GoldseitenBlog.de

Während Experten offen von »»Murks«« sprechen, preist die Bundesregierung ihre Energiewende als weltweit bewundertes Erfolgsmodell. Ein BeispieI für Fake News, finanziert vom Steuerzahler.

(Foto: picture alliance/dpa)



Michael Brückner nimmt im Info-Dienst Kopp Exklusiv*) die Zypries-Propaganda zur Energiewende auseinander und fragt:

Was ist noch infamer als Propaganda, die mit dem Anspruch objektiver lnformation daherkommt? Die Antwort: Propaganda, die von den Empfängern dieser Fake News auch noch bezahlt wird. Brigitte Zypries war gerade erst wenige Tage als neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie im Amt, da erschien ein Vorwort von ihr in der Broschüre:

»Die Energiewende: unsere Erfolgsgeschichte«. Herausgeber dieser mit Steuermitteln finanzierten Publikation ist das Ministerium der SPD-Potitikerin. Wenige Monate vor der Bundestagswahl erfahren die »lieben Leserinnen und Iieben Leser «, was für eine hervorragende Sache die Energiewende sei und was für tolle Hechte in der Bundesregierung sie so erfolgreich umgesetzt hätten. Mancher rieb sich verdutzt die Augen, als er im Vorwort der Ministerin Sätze las wie diesen: »Sie (die Energiewende) ist heute eines der größten Modernisierungs- und lnvestitionsprojekte Deutschlands und ein Zukunftsprojekt mit weltweiter Ausstrahlung.«