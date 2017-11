Schrottreif

Was seit 1875 im Londoner Parlament beschlossen wurde, Deutschland als Konkurrenten für Großbritannien auszuschalten, was in zwei Weltkriegen nicht voll gelingen konnte, was durch die Dezimierung von Millionen Deutschen und deutscher Lande nicht erreicht werden konnte…

…haben die Christsozialen mit Unterstützung der Gehirnwäsche durch die Alliierten nun entgültig erreicht. Frau Merkel gibt Deutschland den Rest.

Mit Unterstützung der FDP als „noch-bürgerliche-Mitte“, der Grünen als „Bastion der eingebildeten Guten“ und mit Seehofers CSU als angebliche „bajuwarische Opponenten“ wird sie unter der Jamiaka-Flagge jegliche staatliche Ordnung auflösen.

Deutschland wird nicht mehr regiert:

Polizisten erzählen es ihren pensionierten Kollegen, wir sollen wegschauen, jedwede Anzeigen gegen Taten von illegal Zugereisten wegen Überlastung abweisen. Unter einander sagen sie, schau weg, greif nicht ein, gibt nur Ärger. Und sie diskutieren mit den wenigen, denen sie noch vertrauen, ob sie nicht besser vorzeitig ausscheiden wegen Krankheit. Der Arzt, der psychische Überlastung bescheingt, findet sich. Nach kurzer Schamfrist gehen sie zu Sicherheitsdiensten und tun dort, was sie als Polizist politisch gewollt unterließen (dass 10.000 Polizistenstellen hinzukommen, wird kommuniziert, dass gleich viele oder mehr wegfallen, wird verschwiegen). (Quelle)

Die Fülle der Ungereimtheiten ist kaum noch zu erfassen. Sämtliche Statistiken zur illegalen Einwanderung sind unbrauchbar. Die BAMF-Zahlen sind Makulatur.

Deutschlands Energiereserven und Finanzreserven sind vernichtet, die Großindustrie in ausländischer Hand, der Zugriff auf die privaten Ersparnisse ist gesichert, das Bildungsniveau heruntergefahren, der Rechtsstaat bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, die Verwahrlosung öffentlicher Einrichtungen ist kaum noch zu übersehen.

Verantwortungslosigkeit zieht sich durch Medien, Wissenschaften, gesellschaftliche Organisationen und Öffentlichkeit. Alle zusammen wissen nicht, wie viele Terroristen bereits im Land untergetaucht sind, was diese Leute planen, wo sie sich gerade aufhalten. Karitas und Diakonie schwärmen von ihren großartigen Verdiensten (die monetären Verdienste lassen sie getrost unter den Tisch fallen). Die Kanzlerin lässt den Karren laufen, bis er irgendwo im Schlamm stecken bleibt.

Jamaika wird Merkel so lange die Immunität erhalten, bis die Sache niemanden mehr einen Deut schert, weil jeder mit seiner erbärmlichen Existenznot beschäftigt ist.

Dumm gelaufen für Deutschland!

