Über Ursachen von Rassismus

In Deutschland befinden sich seit der Flüchtlingskrise rechtsradikal motivierte Straftaten auf hohem Niveau, wird behauptet. Linksradikale Straftaten dagegen sind gesellschaftlich offenbar salonfähig geworden.

Rassismus sei in Deutschland tief verankert, behaupten linke Meinungswächter und blenden selbstverständlich im „ausgeprägten Alltagsrassismus“ die Kehrseite aus. Das Institut für Menschenrechte stellt anlässlich des 51. Internationalen Tages gegen Rassismus (21.März) fest: „Rassistische und antisemitische Hetze im öffentlichen Raum, im Internet und in den sozialen Medien haben massiv zugenommen“.

Die gerade ernannte Bundesjustizministerin, Katarina Barley, kündigt klare Kante bei der Bekämpfung von Rassismus an.

Es stellt sich die Frage warum die 100 Millionen Euro, die die Bundesregierung 2017 für Initiativen zur „Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ ausgegeben hat, so wenig erfolgreich waren?

Sind die Deutschen in der Tat grundlegend Rassisten oder liegt es an einer von Grund auf falschen Politik und falscher Wahrnehmung?

Wenn Katarina Barley meint: „Wir müssen überall dort hingehen, wo Menschen sind, die sich von Lügen, Ressentiments und Hass anstecken lassen könnten…“, dann sollte die Ministerin nicht vergessen, dass ein erheblicher Teil des infektiösen Klimas durch die Medien verursacht wird, wenn diese ein völlig einseitiges Bild der Masseneinwanderung zeichnen. Wer nur Online die wirklichen Zuwanderungszahlen erfährt, ausschließlich Online über Straftaten einer bestimmten Spezies der Flüchtlinge liest, nur Online von unausgewogener Rechtssprechung hört, nur Online disproportionale Leistungen des Sozialstaates Online zur Kenntnis nehmen darf, kann zwangsläufig den Meldungen von Presse, Radio und Fernsehen nur mit äußerster Skepsis begegnen, Politikern gewaltig mißtrauen und sich im Dschungel von Lügen, Ressentiments und Hass ein eigenes Weltbild formen.

Was wären die alljährlichen Verbrechensstatistiken ohne einen Christian Pfeiffer (73), der sie einer misstrauischen Bevölkerung schmackhaft macht. Der ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, der für die SPD im gleichen Bundesland auch einmal niedersächsischer Justizminister war, weiß, was er dem links-grünen Meinungsmachern in Funk und Fernsehen schuldig ist, – auch wenn seine Ausführungen noch so grotesk klingen: Kriminalität ist für ihn in Deutschland ein Auslaufmodell. Sie gehe in breiter Front zurück. Die Sicherheit steige – auch für Frauen. (Quelle)

Die Wenigsten werden gegen Menschen hetzen, die anders aussehen und anders glauben als sie selbst. Kaum einer will die Gesellschaft spalten. Wenn aber über die ethnische Beteiligung an Vergewaltigungen, anderen Gewalttaten, Raub und sogar Mord auf höchste Anweisung hin nicht berichtet werden darf, baut sich zwangsläufig Rassismus auf, der in unserer Gesellschaft „keinen Millimeter Platz“ haben sollte.

Könnte es sein, daß sich hinter dem Verschweigen und Vertuschen die Furcht der Politiker verbirgt, die für diese unkontrollierte Masseneinwanderung kein Konzept haben und das Volk mit Rechts- und Verfassungsbruch überrumpelt haben. Der angesprochene „keine Millimeter Platz“ könnte in eine Entwicklung münden, die gerade noch vorhandene Rechtsstaatlichkeit infrage stellt und letztlich

Foto: pixabay.com