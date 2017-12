Rauhnacht ist´s bald

Neumond am 18.12.: Zeit, daß wir uns endlich um uns selbst kümmern. Drei Tage darauf ist Wintersonnenwende und die erste der Rauhnächte. Eine wahrhaft magische Zeit. Sie verrät dem Reich der Anderwelt von unseren Taten, den Guten wie den Schlechten. Hört das Stürmen der Nacht, wenn Odins Heer durch die Luft fegt. Laßt eure verborgenen Träume erwachen, eure Wünsche und Hoffnungen.

Das alte Jahr wird nun verlassen. Noch stehen wir ein wenig unsicher auf der Schwelle zur neuen Zeit, und das Tor zwischen den Welten steht sperrangelweit offen.

Das Wort „Rauhnacht“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen „rûch“ und bedeutet so viel wie haarig, aber eben auch wild. Mit der Wintersonnenwende beginnen die Zwölf Rauhnächte. Sie gehen zurück auf uraltes Heidentum.

Am 21. Dezember ist die Thomasnacht. Der Name Thomas bedeutet übersetzt „Zwilling“. Der Apostel Thomas wurde als Zwilling von Jesus angesehen. So wie die beiden Sonnenwenden zusammen gehören: die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende. An alten Kirchenkapitellen kann man heute noch zwei Wölfe oder Wolfsdrachen (=Zwillingswölfe) sehen, die für die Sonnenwenden stehen. Der eine deutet die Zeit vor der Sonnenwende an und der andere die Zeit nach der Sonnenwende.

War das Wetter in den Rauhnächten grauenvoll, hatte man am 28. Dezember, dem Tag der Kinder, die Möglichkeit, alle bösen Gedanken aufzulösen. Dazu war es nötig, alles in Gedanken durchzugehen und in weißes Licht zu tauchen, es positiv zu wenden. Das gleiche konnte man am 5. Januar, dem Hohen-Frauen-Tag nochmals wiederholen. Aber im Grunde kam es darauf an, die Rauhnächte vorsichtig und wachsam zu begehen, denn es wurden die Weichen für das kommende Jahr gestellt.

Was uns die Wetternachrichten erzählen hat einen anderen Ursprung. Odin, der wilde Jäger will uns mit seinem Unwesen durcheinander bringen, aber auch Frau Holle. In den Stürmen zu dieser Zeit sollten wir erkennen, wie die beiden durch die Lüfte brausen. Wollen wir sie besänftigen, opfern wir ihnen Kuchen, Gebäck, Fleisch oder Hülsenfrüchte, aber auch die Reste der Festbratens. Man stellt sie entweder vor die Türe oder verteilt sie unter den Obstbäumen im Garten.

Vorsicht: Weiße Wäsche darf in dieser Zeit nicht draußen hängen, die Wilde Jagd könnte sich darin verfangen. Es wäre auch möglich, daß Odin ein Wäschestück mitnimmt, um es als Leichentuch für dessen Besitzer zu verwenden.

Es gehört zum Wesen der Rauhnächte, daß die Toten die Lebenden aufsuchen und mit dunkler Macht Herrschaft über die Erde erlangen. Wer sich davor schützen will, sollte für Ordnung sorgen, aufräumen und putzen, denn böse Geister setzen sich nun einmal gerne in Unordnung fest. Zu Beginn der Rauhnächte sollte man auch alles Geliehene zurück bringen.

Wegekreuzungen sind besondere Orte.

Sie gehören in den Rauhnächten den Teufeln und Hexen, diese verraten unter bestimmten Voraussetzungen etwas über das kommende Jahr. Am besten setzt man sich auf die Mitte der Kreuzung und zeichnet zur Vorsicht einen Kreis um sich, mit Kreide und dort wo das nicht möglich ist, auch mit Salz. Manchmal ziehen dann um Mitternacht Umzüge des nächsten Jahres vorüber: Leichenzüge oder auch Hochzeiten – vielleicht sieht man gar die eigene Hochzeit?

Masken nach Geistern geformt

Von zu bestimmten Jahreszeiten durchziehenden Naturgeistern ist überall auf der Welt die Rede. Im Salzburgischen gibt es zur Rauhnacht Perchtenumzüge, auch das Bärbeletreiben und Klossatreiben gehört zu solchen Riten. Natürlich auch die Fasnacht. Es sind die Geister aus dem „Jenseits“, sie kommen aus dem Wald und der Wildnis, aus den Bergen, Seen und Sümpfen. Auch Verstorbene sind dabei, und wilde Tiere gehören dazu. Sie künden von der starken ungezügelten Naturenergie, und diese Geister bringen Chaos, woraus dann wiederum Neues entstehen kann.

Nimm Dich in Acht vor der Drud! Rauhnacht is… – wenn einem das im Bayerischen Wald zugeflüstert wird, sollte man dem geheimnisvollen Dunkel der Rauh- und Lousnächte zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar schon besondere Bedeutung zumessen. Die Waldler tun dies in jedem Fall, denn dann haben die Geister Ausgang.

Rauhnacht-Termine im Bayerischen Wald.