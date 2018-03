Skripal und die Folgen…

Zur Zeit ist nicht wenig beunruhigend wie sich die Skripal-Affäre entwickelt. Von Anfang an konnte man erkennen, daß hier eine vermutlich erfundene Geschichte benutzt werden soll, um Rußland zu strangulieren.

Der „Westen“ war aufs äußerste verärgert, daß die saudischen Kämpfer (Armee des Islam) in Ost-Ghouta mit russischer Unterstützung beseitigt wurden. Der saudische Kronprinz war kurz nach Salisbury in London und in Washington. Trump läßt gleich 60 russische Diplomaten ausweisen und der ganze „Westen“ folgt unsisono. Wenn man die Liste der Staaten folgt, die ebenfalls Russen ausweisen, inkl. Australien, Albanien und Mazdonien, sieht man, daß eine gewaltige Menge von Staaten vom Geheimbund unterwandert ist und jetzt geschlossen die Salisbury-Affäre nutzt, um sich zum Angriff zu sammeln. Es handelt sich um eine immerfort sich steigernde Propagandakampagne, die ein orchestriertes Ziel hat und sich nicht einfach in Luft auflösen kann. Und wie soll das enden, und wie sind wir davon betroffen? Trumps Diplomatenausweisung ist eigentlich eine Kriegserklärung und erinnert an den Druck der USA auch die letzten Diplomaten des Deutschen Reichs 1944 auszuweisen, z. B. von Papen aus der Türkei, so daß das Deusche Reich zum Schluß völlig isoliert war. Ist das auch bei Rußland geplant und wie soll das dem dringend benötigten Frieden nutzen? Die Frage ist jetzt gestellt: Wer von beiden zieht sich zurück und seit 200 Jahren war das selten der Geheimbund.

Die schwere Frage ist auch, wie kam es zu dem englischen Brexit-Ergebnis? Wenn man davon ausgeht, daß der Geheimbund in Brüssel und London gleichermaßen regierte, in London sowohl bei Labour und Torries, wieso ließ dann Cameron das Brexit-Votum überhaupt zu bzw. hat es anberaumt, und wieso waren dann Leute wie Johnson für den Brexit, der seitdem sich immer nur als Scharfmacher gegen Rußland positioniert hat und ansonsten immer dieselbe alte Politik wie Cameron macht? Vielleicht hat sich ein Teil des Geheimbundes in London abgespalten und sich pro forma für den Brexit starkgemacht, um der Bevölkerung unterschiedliche politische Strömungen vorzutäuschen, die den Brexit eigentlich nicht wollten und dann tatsächlich reingefallen sind, weil die Mehrheit der Bevölkerung ihn wollte. Jedenfalls scheinen mir die Brexit-Verhandlungen in Brüssel dazu zu führen, daß England weiter in die Kasse zahlt und der endgültige Austritt auf Sanktnimmerleinstag verschoben wird.

Beitragsbild: pixabay.com