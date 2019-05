Wahlnachlese

In meinen Augen ist das Wahlprocedere der B.R.D. illegal, da nicht mit dem GG übereinstimmend. Was immer wir auch von diesem GG halten mögen, in dem bis zur Stunde noch Besatzungsrecht gilt…

Art. 120

(1) 1Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen.

… werden nicht einmal die Regelungen des Art. 38 GG eingehalten und damit sind sämtliche vom Bundestag beschlossenen Gesetze seit 1949 nichtig.

Art. 38

(1) 1Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

So definiert der Deutsche Bundestag das Wort „UNMITTELBAR“:

Unmittelbar ist die Wahl, weil die Wählerinnen und Wähler die Abgeordneten direkt (unmittelbar) wählen. Es gibt keine Zwischeninstanz wie zum Beispiel in den USA, wo die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Bundesstaat so genannte Wahlmänner wählen, die wiederum den Präsidenten wählen.



Genau diese fehlende Unmittelbarkeit aber findet mit der Zweitstimme statt. Mit selbiger werden keine Abgeordneten unmittelbar gewählt, sondern Parteien, die ihrerseits festgelegt haben, wer einen Listenplatz einnehmen darf.

„Sie haben 2 Stimmen“ – so steht es auf dem Wahlzettel für die Bundestagswahl. Zwei Stimmen, um die Politik in der Bundesrepublik mitzugestalten und die Partei an die Spitze zu wählen, die die eigenen Interessen am besten vertritt.

Dazu eine Stellungnahme von Manfred Hettlage

https://www.manfredhettlage.de/das-duale-wahlsystem-mit-erst-und-zweitstimme/

In den bisher 18 Legislaturperioden seit 1949 hat das heute geltende 22. Wahlrechts-Änderungsgesetz – wie der Name schon sagt – mehr Nachbesserungen erfahren als es Legislaturperioden gab! Das 19. Wahlgesetz ist sogar zweimal aus dem gleichen Grund verworfen worden. Andere Gründe kamen noch hinzu. Das deutsche Wahlrecht gleicht also einem „Wackelpudding“ mehr als einem Gesetz.

Bei den Wahlen 2019 wurden die Europäer durch die Greta-Kampagne völlig über den Tisch gezogen, was Frau Baerbock auch öffentlich zugibt: „Diese Wahl war eine Klimaschutz-Wahl“.

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Diese-Wahl-war-eine-Klimaschutz-Wahl-article21049777.html

Durch die ein halbes Jahr vor der Wahl eingeleitete bis zur Hysterie aufgedrehte Klimadebatte, wurden alle sonstigen Themen – in Sonderheit die Flüchtlingsdebatte und der UN-Migrationspakt – aus der öffentlichen Wahrnehmung ausgeblendet. So ist es kein Wunder, dass die GRÜNEN die eindeutigen Gewinner der gestrigen EU-Wahl wurden.

Wir dürfen davon ausgehen, dass die GRÜNEN nunmehr neben der Klima-Kampagne die Themen Resettlement wieder auf den ersten Platz setzen werden.

Zugegeben: Afrika leidet besonders unter dem Klimawandel. Es gibt ihn tatsächlich, allerdings wird er nicht von Menschen beeinflusst. Klimaerwärmung war immer eine Glanzzeit für die Menschheit. Den Menschen in den Tropen kann durch eine einfache, nachhaltige und hochwirksame Methode geholfen werden. Dazu ist kein Import überzähliger Menschenmassen nach Europa notwendig, sondern Geburtenkontrolle und die Methode des Australiers Tony Rinaudo:

„Chris Reij, niederländischer Fachmann vom World Ressources Institute in Washington, beschreibt ein gewaltiges Wiederaufforstungsprogramm für Afrika durch Tony Rinaudo….

https://www.welt.de/print/wams/wissen/article143176725/Gottes-Waldmacher.html.

Das Resettlement-Programm der UN wird in Europa wieder verstärkt weitergeführt werden. Der Staßburger Turm zu Babel ist als Symbol der beabsichtigen Völker- und Sprachvermischung sowie der Auslöschung der Nationen nicht zu übersehen.

Seit der Ire Bonifatius mit dem Segen von Gregor III. den Mitteleuropäern das Glück des römischen Katholizismus mit Schwert und Folter bringen durfte, werden die Menschen offen oder versteckt mit Lügen am Nasenring geführt. Dieses „Leineführen“ haben clevere auserwählte Menschen vor gut 100 Jahren übernommen und setzen es mit Hilfe irregeleiteter Internationalisten konsequent durch.

Das Prinzip wurde durch anerzogenes materialistisches Denken verwirklicht, durch den unbedingten Glauben an die Nur-Stofflichkeit der Welt, also ein Dogma, das nur anerkennt, was den äußeren fünf Sinnen erreichbar ist.

In der Edda heißt es, daß zur Zeit der alten Weisen ein Goldring drei Jahre auf der Straße liegen konnte, ohne daß ihn jemand aufhob. Damals war man so weise, daß man offenbar kein Geld und Gold zum Leben brauchte. Sollte es nicht wertvoll sein, einmal zu erkunden, wie jene Leute lebten, nach welchen Richtlinien sie ihre Gemeinschaft aufbauten, daß sie so unabhängig waren von scheinbar Unentbehrlichem, wie vom Golde? Als bei Einführung des Christentums in Schweden Almosen gesammelt wurden nach der Vorschrift der Kirche, mußte das Gold aus dem rauhen Norden nach dem fruchtbaren Italien, nach Rom geschickt werden, weil es bei den Germanen keine Armen gab.

…

Die Germanen haben später auch kennen gelernt, das Gold und seinen Fluch. Als sie so unweise wurden, daß sie es nötig hatten, da kam die Not.

https://mzwnews.com/literatur/rudolf-john-gorsleben-hoch-zeit-der-menschheit/



Rudolph John Gorsleben hat überzeugend herausgearbeitet, dass das Wissen unserer Vorfahren auf einem höchstentwickelten Spiritualismus beruhte, einer Geisteswissenschaft, dem Wissen von der Erstgeburt allen Geistes, so daß diese Anschauungsweise erneut der herrschenden materialistischen Denkweise nahegebracht werden muß. Sein monumentales, gelegentlich antisemitisches Hauptwerk „Hoch-Zeit der Menschheit“ zeigt die hohe Achtung, die unsere Vorfahren als Ingveonen – Armanen – Germanen über Jahrzehntausende dem Erhalt ihrer Kultur und Rasse beigemessen hatten. Von ihrer Kultur aus befruchteten sie die Kultur in Indien, Persien, Kanaan, Ägypten, Südamerika und sogar bis zu den Osterinseln. In allen diesen Kulturen lassen sich noch heute Spuren des arktisch-nordischen Volkes finden. Bereits in vorglacialer Epoche hat diese Rasse als profunde Seefahrer immer wieder erneut Gesandschaften weltweit ausgeschickt, um die Durchmischung ihrer früherern Gesandschaften mit der indigenen Bevölkerung durch Bluterneuerung aufzuhalten. Das alles mag recht „rassistisch“ klingen, aber so war das und die nachgewiesenen Zeugnisse (Runen, Felszeichnungen und Wurzeln der alten Sprachen) sind eindeutig.

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=Rudolf+John+Gorsleben&titel=Hoch-Zeit+der+Menschheit

Die Rede ist von den Atlantern (Hyperboräern), die in den historischen Werken bei Griechen und Römern beschrieben werden. Das Indogermanische kam nicht aus dem Osten, sondern ist aus dem Norden nach Indien gelangt. Die indischen Veden sprechen die gleiche Sprache wie die ältere nordische Edda. Über 9000 Jahre zurück finden sich in Skandinavien Zeugnisse der Atlanter. Die Ägyptische Kultur wurde weit vor der dynastischen Zeit von den Nordvölkern bereichert. Erst mit dem Niedergang des durchmischten Volkes sind im sprachlichen Abstieg die Hierolgryphen (reine Bildersprache) entstanden. Das Wissen um den Bau der Pyramiden von Gizeh, Teotihuacán, Palenque und Uxmal kam von den Atlantern.

Vor der Küste Indiens wurden in jüngster Zeit gewaltige Städte gefunden, die um 9.000 Jahre alt sind. Vor der Küste der Insel Malta, aber auch in der Bretagne liegen menschliche Spuren, die mindestens 8.000 Jahre alt sind. Alles Zeugnisse der Atlanter – an allen diesen Plätzen finden sich Runen und gleiche Kulturzeichen wie das bekannte Sonnenrad. Die zahlreichen Überlieferungen der Sintflut-Saga sind allesamt nordischen Ursprungs. Die nordische Kultur gab es weit vor den frühesten Aufzeichnungen des jüdischen Alten Testaments. Aus dessen ältestem Buch Esra lassen sich Nachweise führen.



Wer das – in Bunzelland nur antiquarisch oder aus dem Ausland erhältliche – Buch online lesen möchte (750 Seiten) kann es als pdf downloaden:

https://ia800308.us.archive.org/17/items/Gorsleben-Rudolf-Hoch-Zeit-der-Menschheit-Text/GorslebenRudolf-Hoch-zeitDerMenschheit1930722S.Text.pdf

Vieles aus dem Wissen der Alten hat sich noch lange nach Bonifatius und trotz der späteren Inquisition erhalten, ist in alten Bräuchen, Fachwerkhäusern und Kirchenbauten bis ins Mittelalter erhalten geblieben, und dann endgültig mit dem Kulturmarxismus in Vergessenheit geraten. Selbst die meisten Historiker sind heute nicht mehr in der Lage, in den Spuren richtig zu lesen, und eine Gesandschaft aus dem Norden wird vermutlich niemals mehr auftauchen. Ob am Ende den heruntergemendelten Deutschen jemals eine außenstehende Kraft zu Hilfe kommen könnte, ist nicht ersichtlich.

