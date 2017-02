GoldseitenBlog.de

„500 neue Waffenscheine pro Tag in Deutschland“. Wer nur die Schlagzeilen von heute überfliegt, dem fällt kaum auf, das es sich bei dieser Meldung nur um den „kleinen Waffenschein“ handelt. (Gestern bereits Thema unter Deutsche Haushalte rüsten auf.

Allein im Januar haben die Behörden bundesweit 15.504 sogenannte kleine Waffenscheine zusätzlich registriert, also rund 500 pro Tag. Insgesamt sind nach Daten des Bundesinnenministeriums, die der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Montagausgabe) vorliegen, mittlerweile 485.245 solcher Lizenzen im Nationalen Waffenregister gelistet. Vor einem Jahr waren es noch 300.949, das entspricht einer Zunahme von 62 Prozent. In den Jahren 2013 und 2014 wuchs die Zahl der kleinen Waffenscheine jeweils nur um etwa fünf Prozent.

Und dann kommt der unvermeidliche Rainer Wendt zu Wort, der natürlich nichts davon hält, das Gewaltmonopol des Staates infrage zu stellen, wobei er zu denen gehört, die am lautesten beklagen, dass die Polizei in gewissen Problembezirken den Respekt der Bewohner verloren hat.

Sicherheitsexperten warnen aber davor, sich durch den Erwerb eines kleinen Waffenscheins und entsprechender Gas- oder Signalwaffen in Sicherheit zu wiegen. „Das ist nur eine Scheinsicherheit“, sagte Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. „In Wahrheit wächst das Risiko für Leib und Leben aber, weil sich viele Menschen mit einer solchen Waffe in der Tasche kaum mehr gefahrenbewusst verhalten und leichtsinniger werden.“ Besondere Sorge bereite ihm außerdem, dass die ungebrochen hohe Nachfrage an kleinen Waffenscheinen ein weiter abnehmendes Vertrauen in den Staat und die Polizei bedeute.

Mit seinem Buch „Deutschland in Gefahr“ hat Wendt nicht gerade dazu beigetragen, dass die Bürger, denen er stets bescheinigte, mit Recht Angst zu haben, nun das Vertrauen in Staat und Polizei verlieren. Hat er nun Aufklärung oder Stimmungsmache betrieben und was sollen diese Aussagen jetzt bedeuten? Rudert der Wendt etwa zurück, weil er sich vor eine Wende fürchtet, die er selbst mit losgetreten haben könnte? Aber nicht doch – mit Platzpatronen gewinnt man keine Revolution und schreckt auch keine hartgesottenen Kriminellen damit ab – die haben nämlich im Ernstfall echte Kanonen, die immer tödlich sind und nicht nur bei unsachgemäßer Anwendung.

Würden sich die Deutschen, wenn sie denn freie Bürger wären, mit echten frei verkäuflichen Waffen ausrüsten und diese im Ernstfall auch nach dem texanischen „Stand your ground“ anwenden dürfen, dann wäre schnell eine bundesweite Trendwende sichtbar. Wer sich die Kriminalitätsstatistiken aus den USA gemeinsam mit den unterschiedlichen Waffengesetzen anschaut, dem fällt eventuell auf, dass die Mordrate mit Schusswaffen in den Bezirken besonders hoch ist, wo es die Demokraten geschafft haben, den Waffenbesitz einzuschränken. Das wissen die bösen Jungs, die auf Gesetze pfeifen. Gleichzeitig sind die Gesetze in US-Staaten mit liberalen Waffengesetzen gegenüber Kriminellen besonders hart, wenn sie bei der Ausführung von Verbrechen Schusswaffen bei sich haben. Es spielt keine Rolle, ob sie damit geschossen haben oder nicht – in Texas gibt es dafür grundsätzlich zehn Jahre Knast unabhängig von der Schwere des eigentlichen Verbrechens. Die Realität mag nicht schön sein, aber in einer Gesellschaft mit hoher Kriminalitätsrate überzeugt das texanische Modell mit besseren Ergebnissen. Die Zeiten, in denen in Deutschland die Schutzmänner nur mit dem Gummiknüppel zur Streife gingen sind vorbei – es wird Zeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Alles andere kann tödlich sein.

