GoldseitenBlog.de

Eine starke geomagnetische Aktivität der Sonne sorgte dafür, dass Polarlichter in Teilen Minnesotas zu sehen waren – dort wo sie normalerweise nicht mehr vorkommen. (grafik: TU-Darmstadt)

Video. Das alles ist ein Schauspiel der abartigsten Art. Dahinter steckt das Haarp-Projekt. Was ist das?

Was sie hier sehen, ist die HAUPTANTENNE der um 360 Grad drehbaren und durch mehrere ” Seilzüge ” die Frequenzbereiche in Stufen logarhytmisch veränderbar einstellbaren HAARP-Anlage Marlow/Mecklenburg-Vorpommern.

Über diese Anlage wird die Haarpanlage Lois in Südschweden gesteuert. Dort stehen die Antennen der schwedischen HAARP-Anlage!

Über Haarp werden Skalarwellen ausgelöst. „Skalare“ führen wie Mikrowellen zu Pathologien des Stoffwechsels und des Immunsystemsbesagen. In Nachbarschaft der Standorte sind Krebserkrankungen ungleich hoch. Veränderungen im Verhalten der Menschen infolge Manipulation der Hirne (mind control) sind großräumig meßbar.

Offiziell wird uns erklärt, Haarp (englisch High Frequency Active Auroral Research Program) ist ein US-amerikanisches ziviles und militärisches Forschungsprogramm, bei dem Radiowellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre (insbesondere Ionosphäre) eingesetzt werden. Dazu gehöre auch die Erforschung der Funkwellenausbreitung, Kommunikation und Navigation. Die konkrete Entscheidung, das Projekt zu verwirklichen, wird dem US-Senator Ted Stevens zugeschrieben, der damit militärische Forschungsgelder in seinen Wahlkreis Alaska lenken wollte. Einer Kurzmeldung im Spiegel von 2005 zufolge ist es Forschern der US-Luftwaffe gelungen, mit „energiereichen Radiowellen“ der HIPAS-Anlage künstliche Polarlichter zu erzeugen.

Polarlichter über der Ostssee.

Das Phänomen wurde angeblich schon vor Jahren mit dem Chef des Karolinska Institut, Schweden besprochen,das Erstaunen war groß, weil der Mißbrauch der Ostsee als Nulleiter ein extrem verwerflicher Punkt ist, denn die Energien, die durch Haarp freigesetzt werden, ”AUROREN” (Polarlichter) über der Ostsee vor Rostock/ Warnemünde auslösten, also Plasmen und regelrechte Tornados.

Wir sind mittlerweile überall von einem technischen Wellensalat umgeben. Das beeinträchtigt nicht nur unsere Gesundheit, sondern schwächt auch gezielt unseren Geist. Ein Arzt warnt vor dieser schleichenden Gefahr und gibt zugleich einfache Tipps, wie wir dieser ungewollten Manipulation unseres Bewusstseins Einhalt gebieten können.

Daß es heute möglich ist, Menschen durch elektromagnetische Bestrahlung zu beeinflussen oder gar zu steuern, wird nicht mehr in Frage gestellt. Wissenschaftliche Studien haben dies schon mehrfach belegt.

Am 16. Juli 1981 gab der nordamerikanische TV-Sender NBC (National Broadcasting Corporation) bekannt, dass der Nordwesten der USA jahrelang mit Extreme Low Frequency-Wellen (ELF-Wellen) bestrahlt wurde. Und die Nachrichtenagentur Associated Press veröffentlichte zur gleichen Zeit eine Meldung, in welcher stand, dass dies auch beabsichtigt war. Die Sowjetunion habe ab ca. 1960 über ein Gerät namens LIDA verfügt, mit dem man das menschliche Verhalten mittels ELF-Wellen beeinflussen konnte. In der UdSSR sei das Gerät dazu benutzt worden, die Menschen träge zu machen und in einen tranceähnlichen, gleichgültigen Zustand zu versetzen. Man kann damit zwar auch psychische Probleme, Neurosen und Bluthochdruck behandeln, aber ebenso einen Zustand der Aggression oder Depression hervorrufen. Es seien große LIDA-Ausrüstungen benutzt worden, um Einzelpersonen, aber auch Städte und ganze Regionen der UdSSR und der USA mit ELF-Wellen mit dem Ziel zu bestrahlen, ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen.

Laut Angaben der US Defence Intelligence Agency ist es möglich, Geräusche und ganze Worte im Gehirn eines Menschen auftauchen zu lassen, ebenso wie „ferngesteuert“ Hirnschläge, Herzversagen und andere Krankheiten auszulösen.

Mehr darüber im Artikel: Ist Merkel gechipt?