Vorsitzender des Richterbundes schlägt Alarm

150 000 Haftbefehle derzeit nicht vollstreckt; Abgelehnte Asylbewerber werden nicht abgeschoben; Diebe und Körperverletzer kommen straffrei davon, während Falschparker und Temposünder gnadenlos verfolgt werden.

Jens Gnisa ist Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, der größten Berufsorganisation der deutschen Richter und Staatsanwälte. Täglich erlebt er, wie der Rechtsstaat durch die Politik ausgehöhlt wird und sich normale Bürger in unserem Land nicht mehr sicher fühlen. Sie misstrauen dem Staat, sehen sich aber in Kleinigkeiten drangsaliert: falsch parken wird geahndet, Diebe und Schläger lässt man laufen; Haftbefehle werden nicht vollstreckt, das Ausländerrecht zeigt eklatante Schwächen.

Gnisa schildert, wie die Unabhängigkeit des Rechtsstaates, einer der Grundpfeiler unserer Demokratie, massiv beschädigt wird. Und in eindringlichen Worten fordert er, ihn jetzt zu stärken. Ansonsten droht das Ende der Gerechtigkeit.

Ein wütendes Buch über Gerechtigkeit und die Justiz.

Auch in einem Interview mit dem Spiegel zu seinem Buch spricht Jens Gnisa Klartext:

»Manche politischen Entscheidungen kann ich nicht nachvollziehen. Dass derzeit 150 000 Haftbefehle gegen Menschen, die eigentlich ins Gefängnis müssten, nicht vollstreckt sind, darf sich ein Staat nicht erlauben. Ähnliche Vollzugsdefizite gibt es im Ausländerrecht, da wird das Recht oft durch Moral überlagert. Für den einzelnen abgelehnten Asylbewerber, der abgeschoben werden soll, kann man ja Sympathien haben, aber das Recht muss das Gesamte sehen: Asyl ist Aufenthalt auf Zeit, für einen beschränkten Personenkreis. Und wer kein Asyl erhält, muss zurückkehren. (…)

Vor allem aber bemängele ich die vielen Duldungen für Leute, die eigentlich ausreisen müssten. Wir haben über Jahrzehnte die Dinge schleifen lassen. Die Ausländer, die uns Probleme bereiten, etwa die Kurden in Duisburg-Marxloh oder die Araber-Clans in Berlin, das sind alles Geduldete.«

Wer bei google eingibt: „asylbewerber vergewaltigt“ findet auf 17 vollen Seiten Berichte über das Elend, die Angst und Schmerzen vergewaltigter Frauen aller Altersklassen und über die einsitige Blindheit der Strafverfolgungsbehörden.

Angeblich leben wir in einem Rechtsstaat. Doch tun wir das wirklich? Eklatante Schwächen des Ausländerrechts tun sich auf. Immer häufiger verstehen die Bürger das Recht nicht mehr – in Deutschland, Österreich und der Schweiz, überall in Europa. Immer mehr Bürger fragen: Gibt es noch Gerechtigkeit?

Das fragen sich andererseits auch Richter, Staats- und Rechtsanwälte oder Justizangestellte, die zwar Recht und Gesetz Geltung verschaffen sollen, aber Justizia Gewalt antun und sie zwingen gegenüber Migranten und „Menschen, die schon länger hier leben“ mit zweierlei Maß zu messen. Es ist oft kaum zu glauben was Jens Gnisa aus dem Justizalltag beschreibt. Jens Gnisa geht den vielschichtigen Ursachen der schleichenden Erosion des Justizsystems auf den Grund, sucht nach den Ursachen einer Entwicklung, die nur allzu oft verdrängt wird. Und weil sonst eine der zentralen Säulen unserer Demokratie noch weiter einknickt, macht er konkrete Vorschläge, wie die gefährliche Aushöhlung des Rechts gestoppt werden kann. Jens Gnisa hat ein aufrüttelndes Debattenbuch geschrieben, das in unruhigen Zeiten, in denen es Recht und Demokratie überall auf der Welt immer schwerer leidet: analytisch, leicht geschrieben, kämpferisch.

Auch dieses Buch ist zu empfehlen:

»Man hat die Deutschen entweder an der Gurgel oder zu Füßen.« Sir Winston Churchill

Lesen Sie hier, warum die Deutschen meinen, 70 Jahre nach Kriegsende wieder die Moral gepachtet zu haben und die Welt retten zu müssen.



Deutschland 2017. Seit 2 Jahren regiert die Alternativlosigkeit: Das Parlament oppositionslos, die Medien klatschend auf Kurs und eine Kanzlerin, die den Deutschen endlich die süße Medizin der »Wiedergutwerdung« verschrieben hat. Statt um demokratische Alternativen zu ringen, den Islamismus zu bekämpfen oder den massenhaften Asylbetrug zu unterbinden, suchen die Deutschen lieber nach Abweichlern in den eigenen Reihen, die sie als Nazis beschimpfen können. Markus Vahlefeld analysiert faktenreich ein linksliberales Denken, das sich der deutschen Gesellschaft bemächtigt hat. Lustvolle Selbstanklage und totaler Werterelativismus sind dabei die Türöffner, um die Feinde des freiheitlich-säkularen Westens unter dem Deckmantel der Toleranz willkommen zu heißen. »Ich kann das Buch jedem empfehlen, der den Gutmenschen mal klare Kante geben möchte. Es ist einfach geschrieben und verständlich für jedermann.« Peter Van Hausen »Dieses hier, ich meine das Buch von Markus Vahlefeld, ist das beste. Ich sage das mit leichtem Anflug von Neid, denn ich habe mich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt.« Henryk M. Broder »Rechtzeitig zur Bundestagswahl erscheint Markus Vahlefelds Buch mit einer Psychoanalyse dieses merkwürdigen deutschen Volkes, diesem Hippievolk, das sich, nach einem einzigartigen geschichtlichen Sündenfall, geschworen hat, die Welt zu retten. (…) Vahlefelds Buch gehört in diesen Monaten in jeden Haushalt, denn nur kopfschüttelnd kann der aufgeklärte Zeitgenosse zur Kenntnis nehmen, dass die Bundeskanzlerin vor der nächsten Bundestagswahl trotz ihrer schicksalsschweren Fehler, ihrer Lügen, ihrer Tricksereien Rekordwerte an Popularität einfährt.« Matthias Matussek



Beitragsbild: pixabay.com