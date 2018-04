Verfälschte Geschichte

Die ZDF-Reihe History zeigt ständig wie wir Geschichte zu verstehen haben. Einprägsame Bilder oder historische Filmausschnitte belegen „wirkliche Ereignisse“, die stattgefunden haben (sollen) und kaum jemand ist in der Lage, den Wahrheitsgehalt solcher Dokus zu hinterfragen.

Bei Kinofilmen ist dies noch weniger möglich, auch wer die Werke anerkannter Historiker vergleicht, stößt auf Widersprüche, die sich ohne eigene Quellenforschung nicht aufklären lassen.

Allein alles das, was wir über unsere eigene deutsche Geschichte wissen müßten, ist nur schwer zusammen zu finden. Wer hat wirklich den Ersten Weltkrieg eingefädelt, nicht ausgelöst, sondern die Fäden so gesponnen, daß die Weltenschlacht unausweichlich wurde?

Wer hat der NSDAP zur Macht verholfen, welche Kräfte waren beteiligt und was beabsichtigten diese Kräfte?

Wer hat den Zweiten Weltkrieg unausweichlich werden lassen?

Was ist Wahrheit, was wurde verfälscht und was perfide verbogen und verlogen? Geschichtsfälschung gab es zu allen Zeiten. Die Sieger bestimmen die Geschichten über die Geschichte, sie sind immer die Guten!

Müssen wir was uns die Medien auftischen, nicht mehr hinterfragen?

War nicht vor wenigen Jahren noch Baschar Hafiz al-Assad ein geachteter, vom Westen hoffierter Staatsmann und warum mutierte er plötzlich zur Schreckensgestalt? Wer hatte ein Interesse daran, daß hunderttausende Syrer im anschließenden Bürgerkrieg starben? Welche Lügen wurden und werden uns noch immer erzählt?

Werden wir nicht tagtäglich geradezu mit Fake-News bombardiert?

Wer die gefakten Nachrichten anprangert wird zum Verschwörungstheoretiker und eine Mehrheit glaubt das auch, weil die Wahrheit über die Verschwörung so verstörend würde.

Wollten wir wirklich wissen, was mit den Zwillingstürmen geschah? Wollten wir im Ernst erfahren, wer noch hinter den NSU-Morden gesteckt hat? Wollten wir trotzig Klarheit darüber, ob Anis Amri der alleinige Täter vom Breitscheidplatz gewesen ist?

Und würden wir sicherer leben, wenn wir wüßten, warum Frau Merkel im September 2015 die Grenzen offen ließ?

Die „London Times“ schrieb 1919: „Wenn Deutschland innerhalb der nächsten 50 Jahre wieder anfängt Handel zu treiben, haben wir diesen Krieg umsonst geführt.“ Doch dieser unbedachte Satz hat die These deutscher Alleinschuld über Jahrzehnte nicht aufgehoben. Der Vertrag von Versailles kam trotzdem zustande einschließlich all dem was noch folgte.

Lügen gehören zur Geschichte der Menschheit. Zwei sind besonders beliebt:

1. Je abscheulicher die eigenen Verbrechen, desto monströser die Anschuldigungen der Gegenseite.

2. Je vermessener der eigene politische Vorteil, desto unverschämter der Vorwurf gegenüber dem zu Übervorteilenden.

Angesichts der zwei menschlichen Verrücktheiten darf die Verfälschung weit zurückliegender Geschichte nicht vergessen werden – wie der grandiose Mythos um den Schlächter der europäischen Völker.

