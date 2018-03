Sind Parteien verzichtbar?

Angesichts der jüngsten Politereignisse in Deutschland und der inhärenten Verlogenheit von Politikererklärungen lege ich jedem dringend ans Herz, die kurze Schrift der französichen Philosophin Simone Weil „Anmerkung zur generellen Abschaffung der politischen Parteien“ zu studieren.

Zur Person Simone Weils gibt es einen umfassenden Wikipedia-Artikel.

Simone Weil engagierte sich nicht nur gegen Faschismus und Nationalsozialismus, sie richtete sich ebenso radikal gegen den Marxismus. Sie unterstellte dem Marxismus „scheinwissenschaftliche Flitter“ und „messianische Beredsamkeit“.

Ebenso grundsätzlich urteilte sie über die politischen Parteien. Kurz vor ihrem Tod am 24. August 1943 verfasste sie in ihrem englischen Exil die leuchtende Streitschrift „Note sur la suppression générale des partis politiques“. Erst sieben Jahre später wurde sie publiziert und nach unverständlich langer Zeit (2009) erschien eine deutsche Übersetzung. Simone Weil unterscheidet nicht zwischen guten und bösen Parteien; ihr geht es um die radikale Kritik von Parteien überhaupt. Richtschnur für politisches Handeln sollte ihrer Ansicht nach die Erfahrung „inneren Lichtes“ sein.

Um die politischen Parteien nach den Kriterien der Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Gemeinwohls einzuschätzen, sollte man zunächst ihre wesentlichen Markmale erkennen.

Drei lassen sich aufzählen:

Eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft.

Eine politische Partei ist eine Organisation, die so konstruiert ist, dass sie kollektiven Druck auf des Denken jedes Menschen ausübt , der ihr angehört.

Der erste und genau genommen der einzige Zweck jeder politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum, und dies ohne jede Grenze.

Aufgrund dieser drei Merkmale ist jede politische Partei im Keim und Streben totalitär. Wenn sie es nicht in Wirklichkeit ist, dann nur, weil die anderen Parteien um sie herum es nicht weniger sind als sie.

Diese drei Merkmale sind Tatsachenwahrheiten für jeden, der dem Leben der Parteien nähergekommen ist.

Das dritte Merkmal ist einem Phänomen zuzuordnen, das überall entsteht, wo das Kollektiv die denkenden Wesen beherrscht. Es handelt sich um die Umkehrung des Verhältnisses von Zweck und Mitteln. Alle Dinge, die generell als Zwecke betrachtet werden, sind überall und ausnahmslos in ihrer Natur, per Definition, dem Wesen nach und in offenkundigster Weise allein Mittel. Aus allen Bereichen ließen sich beliebig viele Beispiele nennen. Geld, Macht, Staat, nationale Größe, wirtschaftliche Produktion, Universitätsdiplome und vieles mehr.

Allein das Gute ist ein Zweck. Alles aus dem Reich der Tatsachen gehört der Ordnung der Mittel an. Doch das kollektive Denken ist unfähig, sich über das Reich der Tatsachen zu erheben. Es ist ein animalisches Denken. Sein Begriff vom Guten reicht gerade aus, um den Irrtum zu begehen, dieses oder jenes Mittel für ein absolutes Gut zu halten.

Eine Partei ist vom Prinzip her ein Instrument, um einer bestimmten Konzeption des Gemeinwohls zu dienen.

(…)

Der Zweck einer politischen Partei ist etwas Vages und Unwirkliches. Wäre er etwas Wirkliches, verlangte er eine große Anstrengung an Aufmerksamkeit, denn eine Konzeption des Gemeinwohls zu denken ist nicht leicht. (…) Die Bedingung wirksam der Konzeption des Gemeinwohls zu dienen, um dessentwillen sie existiert, ist der Besitz einer großen Menge Macht. (…) Die wesentliche Tendenz der Parteien ist somit totalitär, nicht nur hinsichtlich einer Nation, sondern hinsichtlich der ganzen Erde.

Im Nachwort zu „Note sur la suppression générale des partis politiques“ schreiben Thomas Macho und Helen Thein:

… sie (Simone Weil) wurde wahlweise als Marxistin, Anarchistin, Existentialistin oder christliche Mystikerin wahrgenommen – und zugleich ignoriert. Leider sind viele ihrer Schriften aus dem Französischen noch nicht übersetzt.

