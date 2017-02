GoldseitenBlog.de

Setzen, sechs, Frau Bildungsministerin, Herr Bildungsminister, Herr Oberschulrat usw.! Die Nation bedeutender Nobelpreisträger ist auf der Bildungsleiter abgestiegen. Jetzt wird gejammert, bei der Industrie, in den Hochschulen. Es fehlt an den simpelsten Grundkenntnissen in Deutsch und Mathematik. So die Publikation „Ausbildungsreife & Studierfähigkeit“ der Konrad-Adenauer-Stiftung. Foto: pretty female college student sitting in a classroom full of stu © lightpoet – www.fotolia.de



Unternehmen und Universitäten klagen über erhebliche Mängel bei Kompetenz und Bildung junger Menschen. Ist die Bildung, die unsere Kinder heutzutage erfahren, nur noch für den verlängerten Rücken? Steckt hinter der Misere etwa ein Prinzip?

Nein, das kann nicht sein!

Schließlich ist unser Bildungspersonal voll engagiert, die lernbegierigen Kids zu künftigen Nobelpreisträgern zu machen. Und keiner soll zurück stehen, herunterfallen vom Bildungspfad. Lehrer Lempel kümmert sich begeistert auch um das letzte Schlußlicht. Von diesen gibt´s seit 2015 ganz besonders viele. Bildungsnotstand gibt es dennoch nicht. Der Bildungsauftrag an die Lehrer wurde schließlich nachdrücklich verstärkt. Nein, mehr Lempels werden dafür nicht gebraucht. Schließlich sind Lehrer aus vollem Herzen in den Beruf gestartet.

Zudem hat die Politik jahrzehntelang darauf hingearbeitet, dass das Bildungsniveau immer weiter heraufgesetzt wurde. Man will ja auch Migranten nicht abhängen, selbst wenn es diese schwer haben, sich an das „hochgesteckte“ deutsche Bildungsniveau heranzuarbeiten. Gut, ein paar Standards wurden glattgebügelt, aber ohne das Bildungsniveau herabzusetzen. Dass es Migranten gibt, die Ausbildung ablehnen, gilt als finsterster Defätismus.

Warum fliegt den Hochschullehrern und Berufsausbildern wie Handwerksmeistern jetzt das ganze schöne Bildungsgebäude auf die Füße? Warum melden sich Studienabbrecher und Ausbildungsabbrecher vermehrt bei den Harz-Ämtern?

Wenn man sich überlegt, wofür der Deutsche einst stand und was die Kuschel-Toleranz-Politik nach Meinung böser Kritiker angerichtet haben könnte, weil Made in Germany demnächst nichts mehr gelten sollte. Werte, die das deutsche Volk einst groß machten und Achtung in der ganzen Welt hervorriefen, alles abgeschafft dank neoliberaler letzter Jahrzehnte?

Nein, da seien unsere grün-roten „Eliten“ davor. Leistung, Leistungswille, Wettbewerb und Kompetenz der Sozialprodukt schaffenden Bevölkerung ist ihr oberstes Ziel. Schließlich profitieren ihre Parteien in vorderster Linie vom Geldregen, den der Fiskus für sie einstreicht. Eine bunte Einheitsminderleistergesellschaft können diese Herrschaften am wenigsten gebrauchen – auch wenn es so mancher dieser „Eliten“ nicht so auf Anhieb erkennt und stattdessen vor Freude über die vielen „Fachkräfte“ jubelt, weil endlich mal Leute ins Land kommen, die noch weniger Ahnung haben, als so mancher Parteikollege / oder -kollegin.

Übrigens: Bildung fängt bei Kleinkindern an. Deshalb steckt man die Krabbler im frühesten Alter in prallvolle Kitas unter die Fittiche schnellgeschulter „Fachkräfte“. Hat schließlich was für sich, gehetzte Eltern im Hamsterrad vom Nachwuchs zu entlasten.

