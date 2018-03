Propaganda gegen besorgte Frauen

Kandel war eine friedliche pfälzische Kleinstadt, bis es (Wikipedia meint euphemistisch), durch einen „Kriminalfall 2017“, als ein „unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, nach Sachverständigengutachten ein ca. 20 Jahre alter Afghane, seine 15-jährige Ex-Freundin erstach“.

Seitdem brodelt es medial in Kandel. In der Kleinstadt herrscht Krieg um die Frage, ob sich Kandeler Bürger durch den Mord eines Einzigen zu Fremdenfeinden „manipulieren“ lassen dürfen.

Als ein Bündniss von Müttern und jungen Mädchen proklamierte „Kandel ist überall“, und forderte, „endlich Konsequenzen aus den schrecklichen Verbrechen zu ziehen, die inzwischen überall im Land passieren“, wurde deren Aufruf reflexartig in der rechtsradikalen Ecke verortet. Trotzdem hatten die Frauen mediale Resonanz.

Gegen den politischen Geländegewinn rief man unter Schirmherrschaft von Bürgermeister bis Ministerpräsidentin spontan zur Gegenaktion unter dem Motto „Wir sind Kandel“. In der Folge kann sich das pfälzische Städtchen vor der Invasion staatstragender Gutmenschen kaum retten. Sobald wieder eine Demonstration von „Kandel ist überall“ angesagt ist, erfolgt die Reaktion von „Wir sind Kandel“. Mit wachsendem Aufwand. Doch „leider“ verschaffen sich die Bösen von „Kandel ist überall“ immer mehr Gehör.

Damit steht Kandel für den gegenwärtigen politischen Diskurs in Deutschland. Die einen behaupten für „Demokratie, Respekt und Vielfalt“ zu sein, den anderen werden „Hetze, Rassismus und Hass“ unterstellt.

Um bei der Auseinandersetzung die Lufthoheit zu behalten, werden Busladungen von ANTIFA-Demonstranten nach Kandel geschaufelt. Weder die stellvertretende Landesvorsitzende der SPD, Julia Troubal, die zur kostenlosen Busreise mit Teilnahme an einer angeschlossener Propaganda-Veranstaltung eingeladen hat, noch der DGB Rheinland-Pfalz, der die Busse kostenlos zur Verfügung stellt, mochten sich bis gestern nachmittag auf eine Anfrage zur Sache äußern. (Quelle)

Wenn „Demokratie“ in Gefahr ist, muß man die Menschen die „richtige“ Orientierung bieten. Wenns sein muß mit Demosöldnern, herangekarrt mit ANTIVA-Aktivisten. Mit Polizeikontrollen am Ortseingang, Polizeihubschrauber und einem 40 Tonner voll Bühnentechnik, wie für ein ein Open-Air Konzert. Und wenn auch das nicht hilft, gibt es auch schon mal den Segen von oben, indem Kirchenglocken die Reden der Frauen von Kandel übertönen.

Sie, Frau Dreyer beanstanden: „In Kandel ist ein AfD-Abgeordneter in den Reihen der Identitären Bewegung mitgelaufen“. Na und? Was hat er getan? Wurde er gewalttätig wie die Antifa in Hamburg? Hat er die Leute mit Pack beschimpft, ihnen den Stinkefinger gezeigt wie das der Sozialdemokrat Gabriel zu tun pflegte? Ist er Parolen nach dem Muster der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth „Scheiss Deutschland“ nachgelaufen? Und der Bürgermeister verdingte sich am selben Tag bei den gewalttätigen Antifa-Leuten, die es gern haben, wenn Söhne von sozialdemokratischen Ministern und Abgeordneten ihre Aufwartung machen. (Quelle)

Propaganda-Aktionen für „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ waren eine Idee von Gerhard Schröder, der die Massen unter dem Motto „Aufstand der Anständigen“ in Trapp setzte. Malu Dreyer hat sich was abgeguckt.

Die Wahrheit ist aber, daß die Bürger von Kandel ebenso wie die Bürger im ganzen Land schon kein normales Leben mehr führen (…) Seit jener schicksals­haften Nacht im September 2015 wurden wir von illegalen Einwanderern aus kulturfremden Gesellschaften (Muslimen) geradezu überschwemmt. Ja, Frau Dreyer, ich spreche von illegalen Einwanderern und nicht von Flüchtlingen, denn weder Frau Merkel, noch Sie oder sonst irgendein Politiker in diesem Land stehen über dem Gesetz. Merkels Grenzöffnung war absolut illegal und demokratisch durch Nichts legitimiert. (…) Seitdem leben wir in Deutschland in Angst und Schrecken. Besonders die Frauen und Kinder. (aus einem offenen Brief an Frau Dreyer, veröffentlicht auf journalistenwatch.com)

Beitragsfoto: pixabay.com