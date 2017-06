Volkskrankheit B-12-Mangel

Vitamin B12 Mangel macht müde, leistungsschwach und depressiv. Außerdem kann er irreparable Schäden am Nervensystem nach sich ziehen. Besonders Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden und vegan lebende Menschen sind gefährdet.

(foto: pixabay)

Vitamin B12 ist vormehnlich in tierischen Lebensmitteln enthalten. Bei veganer Ernährung ist demzufolge keine ausreichende Vitamin B12 Versorgung gesichert. Vitamin B12 gilt als ein essentielles Vitamin, d.h. es ist äusserst wichtig. Es ist an der Bildung der roten Blutkörperchen beteiligt, schützt das Herz-Kreislauf-System und ist für das Nervensystem ebenso unverzichtbar.

Ein Vitamin B12 Mangel ist demzufolge keineswegs ein Problem, das nur bei veganer Ernähung eine Rolle spielt. Dieser Vitaminmangel, kann im Grunde jeden treffen, ebenso wie Vitamin-D-Mangel oder Magnesiummangel.

Auch vegan lebende Wildtiere nehmen mit ihrer pflanzlichen Nahrung immer auch Insekten, Maden, kleine Schnecken, Larven auf und jede Menge Mikroorganismen. Diese Mikroorganismen sind die wesentlichen Lieferanten des Vitamin B12.

Wenn von vegan lebenden Menschen die Rede ist, die keinerlei Vitamin B12 Mangel haben, dann stellt sich die Frage, ob sie z.B. Mikroalgen oder Algen zu sich nehmen, die auch Vitamin B12 enthalten. Wer sicher gehen will, sollte unbedingt seinen B12-Spiegel im Blut untersuchen lassen. Tatsächlich leiden heute besonders viele Menschen unter B12 Mangel, der als Zeichen rascher Ermüdbarkeit, Schlappheitsgefühl und Konzentrationsschwäche zu werten ist.

Eberhard Wormer



Vitamin-B12-Mangel: eine unsichtbare Epidemie?



Fachleute sind sich einig, dass Vitamin-B12-Mangel mittlerweile so etwas wie eine »tickende Zeitbombe« ist. Die weite Verbreitung dieses Mangels wird derzeit stark unterschätzt. Es ist bereits von einer heimlichen Volkskrankheit die Rede.

Die globale Vitamin-B12-»Epidemie« ist noch weitgehend »unsichtbar«. Von einem Vitamin-B12-Mangel könnten aber Millionen Menschen betroffen sein. Ein Großteil von ihnen lebt oft viele Jahre ohne Beschwerden und fühlt sich gesund. Das deutlich erhöhte Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Demenz bleibt unentdeckt.



Dass ein Vitamin-B12-Mangel die Ursache vieler Gesundheitsprobleme sein kann, ist kaum bekannt. Häufig wird der Mangel erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist. Sie sollten nicht warten, bis solche Warnzeichen auftreten: Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, Reizbarkeit und Aggressivität, Schlafstörungen, Erschöpfung und Burnout, Zunahme der Allergie- und Infektanfälligkeit, Nachlassen von Gedächtnis und Konzentration. Solche Beschwerden werden von Ärzten oft nicht als möglicher Vitamin-B12-Mangel erkannt, falsch interpretiert und falsch behandelt – oder als Bagatelle oder normale Alterserscheinung abgetan.

Die Behauptung, Demenz sei eine mehr oder weniger unvermeidliche Alterserscheinung, wird hier klar widerlegt



Das Alter allein ist nicht die Ursache von Demenz! Es ist der Mangel an B-Vitaminen, der den Weg in die Demenz ebnet – und zwar Jahrzehnte bevor die Erkrankung ausbricht. Das Schicksal der Betroffenen ist dann besiegelt. Eine Heilung der Demenz gibt es nicht und wird es in absehbarer Zeit auch nicht geben.

Was es aber gibt: frühzeitigen und wirksamen Schutz vor Demenz! Für diesen Schutz kann jeder Mensch selbst sorgen, und er ist auch für jeden erschwinglich.