Georges Bensoussan stellte fest, nun sei die Französische Republik selbst ein verlorenes Territorium. Die „No go Zones“ gehören nicht mehr zum französisches Territorium. Der radikale Islam und der Hass auf den Westen beherrschen die muslimischen Bevölkerungsgruppen unter den Einwanderern. Der muslimische Antisemitismus macht das Leben für Juden unerträglich, besonders für jene, die es sich nicht leisten können, in Wohngebiete zu ziehen, in denen Juden nicht bedroht sind: etwas das 16. und 17. Arrondissement, den Beverly Hills von Paris; oder in den reichen Vorort Neuilly.

Überall in Frankreich haben die Gymnasiallehrer den Koran in ihren Händen, um sicherzustellen, dass das, was sie im Unterricht sagen, nicht dem heiligen Buch des Islam widerspricht. Alle Geschichtslehrbücher sind „islamisch korrekt“. Ein Drittel der französischen Muslime sagen, sie wollen nach islamischem Scharia-Gesetz leben und nicht nach den Gesetzen Frankreichs. In den Krankenhäusern fordern die Muslime zunehmend, nur von muslimischen Ärzten behandelt zu werden und weigern sich, ihre Frauen von männlichen Ärzten zu behandeln zu lassen.

Attacken gegen Polizeibeamte gehören zum Alltag. Die Polizei hat Befehl, „No-Go Zones“ nicht zu betreten. Sie dürfen nicht auf Beleidigungen und Drohungen antworten. Sie müssen sich zurückziehen, wenn sie angegriffen werden. Manchmal fehlt die Zeit zur Flucht. Im Oktober 2016 wurden in ihrem Auto in Viry-Châtillon, südlich von Paris, zwei Polizisten lebendig verbrannt. Im Januar 2017 fielen drei Polizeibeamte in einen Hinterhalt und wurden in Bobigny, östlich von Paris erstochen. Nach dem oben geschilderten Vorfall am 2. Februar, als ein Mann gewalttätig wurde, flohen die Polizisten nicht. Darauf wurden die Beamten von der französischen Regierung gegen den Anwurf des Angreifers, ihn vergewaltigt zu haben, nicht in Schutz genommen. Sie wurden sogar dem Mißbrauchs von „Gewalt“ angeklagt. Sie stehen jetzt vor Gericht. Dagegen wird der junge Mann, der das Leben dieser Polizeibeamten zerstört hat, nicht angeklagt. In den „no go zones“ wird er als Held gefeiert. Mainstream-Fernsehsender fragen den „Helden“ nach Interviews. Sein Name ist Theodore oder Theo. „Gerechtigkeit für Theo“ steht überall auf Aufklebern. Banner, die seinen Namen tragen, werden bei Demonstrationen mitgeführt. Rioter schreien seinen Namen zusammen mit dem Namen Allahs.

Ein paar Journalisten haben bezweifelt, dass er Held sei, dass „No Go Zones“ kurz davor stehen vor anti-westlichen, antisemitischen und anti-französischen Hass zu explodieren. Aber diese Journalisten sind auch sehr vorsichtig. Sie wissen, dass sie verfolgt werden könnten.

Georges Bensoussan, der marokkanisch geborene Autor „Der verlorenen Territorien der Republik“ und eines unterwürfigen Frankreichs, befindet sich derzeit vor Gericht. Eine Beschwerde wurde gegen ihn durch das Kollektiv gegen Islamophobie in Frankreich (CCIF) eingereicht. Sie verklagen ihn, weil er gesagt hat: „Heute sind wir Zeugen eines anderen Volkes in der französischen Nation … Wir dürfen über den offensichtlichen Antisemitismus, der von Fondapol im letzten Jahr nachgewiesen wurde, nicht länger schweigen.“

Bensoussan ist ein Mann der Linken. Er ist Mitglied von „J Call“ (European Jewish Call for Reason), einer Bewegung, die „Israels Besetzung der Westbank“ kritisiert und „die Schaffung eines lebensfähigen palästinensischen Staates“ fordert. Auch solche Positionen reichen nicht mehr aus, um ihn zu beschützen. Die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus (LICRA), eine Organisation, die 1927 zur Bekämpfung des Antisemitismus gegründet wurde, unterstützte die CCIF. Organisationen, die angeblich gegen den Antisemitismus in Frankreich kämpfen, mühen sich inzwischen vergeblich, ihre Gegener zu beschwichtigen. Sie erwähnen nie den muslimischen Antisemitismus und sind nun voll und unterstützen ganz den Kampf gegen den „islamophoben Rassismus“ gegen jüdische Autoren wie Georges Bensoussan.

Die Wahlen werden im April in Frankreich abgehalten. Der Kandidat der Sozialistischen Partei ist Benoît Hamon; unterstützt von der UOIF (Union der islamischen Organisationen Frankreichs), dem französischen Zweig der Muslimbruderschaft.

Der Linke und die Kommunisten haben auch einen Kandidaten, Jean-Luc Mélenchon, einen bedingungslosen Verehrer von Lenin, Hugo Chavez und Yasser Arafat und einen entschlossenen Feind Israels. Hamon und Mélenchon werden wahrscheinlich etwa 15% der Stimmen erhalten. Ein dritter Kandidat von links, Emmanuel Macron, ist ein ehemaliges Mitglied der französischen sozialistischen Regierung unter François Hollande. Um die muslimische Stimme zu gewinnen, ging Macron nach Algerien und sagte, dass die französische Kolonisation ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sei. Er stellte mehrmals fest, daß die französische Kultur nicht existiert, und daß auch die westliche Kultur nicht existiert; fügte aber hinzu, dass die arabische muslimische Kultur „ihren Platz“ in Frankreich haben muss.

Der konservative Kandidat, François Fillon, verspricht, den sunnitischen Islam zu bekämpfen, sagt aber, er will ein „starkes Bündnis“ zwischen Frankreich, den Mullahs und der Hisbollah in Iran. Sein Ruf ist durch einen „fake jobs“-Skandal schwer beschädigt. Er hat die jüdische Gemeinde Frankreichs angegriffen, vermutlich um die muslimischen Stimmen zu sichern. Er sagte, es respektiere nicht „alle Regeln der Republik“. Er hat gesagt, dass Israel eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt.

Marine Le Pen, die Kandidatin des Front Nationale, mag am meisten entschlossen sein, Frankreich zu stärken, aber ihr Wirtschaftsprogramm ist so selbstsüchtig marxistisch wie das von Hamon oder Mélenchon. Le Pen versucht ebenfalls die muslimischen Wähler anzuziehen. Sie reiste vor ein paar Monaten nach Kairo, um den Grand Imam von al-Azhar zu treffen. Wie alle anderen französischen Parteien unterstützte ihre Partei die anti-israelischen Positionen des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sowie der Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates, die im vergangenen Jahr am 23. Dezember verabschiedet wurde.

Le Pen wird wahrscheinlich die erste Runde der Wahl gewinnen, wird aber in der zweiten Runde fast sicher besiegt werden: alle anderen Kandidaten werden sich hinter dem alternativen Kandidaten versammeln, wahrscheinlich Macron. Le Pen könnte darauf spekulieren, dass die Situation in Frankreich in fünf Jahren noch schlimmer sein wird, um dann eine ernste Chance zu haben, Präsidentin zu werden.

Vor ein paar Monaten, schrieb der französische Kolumnist Ivan Rioufol zu einem kürzlich erschienenen Buch über den Bürgerkrieg: „Die Gefahr ist nicht der Front Nationale, der nur der Ausdruck des Zorns eines verlassenen Volkes ist, sondern die enge Verbindung zwischen den Linken und und den Islamismisten …. Die Gefahr muss gestoppt werden.“

verfaßt von Guy Millière

Dr. Guy Millière, a professor at the University of Paris, is the author of 27 books on France and Europe.

https://www.gatestoneinstitute.org/10007/france-death-spiral

